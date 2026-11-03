Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Shakhtar Donetsk v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Tristeza e luto: os estádios da Europa se unem na despedida do atacante do Tenerife

Galatasaray x Stuttgart
Galatasaray
Stuttgart
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk x Sporting
Shakhtar Donetsk
Sporting
J. de Miguel
Tenerife
Turquia
Alemanha
Ucrânia
Portugal
England
Espanha

Um minuto de silêncio em homenagem a Jesús

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Um clima de tristeza e luto domina as partidas de futebol europeu, após a morte do atacante espanhol do Tenerife, Jesús de Miguel, aos 30 anos de idade, em decorrência de uma violenta colisão com o goleiro do Andorra, Jesús Owono, durante o jogo entre as duas equipes na segunda divisão espanhola.

O luto começou com o início dos primeiros confrontos da quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, nos jogos entre o Galatasaray turco e o Stuttgart alemão, e o Shakhtar Donetsk ucraniano e o Sporting de Lisboa português, já que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) decidiu impor um minuto de silêncio em homenagem à alma do jogador falecido.

Barcelona e astro do Saint-Germain: a verdade sobre a negociação de 80 milhões de euros

  • O Galatasaray e o Stuttgart enviam condolências ao Tenerife

    Muitos clubes europeus já haviam manifestado seu pesar e solidariedade à família do jogador e ao Tenerife, com o Galatasaray publicando um comunicado oficial no qual disse: "Não há palavras que possam descrever a dimensão da tristeza", apresentando condolências à família de De Miguel e a todos os membros do Tenerife.

    E concluiu com a mensagem: "Descanse em paz, Jesús".

    O Stuttgart também enviou suas mais profundas condolências à família do jogador e a todos os integrantes do Tenerife, em uma publicação oficial por meio de sua conta na plataforma X.

    Leia também: aplicada a maior multa da história do futebol catari a jogador do Al Sadd

  • A lesão fatal

    Jesús de Miguel, atacante espanhol de 30 anos, se lesionou durante a partida entre Tenerife e Andorra, pela segunda divisão espanhola, quando colidiu com o goleiro do Andorra, Jesús Owono, ao disputar a bola perto do meio-campo.

    O jogador sofreu uma grave lesão no peito que levou a uma parada cardiorrespiratória, e foi levado ao hospital, antes de o Tenerife anunciar sua morte na manhã de terça-feira. O Tenerife divulgou a notícia do falecimento em um comunicado comovente no qual o clube se descreveu como "de coração partido", enquanto choviam condolências de clubes e jogadores de todo o mundo, entre eles Lionel Messi. O Real Madrid também planejou realizar um minuto de silêncio em sua partida.

    O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, disse que a organização está "de coração partido" com a morte do jogador, apresentando condolências à família de De Miguel, a seus companheiros e ao Tenerife, e afirmando que o futebol europeu guardará luto por ele, em sua homenagem, nesta semana.

    A Uefa confirmou que a homenagem incluirá as partidas da Liga dos Campeões na terça e na quarta-feira, além dos jogos da Liga Europa e da Liga Conferência na quinta-feira.

    Leia também: Al-Hilal ou Barcelona? O sonho de Félix sem garantias

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google