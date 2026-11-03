Um clima de tristeza e luto domina as partidas de futebol europeu, após a morte do atacante espanhol do Tenerife, Jesús de Miguel, aos 30 anos de idade, em decorrência de uma violenta colisão com o goleiro do Andorra, Jesús Owono, durante o jogo entre as duas equipes na segunda divisão espanhola.

O luto começou com o início dos primeiros confrontos da quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, nos jogos entre o Galatasaray turco e o Stuttgart alemão, e o Shakhtar Donetsk ucraniano e o Sporting de Lisboa português, já que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) decidiu impor um minuto de silêncio em homenagem à alma do jogador falecido.

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