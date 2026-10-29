Trevisani: "Juventus fez uma partida horrível, uma das piores de que me lembro"

O conhecido jornalista e narrador prossegue: "Em que vida Spalletti teve o 13º ataque da Serie A quando treinava uma equipe? Nunca. Podemos dizer tudo sobre Spalletti, tudo, menos que seja um técnico defensivista, informa o TuttoJuve.com. Francamente, ver esta Juve com esses números ofensivos me faz pensar que, nesses 2 anos, entre Openda, David, Kolo Muani e Woltemade, não o tenham colocado nas melhores condições para jogar futebol".