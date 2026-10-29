Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Trevisani: "Juventus fez uma partida horrível, uma das piores de que me lembro"

Juventus
L. Spalletti

O jornalista: "Em que vida Spalletti teve o 13º ataque da Série A quando treinava um time? Nunca"

Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP

Riccardo Trevisani, nos estúdios do Sportmediaset, comenta a derrota da Juventus para o Genoa em Marassi: "Acho que o adjetivo certo para a partida da Juve é horripilante. Foi uma das piores Juventus de que me lembro, mas digo uma coisa: a Juve tem o 13º ataque".

  • O conhecido jornalista e narrador prossegue: "Em que vida Spalletti teve o 13º ataque da Serie A quando treinava uma equipe? Nunca. Podemos dizer tudo sobre Spalletti, tudo, menos que seja um técnico defensivista, informa o TuttoJuve.com. Francamente, ver esta Juve com esses números ofensivos me faz pensar que, nesses 2 anos, entre Openda, David, Kolo Muani e Woltemade, não o tenham colocado nas melhores condições para jogar futebol".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP