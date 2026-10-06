Itália e Alemanha estão disputando o talento de Nicolò Tresoldi. O atacante ítalo-alemão, nascido em Cagliari, mas desde 2022 cidadão alemão, segue brilhando com a camisa do Club Brugge na Bélgica e, no início desta longuíssima pausa, foi chamado para responder às convocações tanto de Roberto Mancini quanto de Jurgen Klopp.
Os dois técnicos, porém, ouviram um "não, obrigado" do atacante, que, aos microfones da RanSport, confirmou que, por enquanto, a principal motivação segue sendo a ligada ao seu presente com a camisa da Alemanha Sub-21.