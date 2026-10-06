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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
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Tresoldi: "Conversei com Klopp e Mancini e disse não à Itália e à Alemanha para a seleção sub-21. Vamos ver o que vai acontecer"

Itália
Alemanha
N. Tresoldi

O atacante ítalo-alemão do Brugge, por enquanto, não quer escolher uma seleção para o seu futuro

Itália e Alemanha estão disputando o talento de Nicolò Tresoldi. O atacante ítalo-alemão, nascido em Cagliari, mas desde 2022 cidadão alemão, segue brilhando com a camisa do Club Brugge na Bélgica e, no início desta longuíssima pausa, foi chamado para responder às convocações tanto de Roberto Mancini quanto de Jurgen Klopp.

Os dois técnicos, porém, ouviram um "não, obrigado" do atacante, que aos microfones da RanSport confirmou que, por enquanto, a principal motivação segue sendo a ligada ao seu presente com a camisa da Alemanha Sub-21.


  • Não ao Klopp, mas eu estava nervoso

    "O não a Klopp? Ele entendeu perfeitamente. Tivemos uma ótima troca de opiniões. Espero ter causado uma boa impressão. Ele é um grande treinador e também uma pessoa maravilhosa. Por isso, sou muito grato a ele pela conversa e pelo apoio. Eu estava extremamente nervoso. Contei imediatamente aos meus pais, e eles também estavam nervosos. Mas, no fim, foi simplesmente uma conversa muito positiva"

  • NÃO TAMBÉM PARA MANCINI

    "Roberto Mancini também entrou em contato comigo. Foi uma situação parecida. Para mim, é algo especial quando dois treinadores tão vitoriosos tiram um tempo para falar comigo. Isso me mostra que estou no caminho certo. Sou muito grato a ambos por isso. Vamos ver o que vai acontecer"

  • Não penso nem na Alemanha nem na Itália

    "Minha atenção está completamente voltada para a seleção sub-21, não para a Alemanha ou a Itália. Para mim, tudo gira em torno destes três jogos. Vencemos dois, falta um. Quero vencer, marcar gols, e depois veremos o que vai acontecer"

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