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Ahmed Mansy

Traduzido por

Três opções, todas com seus prós e contras... Qual é a mais adequada para suceder Renard na seleção saudita?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita
H. Renard
S. Al-Shehri
J. Jesus
W. Regragui
R. Mancini
S. Inzaghi
M. Jaissle
K. Al-Atawi
B. Rodgers
Arábia Saudita
França
Portugal
Marrocos
Itália
Alemanha
Northern Ireland

Várias alternativas estão na disputa para suceder o técnico francês... Qual delas é a melhor?

O francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, tornou-se o centro das atenções da torcida nas últimas horas, após as duas derrotas em amistosos contra as seleções do Egito e da Sérvia, antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção saudita perdeu para a egípcia por 4 a 0 no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, na última sexta-feira, antes de sofrer nova derrota para a Sérvia por 2 a 1, na última terça-feira, em Belgrado.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Pedidos para a demissão de Renard

    Desde o fim das duas partidas, a demissão de Renard tornou-se a principal exigência nos círculos do futebol saudita, seja por parte da torcida, da imprensa ou dos ex-jogadores da “Selecção Verde”.

    Essas exigências se intensificaram nas últimas horas, especialmente depois que o jornal francês “L’Équipe” revelou o desejo de Renard de deixar o comando da seleção saudita para treinar a seleção de Gana na Copa do Mundo de 2026.

    Alguns consideraram que a permanência do técnico francês após essas notícias representa um desrespeito ao futebol saudita e diminui as chances da seleção de apresentar um bom desempenho e, consequentemente, de passar da primeira fase da Copa do Mundo.

    Todos começaram a sugerir uma série de nomes para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo no lugar de Renard, em meio à indecisão da torcida sobre qual seria a escolha mais adequada entre todas as opções apresentadas.

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  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-BHRAFP

    Uma solução externa... Mancini como exemplo

    Inicialmente, começou a circular a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro, de fora da Liga Roshen, para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo, sendo o nome mais cotado o de Walid Regragui, ex-técnico da seleção marroquina.

    O principal objetivo dessa escolha é a experiência que um técnico como El-Rakraki possui na Copa do Mundo, já que ele levou a seleção marroquina às semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar, tornando-se a primeira seleção árabe e africana a alcançar essa conquista.

    No entanto, essa vantagem se chocará com alguns outros pontos negativos, sendo o principal deles o fato de o novo técnico, El-Rakraki, não conhecer os jogadores da seleção saudita, sua cultura e seus temperamentos, o que dificultará sua adaptação ao grupo.

    Esse foi o maior problema enfrentado pelo italiano Roberto Mancini, ex-técnico da seleção saudita, já que vários jogadores reclamaram da maneira como ele lidava com eles, o que se refletiu nos resultados negativos da “Verde” sob sua liderança.

    Esse problema se destaca ainda mais devido à falta de tempo, já que o novo técnico só se reunirá com os jogadores da seleção saudita no máximo duas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026, em junho próximo.

    Será difícil para o novo técnico estrangeiro conhecer os jogadores pessoalmente e se acostumar com suas personalidades, sem falar em transmitir suas ideias técnicas a eles, durante esse curto período, o que tornará sua missão ainda mais propensa ao fracasso.

  • Jorge Jesus - جورجي جيسوسKooora

    Estrangeiros em Roshen... Vantagens e desvantagens

    A segunda solução que surgiu para contornar essas deficiências é a contratação de um técnico estrangeiro que esteja comandando um dos clubes da Liga Saudita (Roshen) na atual temporada.

    O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, é considerado o principal candidato dessa categoria, ao lado do italiano Simone Inzaghi, do alemão Matthias Jaissle e do norte-irlandês Brendan Rodgers, técnicos do Al-Hilal, do Al-Ahli e do Al-Qadsia, respectivamente.

    A vantagem dessa solução reside no fato de que esses treinadores já conhecem a natureza dos jogadores sauditas e os conhecem especificamente nos planos pessoal e técnico, graças à sua experiência na Liga Roshen, seja na temporada atual ou nas temporadas anteriores.

    No entanto, essa vantagem é contrabalançada por outras desvantagens, sendo a principal delas o fato de que esses treinadores só começarão a planejar a seleção saudita após o término da temporada atual, em meio às disputas acirradas que enfrentam com seus clubes.

    Jesus, Inzaghi e Yaisle disputam o campeonato saudita, no qual restam 8 partidas para cada time, além das duas edições da Liga dos Campeões da Ásia e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, cuja final será disputada pelo Al-Hilal.

    Inzaghi poderá disputar 13 partidas em dois meses com o Al-Hilal até o final da temporada, contra 12 de Yaisle com o Al-Ahli e 11 de Jesus com o Al-Nassr, enquanto Rodgers não disputará mais do que 8 partidas com o Al-Qadisiyah, o que significa que não há tempo para pensar na seleção.

    Além disso, o novo técnico será acusado pelos torcedores dos times adversários de favorecer os jogadores de sua equipe e de selecioná-los para a lista final em detrimento de outros jogadores que teriam mais mérito.

    Essas acusações podem parecer comuns para qualquer técnico que assuma a comando da seleção, e o próprio Renard as enfrenta, mas serão mais intensas no caso de um técnico de um time específico ser trazido para o cargo, o que provocará um tipo de divisão indesejada antes da Copa do Mundo.

  • سعد الشهري

    O técnico da seleção nacional... as melhores soluções, por mais amargas que sejam

    Para evitar todas essas falhas, a terceira opção parece ser a mais adequada: contratar um técnico nacional para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

    Saad Al-Shehri, técnico do Al-Ittifaq, é considerado o principal candidato para o cargo, enquanto também se destaca o nome de Khalid Al-Atwi, que treinou o mesmo time e algumas categorias de base da seleção saudita nos últimos anos.

    O técnico nacional possui várias qualidades, sendo a mais importante o seu conhecimento dos jogadores sauditas, de seus temperamentos e de sua cultura, o que reduzirá o tempo de adaptação entre eles durante o curto período que antecederá o início da Copa do Mundo.

    Será mais fácil para o técnico nacional motivar os jogadores da seleção saudita e elevar seu ânimo, o que compensará um pouco as questões técnicas que talvez não sejam totalmente transmitidas durante o curto período antes da Copa do Mundo.

    Considerando os dois nomes em questão, Saad Al-Shehri e Khaled Al-Atwi, eles têm a vantagem de não estarem vinculados a nenhum dos principais clubes, o que diminuirá as acusações de que favorecem um time em detrimento do outro.

    Mesmo no aspecto técnico, os dois treinadores possuem uma trajetória notável, especialmente com as categorias de base da seleção saudita, o que significa que eles têm total conhecimento de como lidar com o nível das seleções, principalmente na Arábia Saudita.

  • سعد الشهري

    Al-Shahri ou Al-Atwi?

    Saad Al-Shehri possui uma vantagem sobre Al-Atwi, que consiste na reviravolta que promoveu no Al-Ittifaq desde que assumiu o comando no início de 2025, após um período de caos e instabilidade sob a liderança do ex-técnico inglês Steven Gerrard.

    No entanto, caso se opte por Al-Shahri, seria melhor que ele deixasse o comando do Al-Ittifaq no restante da temporada e se concentrasse na seleção saudita, assistindo aos jogos das diferentes equipes e começando a traçar seus planos para a Copa do Mundo.

    Já se Al-Shehri insistir em continuar sua trajetória no Al-Ittifaq durante a atual temporada, será melhor recorrer à solução alternativa, que é contar com o técnico Khaled Al-Atwi, a fim de se dedicar totalmente à seleção saudita o mais rápido possível.