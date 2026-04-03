Três opções, todas com seus prós e contras... Qual é a mais adequada para suceder Renard na seleção saudita?

A segunda solução que surgiu para contornar essas deficiências é a contratação de um técnico estrangeiro que esteja comandando um dos clubes da Liga Saudita (Roshen) na atual temporada.

O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, é considerado o principal candidato dessa categoria, ao lado do italiano Simone Inzaghi, do alemão Matthias Jaissle e do norte-irlandês Brendan Rodgers, técnicos do Al-Hilal, do Al-Ahli e do Al-Qadsia, respectivamente.

A vantagem dessa solução reside no fato de que esses treinadores já conhecem a natureza dos jogadores sauditas e os conhecem especificamente nos planos pessoal e técnico, graças à sua experiência na Liga Roshen, seja na temporada atual ou nas temporadas anteriores.

No entanto, essa vantagem é contrabalançada por outras desvantagens, sendo a principal delas o fato de que esses treinadores só começarão a planejar a seleção saudita após o término da temporada atual, em meio às disputas acirradas que enfrentam com seus clubes.

Jesus, Inzaghi e Yaisle disputam o campeonato saudita, no qual restam 8 partidas para cada time, além das duas edições da Liga dos Campeões da Ásia e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, cuja final será disputada pelo Al-Hilal.

Inzaghi poderá disputar 13 partidas em dois meses com o Al-Hilal até o final da temporada, contra 12 de Yaisle com o Al-Ahli e 11 de Jesus com o Al-Nassr, enquanto Rodgers não disputará mais do que 8 partidas com o Al-Qadisiyah, o que significa que não há tempo para pensar na seleção.

Além disso, o novo técnico será acusado pelos torcedores dos times adversários de favorecer os jogadores de sua equipe e de selecioná-los para a lista final em detrimento de outros jogadores que teriam mais mérito.

Essas acusações podem parecer comuns para qualquer técnico que assuma a comando da seleção, e o próprio Renard as enfrenta, mas serão mais intensas no caso de um técnico de um time específico ser trazido para o cargo, o que provocará um tipo de divisão indesejada antes da Copa do Mundo.