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Ao VivoIngressos
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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Três clubes da Serie A tentam atrair Chiesa para janeiro

Mercado da bola
F. Chiesa
Inter de Milão
Lazio
Atalanta
Liverpool
Juventus

O jogador de lado de campo italiano não tem espaço no Liverpool

Apenas 2 minutos em campo nesta temporada, um problema nas costas não especificado que voltou a afetá-lo e a decisão de deixá-lo fora da lista da Champions. O terceiro ano de Federico Chiesa com a camisa do Liverpool também começou da pior maneira. Desta vez, diferentemente do que aconteceu nos últimos dois verões, a ideia de sair já em janeiro começou a ganhar força na cabeça do ex-jogador da Juventus. E entre os possíveis destinos, o retorno à Serie A é o que mais se desenha no horizonte.

  • Três clubes da Série A em sequência

    Segundo o Caught Offside na Inglaterra e vários jornais locais de Liverpool, após a abertura no verão para um retorno à Serie A e até mesmo à Juventus, Iraola e o jogador decidiram se dar uma nova oportunidade, que, porém, até agora não se concretizou.

    Com isso, o caminho fica livre em janeiro para Inter, Lazio e Atalanta, os três clubes que, segundo a imprensa inglesa, estão hoje mais dispostos a tentar contratar Chiesa.

  • TRÊS OPÇÕES DIFERENTES

    Na verdade, a opção da Atalanta é complicada devido à relação difícil com Cristiano Giuntoli. Já a Inter pensaria em avançar pela contratação caso Luis Henrique deixe o clube. Para a Lazio, o problema seria financeiro: o alto salário de mais de 6 milhões por temporada comprometeria o equilíbrio precário das contas do clube.

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