Três clubes da Serie A tentam atrair Chiesa para janeiro

Segundo o Caught Offside na Inglaterra e vários jornais locais de Liverpool, após a abertura no verão para um retorno à Serie A e até mesmo à Juventus, Iraola e o jogador decidiram se dar uma nova oportunidade, que, porém, até agora não se concretizou.

Com isso, o caminho fica livre em janeiro para Inter, Lazio e Atalanta, os três clubes que, segundo a imprensa inglesa, estão hoje mais dispostos a tentar contratar Chiesa.