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Transferência do Jedi! O Manchester United informou que o astro da seleção dos EUA, Antonee Robinson, “se encaixa perfeitamente”, apesar de já contar com Luke Shaw para ocupar a posição de lateral-esquerdo
Jedi é um jogador de comprovada qualidade na Premier League
Robinson, que ganhou o apelido de “Jedi” ao longo de sua carreira, é um jogador de comprovada qualidade na Premier League. Ele se tornou uma presença agressiva pela ala esquerda no Craven Cottage.
Os números de assistências são impressionantes, e o jogador de 28 anos é capaz de dar contribuições decisivas em ambos os lados do campo. Há algum tempo, vem sendo especulado que ele poderia ser atraído para fora do oeste de Londres.
Dizem que o Liverpool chegou a considerar uma proposta em determinado momento, enquanto o interesse do Old Trafford parece estar sempre presente. O United passou as duas últimas janelas de transferências reforçando seus setores de ataque e meio-campo.
A atenção deve agora se voltar para a defesa, com a necessidade de maior profundidade nas laterais da zaga. Robinson seria uma opção confiável para Carrick, considerando os problemas físicos que Shaw — cujo contrato vence em apenas 12 meses — vem enfrentando ao longo dos anos.
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O Manchester United precisa de um substituto para Shaw?
O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos Spector, que ingressou no United em 2003 e falava em parceria com a Bovada sobre as cotações de futebol, disse aoGOAL quando questionado se Robinson poderia ser uma contratação inteligente para os Red Devils ao lado de Shaw: “Não acho que eles sejam muito diferentes em termos de perfil, então entendo por que gostam de Antonee Robinson.
“Para começar, sei que Luke Shaw também teve problemas com lesões, e por isso eles precisam de alguém que esteja em forma durante a maior parte da temporada e em quem possam confiar, e Antonee Robinson certamente se encaixa nesse perfil.
“Ele também é um lateral muito ofensivo, além de incrivelmente atlético, então acho que se encaixa no que eles estão procurando para essa posição. Realmente acho que ele é um lateral muito, muito bom. Acho que ele poderia se encaixar no estilo de jogo do United, e vejo semelhanças em termos de perfil com o de Luke Shaw.”
As melhores qualidades do astro da Seleção Masculina dos EUA explicadas
Robinson traria energia à defesa do United, ao mesmo tempo em que faria sobreposições além de quem quer que seja escalado na esquerda do ataque, com Spector destacando as muitas qualidades que um jogador que recentemente disputou a Copa do Mundo de 2026 tem a oferecer: “Sua dedicação é excepcional, sua resistência é fenomenal, e por isso ele será alguém que vai subir e descer pela lateral sem parar.
“Não sei se Carrick vai mudar um pouco a forma como a equipe joga, mas se ele estiver procurando aquele jogador que vai subir e descer pela lateral, apoiando o ataque, acho que é aí que ele está no seu melhor.
“Se ele for forçado a defender por longos períodos da partida, não acho que esse seja necessariamente seu ponto forte. Mas quando ele tem essa capacidade de avançar, é aí que ele realmente está no seu melhor. Em termos de precisão nos cruzamentos, qualidade e desempenho no terço final do campo, não está no mesmo nível de Luke Shaw, eu acho, mas acredito que você vai obter essa quantidade dele porque sua dedicação é altíssima.”
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Robinson ou Hall? Rumores de transferência em Old Trafford
Robinson ainda tem dois anos de contrato com o Fulham, então o clube pode se sentir tentado a lucrar com a venda caso surjam ofertas adequadas nesta janela de transferências. Após seis anos na capital inglesa, um novo começo poderia ser benéfico para todas as partes envolvidas.
O United também tem sido associado ao craque do Newcastle, Lewis Hall, que, aos 21 anos, seria uma opção de longo prazo, mas seu preço será considerável, e Robinson representa uma opção mais acessível para os Red Devils, que buscam reforçar o time de ponta a ponta.
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