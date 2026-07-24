Robinson, que ganhou o apelido de “Jedi” ao longo de sua carreira, é um jogador de comprovada qualidade na Premier League. Ele se tornou uma presença agressiva pela ala esquerda no Craven Cottage.

Os números de assistências são impressionantes, e o jogador de 28 anos é capaz de dar contribuições decisivas em ambos os lados do campo. Há algum tempo, vem sendo especulado que ele poderia ser atraído para fora do oeste de Londres.

Dizem que o Liverpool chegou a considerar uma proposta em determinado momento, enquanto o interesse do Old Trafford parece estar sempre presente. O United passou as duas últimas janelas de transferências reforçando seus setores de ataque e meio-campo.

A atenção deve agora se voltar para a defesa, com a necessidade de maior profundidade nas laterais da zaga. Robinson seria uma opção confiável para Carrick, considerando os problemas físicos que Shaw — cujo contrato vence em apenas 12 meses — vem enfrentando ao longo dos anos.