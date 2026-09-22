Até que Damiano Biondi apareceu com uma proposta. "Estão querendo você para o comercial do Amaro Montenegro". "Legal". "Ok. Depois me dizem que seria muito legal se você gravasse com...". "Com?". "Com o Spalletti".

"Espera, acho que tem alguma interferência. Com quem?". "Com o Spalletti...". "Não, gosto de você, mas não consigo. Se eu encontrar com ele, vou cumprimentá-lo por respeito, por educação, mas realmente não consigo". A verdade é que, lá no fundo, alguma coisa me instigava.

O vai e vem durou um mês. Eu não estava muito convencido, mas no fim cedi. Como locação, foi escolhida uma região de Roma que todos chamam de I Ponti. Cheguei de motoneta, era bem cedo de manhã. Cada um tinha seu trailer para se trocar e se maquiar. Desci do meu e fui em direção ao do Spalletti. Bati na porta. "Abre aí, está com medo?". Ele desceu, nos abraçamos, algo um pouco mais verdadeiro em relação àquilo do Bambino Gesù.

"Francesco, você está feliz de fazer o comercial comigo?". "Não via a hora. De qualquer forma, você tem que me agradecer, mister. Se eu tivesse dito não, eles também não teriam escolhido você". Em uma pausa das filmagens, uma velhinha apareceu na varanda e gritou para Spalletti: "Ô, não vai brincar com o capitão, que ele é nosso. Fica esperto. A gente não esquece". Assistência clamorosa. "Mister, fica esperto mesmo, porque se eu despertar a ignorância aqui, vai terminar mal".