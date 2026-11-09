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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Totti será dirigente do Fenerbahçe? Clube desmente: "Notícia sem fundamento"

Roma
Fenerbahçe
F. Totti

Apesar das notícias da imprensa turca, Francesco Totti não será um novo dirigente do Fenerbahçe.

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O futuro de Francesco Totti não será na Turquia nem em um cargo de direção. A notícia de um possível envolvimento do ex-ídolo da Roma com o Fenerbahce circulou pela imprensa turca na manhã de hoje, mas, como o clube reiterou em comunicado oficial, a informação se mostrou atraente, porém sem fundamento.

  • Totti no Fenerbahçe?

    O jornal Sozcu foi o primeiro a divulgar a notícia e, em um momento de grande dificuldade do clube, apontou justamente Francesco Totti, hoje sem contrato, como o novo nome para integrar a diretoria na função de "mente do futebol" do projeto esportivo do clube.

  • O COMUNICADO DO FENERBAHÇE

    Dada a dimensão e a relevância que essa notícia começava a ganhar na Turquia, o Fenerbahce se viu obrigado a desmenti-la em um duro comunicado à imprensa: "A notícia publicada hoje (9 de novembro de 2026) pelo jornal Sözcü sob o título 'A mente futebolística do Fenerbahçe', e posteriormente reproduzida e divulgada também por outros veículos de comunicação, segundo a qual Francesco Totti assumiria um cargo na estrutura de gestão esportiva do nosso clube, é completamente infundada. Instamos os veículos de comunicação que divulgam notícias falsas sem antes verificá-las e confirmá-las a respeitar os princípios do jornalismo e a agir com senso de responsabilidade".

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