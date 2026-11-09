Totti será dirigente do Fenerbahçe? Clube desmente: "Notícia sem fundamento"

Dada a dimensão e a relevância que essa notícia começava a ganhar na Turquia, o Fenerbahce se viu obrigado a desmenti-la em um duro comunicado à imprensa: "A notícia publicada hoje (9 de novembro de 2026) pelo jornal Sözcü sob o título 'A mente futebolística do Fenerbahçe', e posteriormente reproduzida e divulgada também por outros veículos de comunicação, segundo a qual Francesco Totti assumiria um cargo na estrutura de gestão esportiva do nosso clube, é completamente infundada. Instamos os veículos de comunicação que divulgam notícias falsas sem antes verificá-las e confirmá-las a respeitar os princípios do jornalismo e a agir com senso de responsabilidade".