Nas páginas de sua nova autobiografia, Oltre, apresentada no Teatro Brancaccio. Francesco Totti também conta que teve medo de não sobreviver à Covid no outono de 2020.





Poucos dias após a morte do pai, Francesco também adoece: "Eu não conseguia sair da cama. Remédios, injeções, misturas: nada fazia efeito. Eu tinha um medo terrível de morrer como meu pai". Em pânico, Totti diz aos filhos: "Não sei se vou conseguir, acreditem, não sei por quanto tempo ainda vou aguentar".





Levado ao Campus Bio-Medico de Roma, os exames detectam uma pneumonia bilateral, com a saturação de oxigênio reduzida a 88%. Os médicos determinam sua internação imediata, mas Torri recusa e assina a alta: "Não quero ter o mesmo fim que meu pai. Se eu tiver que morrer, quero morrer na minha casa, não trancado aqui dentro sem rever meus filhos".



