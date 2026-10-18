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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Totti e o relato chocante sobre a Covid: "Se eu tiver que morrer, quero morrer na minha casa"

F. Totti
Roma

O ex-capitão da Roma disse aos filhos: "Não sei se vou conseguir, acreditem em mim, não sei quanto tempo ainda vou aguentar".

Nas páginas de sua nova autobiografia, Oltre, apresentada no Teatro Brancaccio. Francesco Totti também conta que teve medo de não sobreviver à Covid no outono de 2020.


Poucos dias após a morte do pai, Francesco também adoece: "Eu não conseguia sair da cama. Remédios, injeções, misturas: nada fazia efeito. Eu tinha um medo terrível de morrer como meu pai". Em pânico, Totti diz aos filhos: "Não sei se vou conseguir, acreditem, não sei por quanto tempo ainda vou aguentar".


Levado ao Campus Bio-Medico de Roma, os exames detectam uma pneumonia bilateral, com a saturação de oxigênio reduzida a 88%. Os médicos determinam sua internação imediata, mas Torri recusa e assina a alta: "Não quero ter o mesmo fim que meu pai. Se eu tiver que morrer, quero morrer na minha casa, não trancado aqui dentro sem rever meus filhos".


  • Em casa, Totti passa noites muito difíceis e recebe uma ligação de Pier Silvio Berlusconi, que, por intermédio de Silvia Toffanin (amiga de Ilary Blasi), coloca um avião particular à sua disposição para levá-lo a Milão e entregá-lo aos cuidados de Alberto Zangrillo, médico-chefe do San Raffaele. A resposta de Totti: "Você está maluco? Eu não aceito ser internado na minha Roma e vou morrer em Milão?".


    Nesse momento, o próprio Zangrillo passa a orientar Totti à distância. O médico pergunta em que posição ele dorme e, ao saber que Totti costuma dormir de lado, sugere que se deite de barriga para baixo na cama, com o tórax apoiado no colchão e os braços abertos. "Como Jesus na cruz?", pergunta o ex-jogador. Zangrillo explica que essa é a última alternativa antes de uma internação forçada. A medida funciona: a respiração melhora, a febre baixa e a saturação volta a 99%. "Senti que renasci. Zangrillo não errou uma sequer".



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