Francesco Totti estará no Estádio Olímpico de Roma nesta noite para acompanhar o grande jogo da Liga dos Campeões entre Roma e Real Madrid, mas, pela manhã, também participou do lançamento do álbum de figurinhas Calciatori Panini 2026/2027, no qual aparece como lenda da Série A.

Tanto no palco quanto, depois, na zona mista, houve muitas referências à Roma, além de uma brincadeira que já provocou risadas entre os torcedores do clube. Gasperinil, definido como o principal jogador da equipe, pode acreditar no título italiano, mas um retorno de Totti ao clube, hoje, não é possível. Confira o que ele disse.



