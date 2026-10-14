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FBL-ITA-AS ROMA-AC MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Totti: "As figurinhas da Panini? Quando era pequeno, colava as de um time de cabeça para baixo. Já é hora de voltar à Roma? Não"

Roma
F. Totti
Lazio

O ex-capitão e ídolo da Roma contou várias histórias sobre sua infância e sua relação com as figurinhas da Panini. Todas ligadas à Roma, embora um retorno a Trigoria seja impossível hoje.

Francesco Totti estará no Estádio Olímpico de Roma nesta noite para acompanhar o grande jogo da Liga dos Campeões entre Roma e Real Madrid, mas, pela manhã, também participou do lançamento do álbum de figurinhas Calciatori Panini 2026/2027, no qual aparece como lenda da Série A.

Tanto no palco quanto, depois, na zona mista, houve muitas referências à Roma, além de uma brincadeira que já provocou risadas entre os torcedores do clube. Gasperinil, definido como o principal jogador da equipe, pode acreditar no título italiano, mas um retorno de Totti ao clube, hoje, não é possível. Confira o que ele disse.


  • Roma tem time para conquistar o título italiano?

    "A Roma tem time para conquistar o título italiano ou ainda falta alguma coisa? Pode brigar pelo título. Sabemos que a Inter está um passo à frente, mas a Roma pode dar trabalho. O clube como um todo está indo bem, mas o diferencial é Gasperini: ele está formando um grande grupo com vontade de vencer".

  • O REAL

    "A Roma joga hoje à noite, mas terá o Real pela frente. Não é o Real Madrid da nossa época, quando eram verdadeiros galácticos. É preciso respeitar sempre. É um jogo de Champions difícil para as duas equipes. Vir jogar no Olímpico diante de 70 mil pessoas não é simples".

  • MOURINHO

    "Acho que hoje haverá uma grande recepção. O treinador deu muito a esta cidade e a este time. Chegou a duas finais europeias consecutivas, por isso essa homenagem é mais do que justa."

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  • "FIGURINHAS? UM TIME DE CABEÇA PARA BAIXO"

    Eu cresci com a Panini. Na época, um pacotinho custava 200 liras, e eram momentos inesquecíveis. Era difícil completar o álbum em pouco tempo, mas era divertido, porque você passava metade da tarde colando as figurinhas. Só que havia um time que eu colocava de cabeça para baixo. Não posso dizer qual.

  • LAZIO

    "Sinceramente, não esperava essa Lazio, mas é um time que está indo bem. Por isso, tiro o chapéu."

  • VOLTAR A ROMA?

    "Se já é hora de voltar à Roma? Não"

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