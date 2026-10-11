Tottenham toma decisão final sobre o futuro de Roberto De Zerbi após início desastroso

O Tottenham apoia totalmente De Zerbi e não tem planos de fazer uma mudança no comando, segundo o TEAMtalk. O clube do norte de Londres tem vivido um início difícil na nova temporada da Premier League, sem conseguir vencer nenhuma de suas seis primeiras partidas.

Apesar dos resultados decepcionantes no início, a diretoria do Spurs mantém total confiança no italiano. Ela acredita que uma melhora significativa de desempenho está prestes a acontecer e segue convencida de que ele é o homem certo para liderar seu projeto.

De Zerbi também está tranquilo em relação à sua posição e segue totalmente comprometido com o trabalho. A reportagem insiste que não há preocupações sobre o ex-técnico do Brighton deixar a situação atual.