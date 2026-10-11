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Tottenham toma decisão final sobre o futuro de Roberto De Zerbi após início desastroso
Tottenham mantém confiança em seu homem
O Tottenham apoia totalmente De Zerbi e não tem planos de fazer uma mudança no comando, segundo o TEAMtalk. O clube do norte de Londres tem vivido um início difícil na nova temporada da Premier League, sem conseguir vencer nenhuma de suas seis primeiras partidas.
Apesar dos resultados decepcionantes no início, a diretoria do Spurs mantém total confiança no italiano. Ela acredita que uma melhora significativa de desempenho está prestes a acontecer e segue convencida de que ele é o homem certo para liderar seu projeto.
De Zerbi também está tranquilo em relação à sua posição e segue totalmente comprometido com o trabalho. A reportagem insiste que não há preocupações sobre o ex-técnico do Brighton deixar a situação atual.
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Diretoria descarta reação precipitada
A mensagem de dentro do clube é clara, com o Tottenham determinado a dar a De Zerbi o tempo e o respaldo necessários para entregar progresso. A situação atual não é o que a diretoria imaginava após uma movimentada janela de transferências de verão.
No entanto, as dificuldades iniciais não provocarão uma reação precipitada nem ofuscarão o projeto mais amplo. O TEAMtalk informa que o clube está confiante de que os resultados vão melhorar quando a equipe encontrar consistência sob sua liderança.
A diretoria do Tottenham quer que De Zerbi tenha a oportunidade de trabalhar com seu elenco reformulado. Eles estão convictos de que os investimentos recentes acabarão se traduzindo em melhores atuações em campo.
Lembrando a arrancada da temporada passada para escapar do rebaixamento
De Zerbi herdou uma situação difícil quando chegou ao Tottenham no fim de março da temporada passada. O clube lutava para preservar seu status na Premier League em meio a uma campanha desafiadora.
Com a missão de manter o Tottenham na elite com pouco tempo para implementar suas ideias táticas, o italiano garantiu com sucesso a permanência da equipe. Essa conquista deu ao clube uma oportunidade crucial de se reconstruir antes da nova temporada.
Essa fuga do rebaixamento não foi esquecida pela diretoria do Tottenham. Ela continua considerando seu trabalho no fim da temporada passada como um fator vital ao avaliar sua posição atual, recusando-se a abandonar seus planos ao primeiro sinal de adversidade.
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Estabilidade é favorecida em vez de grandes mudanças
O Tottenham assumiu um enorme compromisso financeiro com De Zerbi durante o verão, gastando pesado na contratação de uma série de novos jogadores para corrigir áreas de fraqueza. A dimensão desse investimento destaca por que o clube está ansioso para manter a estabilidade em vez de considerar outra mudança no comando técnico. Demitir De Zerbi correria o risco de atrapalhar o trabalho realizado ao longo do verão, com o treinador ainda integrando seus novos reforços.
A cúpula do clube acredita que a continuidade será vital à medida que as novas contratações se adaptem e as ideias táticas de De Zerbi se consolidem. Embora os resultados iniciais sem dúvida tenham criado pressão, o Tottenham segue convencido de que seu trabalho recente ainda trará o desfecho desejado.
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