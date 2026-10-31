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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Tottenham não para mais: 2 a 0 sobre o Crystal Palace, e agora De Zerbi sonha com a Liga dos Campeões

Premier League
Tottenham x Crystal Palace
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Mais uma vitória para o Tottenham, que bate o Crystal Palace por 2 a 0 e se aproxima das posições de destaque. A partida é equilibrada até os 13 minutos, quando Mateta é expulso após atingir van de Ven com uma entrada dura ao tentar alcançar a bola. Chamado pelo VAR, Oliver mostra o cartão vermelho. A equipe de De Zerbi joga com um homem a mais, sem sustos e com todo o tempo à disposição. A vantagem numérica é aproveitada aos 25 minutos, quando Archie Gray desvia de cabeça um escanteio cobrado pela direita por Kudus. O Tottenham domina o jogo, enquanto o Palace recua para defender. As chances não faltam para os Spurs. O jogo é de ataque contra defesa e, de tanto insistir, chega também o 2 a 0, com uma cabeçada de van Hecke após cruzamento de Mateus Fernandes. No fim, Kulusevski também tenta marcar, mas Henderson impede o gol.

  • CALENDÁRIO ACESSÍVEL

    O Tottenham chega, assim, à terceira vitória consecutiva, depois dos triunfos sobre Coventry e Chelsea. A equipe deixa para trás o período difícil do início da temporada e sobe para o oitavo lugar, com 12 pontos, quatro a menos que o Chelsea, quarto colocado, e que a zona de classificação para a próxima Champions League. Quem diria isso há apenas um mês? Agora, o futuro é bem mais promissor: antes da pausa para as seleções, os Spurs enfrentarão o Leeds em Elland Road. Na volta, terão pela frente Ipswich (em casa), Sunderland (fora) e Fulham (em casa), antes de encarar o Arsenal no Tottenham Hotspur Stadium. Um calendário que permite sonhar.

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