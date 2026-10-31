Mais uma vitória para o Tottenham, que bate o Crystal Palace por 2 a 0 e se aproxima das posições de destaque. A partida é equilibrada até os 13 minutos, quando Mateta é expulso após atingir van de Ven com uma entrada dura ao tentar alcançar a bola. Chamado pelo VAR, Oliver mostra o cartão vermelho. A equipe de De Zerbi joga com um homem a mais, sem sustos e com todo o tempo à disposição. A vantagem numérica é aproveitada aos 25 minutos, quando Archie Gray desvia de cabeça um escanteio cobrado pela direita por Kudus. O Tottenham domina o jogo, enquanto o Palace recua para defender. As chances não faltam para os Spurs. O jogo é de ataque contra defesa e, de tanto insistir, chega também o 2 a 0, com uma cabeçada de van Hecke após cruzamento de Mateus Fernandes. No fim, Kulusevski também tenta marcar, mas Henderson impede o gol.