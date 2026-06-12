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AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport

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Torino de olho em Strefezza, chega Abate: rescisão do contrato com a Juve Stabia é oficial. Oferta dos EUA pelo clube de Cairo

Torino
I. Abate
Juve Stabia
Mercado da bola
Parma
Olympiacos
G. Strefezza
M. Cancellieri
Campeonato Italiano
Serie B

Novidades à vista para os granatas.

A Juve Stabia evita a falência. De fato, o Tribunal de Nápoles considerou adequada a proposta de Alfredo Guerri, que apresentou uma proposta vinculativa com o objetivo de implementar a operação de recapitalização deliberada em 1º de junho de 2026 pelos administradores judiciais, Dr. Salvatore Scarpa e Dr. Mario Ferrara: a iniciativa representa um passo crucial para garantir a continuidade da empresa e o pleno cumprimento das obrigações previstas.


Enquanto isso, o clube da Campânia anuncia a “resolução consensual da relação de trabalho com o técnico Ignazio Abate”, agora pronto para assumir o comando do Torino na Série A no lugar de Roberto D'Aversa.


  • OLHOS VOLTADOS PARA STREFEZZA

    No que diz respeito ao mercado de transferências, o Torino está interessado em Gabriel Strefezza. O ponta italiano-brasileiro (nascido em 1997, ex-Como e Lecce) acaba de voltar de um empréstimo ao Parma (que está disposto a renová-lo), mas seus direitos autorais pertencem ao Olympiacos.


    Por sua vez, para a mesma posição, o clube grego está interessado no italiano da Lazio, Matteo Cancellieri (nascido em 2002, ex-Verona), que também agrada à Fiorentina, ao Parma e ao Torino.

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  • OFERTAS DOS EUA

    O jornal Il Sole 24 Ore informa que a consultoria Bank of America está recebendo propostas dos Estados Unidos para adquirir o Torino do presidente Urbano Cairo.