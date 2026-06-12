A Juve Stabia evita a falência. De fato, o Tribunal de Nápoles considerou adequada a proposta de Alfredo Guerri, que apresentou uma proposta vinculativa com o objetivo de implementar a operação de recapitalização deliberada em 1º de junho de 2026 pelos administradores judiciais, Dr. Salvatore Scarpa e Dr. Mario Ferrara: a iniciativa representa um passo crucial para garantir a continuidade da empresa e o pleno cumprimento das obrigações previstas.





Enquanto isso, o clube da Campânia anuncia a “resolução consensual da relação de trabalho com o técnico Ignazio Abate”, agora pronto para assumir o comando do Torino na Série A no lugar de Roberto D'Aversa.



