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Tonali: "Eu e minha esposa tínhamos decidido voltar para a Itália, mas era impossível por causa do dinheiro"

S. Tonali
Mercado da bola
Newcastle
Tottenham

Sandro Tonali falou de coração aberto. O meio-campista da Itália contou sobre a saída do Newcastle e o peso de Roberto De Zerbi na escolha pelo Tottenham: "Eu tinha conversado com outro time, não havia só o Tottenham", são as palavras reproduzidas pela BBC -. Eu e minha esposa queríamos mudar de vida, mudar de cidade, havia outro clube, depois falei com De Zerbi e 10 minutos bastaram para eu decidir".

  • Preço muito alto do passe

    Tonali admitiu que viver em Londres representou apenas 10% dos motivos da escolha. E revelou um bastidor de mercado: "Eu e minha esposa tínhamos decidido voltar para a Itália, mas era impossível por causa do dinheiro". Ele explicou que quem o queria na Serie A podia bancar seu salário, mas ninguém podia pagar seu passe.

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  • Grato ao Newcastle

    "Permanecer na Inglaterra era uma opção, encontramos lá a melhor solução para mim, para a minha carreira, para a minha felicidade e para a minha família. Conversei com dois times, mas escolhi o Tottenham. Sei que eles gastaram muito para me contratar, o valor pago coloca pressão sobre mim, mas eu quis que o Newcastle chegasse ao melhor acordo possível, eles merecem. É um clube com torcedores únicos, a paixão e a atmosfera que se respiram em St James' Park são incríveis".

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