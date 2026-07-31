"Permanecer na Inglaterra era uma opção, encontramos lá a melhor solução para mim, para a minha carreira, para a minha felicidade e para a minha família. Conversei com dois times, mas escolhi o Tottenham. Sei que eles gastaram muito para me contratar, o valor pago coloca pressão sobre mim, mas eu quis que o Newcastle chegasse ao melhor acordo possível, eles merecem. É um clube com torcedores únicos, a paixão e a atmosfera que se respiram em St James' Park são incríveis".