É realmente difícil de acreditar, mas o FC Bayern não conseguiu chegar a nenhuma final durante cinco temporadas após o triplo de 2020. Nem na Copa da Alemanha, nem na Liga dos Campeões. Dez tentativas, dez fracassos. Às vezes, os muniquenses foram humilhados pelo 1. FC Saarbrücken; outras vezes, foram dominados pelo Manchester City.
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Todos os ingredientes essenciais estão presentes! Este FC Bayern está pronto para conquistar a tríplice coroa
Com a vitória por 2 a 0 na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, chegou ao fim o mais longo período sem uma final para o time de Munique desde o início da década de 1990. Mas isso não deve ficar por aí: este FC Bayern, já coroado campeão, tem tudo para avançar na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e, em seguida, conquistar duas vitórias na final. Este FC Bayern tem todos os ingredientes decisivos necessários para conquistar a tríplice coroa. Dentro e fora de campo.
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FC Bayern: Um eixo que funciona bem, gestão inteligente da carga de trabalho
O técnico Vincent Kompany transmitiu à sua equipe um sistema que funciona contra adversários de todos os níveis, baseado na posse de bola, na pressão e na marcação individual. Ao mesmo tempo, ele formou um time titular entrosado com um eixo bem definido. A ausência de Serge Gnabry é certamente irritante, mas com Jamal Musiala, o substituto perfeito está entrando em forma exatamente na hora certa.
No geral, o time de Munique foi poupado de lesões excessivas até agora durante a pausa quente da temporada. Lennart Karl e Tom Bischof retornam em breve. Todos os titulares, exceto Gnabry, estão em forma e parecem revigorados graças ao inteligente gerenciamento de carga de trabalho de Kompany. Todos atuam em um nível consistentemente bom a excelente, e desempenhos negativos são muito raros. Na vitória nas semifinais contra o Leverkusen, o FC Bayern apresentou mais uma impressionante exibição coletiva.
O artilheiro Harry Kane, naturalmente, marcou mais um gol, iniciado por uma espetacular jogada conjunta dos três magos Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Diaz. Dayot Upamecano e Jonathan Tah formaram uma dupla de zagueiros centrais extremamente sólida; os laterais Josip Stanisic e Konrad Laimer são os vencedores secretos da temporada; e o meio-campo central, formado por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, exala domínio técnico. O goleiro Manuel Neuer nem precisou entrar em ação em Leverkusen por um bom tempo, até que, no meio do segundo tempo, fez uma defesa espetacular.
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No FC Bayern, o clima está mais calmo do que nunca
Assim como o time titular está funcionando bem, o banco do FC Bayern também está em grande forma no momento. Os jogadores que saem do banco de Kompany voltam a marcar a diferença; desta vez, por exemplo, Leon Goretzka com a assistência para o 2 a 0 de Diaz. Com sua velocidade, Alphonso Davies é, acima de tudo, uma excelente arma. Nicolas Jackson tem uma boa média de gols por minuto em campo. Mas talvez o mais importante seja: nenhum reserva causa problemas, ninguém reclama.
Kompany garantiu que cada jogador do elenco aceitasse seu papel e se sentisse necessário. O belga de 40 anos brilha tanto como estrategista quanto como comunicador. Também graças ao seu trabalho de relações públicas ponderado, o ambiente de Munique, normalmente sempre agitado, está mais calmo do que nunca. Manuel Neuer repete a cada três dias que decidirá em breve sobre seu futuro — e isso já é tudo em termos de assuntos supostamente polêmicos.
Faltam quatro jogos para o terceiro triplo da história do clube. As casas de apostas veem o FC Bayern como favorito ao título tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa da Alemanha — e com toda a razão.