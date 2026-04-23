Todos os ingredientes essenciais estão presentes! Este FC Bayern está pronto para conquistar a tríplice coroa

O técnico Vincent Kompany transmitiu à sua equipe um sistema que funciona contra adversários de todos os níveis, baseado na posse de bola, na pressão e na marcação individual. Ao mesmo tempo, ele formou um time titular entrosado com um eixo bem definido. A ausência de Serge Gnabry é certamente irritante, mas com Jamal Musiala, o substituto perfeito está entrando em forma exatamente na hora certa.

No geral, o time de Munique foi poupado de lesões excessivas até agora durante a pausa quente da temporada. Lennart Karl e Tom Bischof retornam em breve. Todos os titulares, exceto Gnabry, estão em forma e parecem revigorados graças ao inteligente gerenciamento de carga de trabalho de Kompany. Todos atuam em um nível consistentemente bom a excelente, e desempenhos negativos são muito raros. Na vitória nas semifinais contra o Leverkusen, o FC Bayern apresentou mais uma impressionante exibição coletiva.

O artilheiro Harry Kane, naturalmente, marcou mais um gol, iniciado por uma espetacular jogada conjunta dos três magos Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Diaz. Dayot Upamecano e Jonathan Tah formaram uma dupla de zagueiros centrais extremamente sólida; os laterais Josip Stanisic e Konrad Laimer são os vencedores secretos da temporada; e o meio-campo central, formado por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, exala domínio técnico. O goleiro Manuel Neuer nem precisou entrar em ação em Leverkusen por um bom tempo, até que, no meio do segundo tempo, fez uma defesa espetacular.