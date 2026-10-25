Nagelsmann aparece em uma lista que inclui cinco treinadores com quem os dirigentes do Manchester United teriam feito contato de forma não oficial, prevendo a decisão de demitir Carrick em uma fase inicial da temporada.
O jornal Mirror, citando o "Daily Mail", informou que o alemão Christopher Vivell, diretor de contratações do Manchester United, defende com força a escolha de Nagelsmann e o considera o principal candidato para assumir a função.
A diretoria do United, por sua vez, enfrenta pressões crescentes por causa de suas decisões relacionadas aos treinadores. Desde a entrada do grupo "Ineos" na gestão do clube, deu apoio a Erik ten Hag antes de demiti-lo pouco tempo depois, em seguida contratou Rúben Amorim, que permaneceu por pouco mais de um ano, antes de conceder a Carrick o cargo em definitivo, apesar das dúvidas relacionadas à sua experiência.
A derrota para o Como aumenta a intensidade das dúvidas sobre o futuro de Carrick, enquanto a possibilidade de contratar Nagelsmann permanece em aberto, apesar dos alertas sobre o risco associado a assumir o comando de um dos clubes mais sujeitos a mudanças técnicas nos últimos anos.
Leia também: Instabilidade na Catalunha e lembranças de 2019: o Clássico será adiado?