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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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"Todos fracassaram lá": alerta duro a Nagelsmann sobre a armadilha do Manchester United

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
J. Nagelsmann
M. Carrick
O. Kahn
England
Alemanha

O técnico alemão é o principal favorito para suceder Carrick

Oliver Kahn, ex-presidente executivo do Bayern Munich, alertou o técnico alemão Julian Nagelsmann sobre assumir o comando do Manchester United.

Nagelsmann entrou no círculo de candidatos à vaga de diretor técnico do Manchester United, após o aumento da pressão sobre o técnico Michael Carrick, diante da queda nos resultados, sendo o mais recente a pesada derrota para o Como, da Itália, por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa.

  • Alerta sobre a armadilha do Manchester United

    Kahn, que já trabalhou com Nagelsmann no Bayern de Munique, afirmou durante sua aparição no canal Sky Alemanha que o treinador alemão precisa pensar bem em seu próximo passo, alertando para os riscos ligados a assumir o comando do Manchester United.

    E acrescentou: "A Premier League e o Manchester United não foram conhecidos pela estabilidade no cargo de diretor técnico nos últimos anos. Ele precisa se perguntar: qual é o meu próximo passo? E será que deve ser o passo certo? Ou me associo diretamente a um risco enorme como o Manchester United, onde quase todos os treinadores fracassaram nos últimos anos, mais cedo ou mais tarde? Ele deve analisar bem para onde vai".

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  • Bayern e Alemanha: experiências que levantam questionamentos sobre Nagelsmann

    Kahn destacou que as passagens de Nagelsmann pelo Bayern de Munique e pela seleção da Alemanha, que não alcançaram o sucesso esperado, talvez tenham deixado marcas em sua trajetória, além de questionar o quanto suas capacidades seriam adequadas para comandar um time como o United, que busca atualmente voltar a crescer e competir com a elite dos clubes.

    Nagelsmann havia deixado o comando da seleção alemã após a eliminação na Copa do Mundo de 2026, ficando disponível para assumir uma nova missão, enquanto o Manchester United enfrenta a possibilidade de uma nova mudança na comissão técnica por causa dos resultados em queda.

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  • O primeiro candidato a suceder Carrick

    Nagelsmann aparece em uma lista que inclui cinco treinadores com quem os dirigentes do Manchester United teriam feito contato de forma não oficial, prevendo a decisão de demitir Carrick em uma fase inicial da temporada.

    O jornal Mirror, citando o "Daily Mail", informou que o alemão Christopher Vivell, diretor de contratações do Manchester United, defende com força a escolha de Nagelsmann e o considera o principal candidato para assumir a função.

    A diretoria do United, por sua vez, enfrenta pressões crescentes por causa de suas decisões relacionadas aos treinadores. Desde a entrada do grupo "Ineos" na gestão do clube, deu apoio a Erik ten Hag antes de demiti-lo pouco tempo depois, em seguida contratou Rúben Amorim, que permaneceu por pouco mais de um ano, antes de conceder a Carrick o cargo em definitivo, apesar das dúvidas relacionadas à sua experiência.

    A derrota para o Como aumenta a intensidade das dúvidas sobre o futuro de Carrick, enquanto a possibilidade de contratar Nagelsmann permanece em aberto, apesar dos alertas sobre o risco associado a assumir o comando de um dos clubes mais sujeitos a mudanças técnicas nos últimos anos.

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