Kahn, que já trabalhou com Nagelsmann no Bayern de Munique, afirmou durante sua aparição no canal Sky Alemanha que o treinador alemão precisa pensar bem em seu próximo passo, alertando para os riscos ligados a assumir o comando do Manchester United.

E acrescentou: "A Premier League e o Manchester United não foram conhecidos pela estabilidade no cargo de diretor técnico nos últimos anos. Ele precisa se perguntar: qual é o meu próximo passo? E será que deve ser o passo certo? Ou me associo diretamente a um risco enorme como o Manchester United, onde quase todos os treinadores fracassaram nos últimos anos, mais cedo ou mais tarde? Ele deve analisar bem para onde vai".