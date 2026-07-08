“Todo mundo quer nos derrubar”... Será que a Argentina está recebendo um tratamento de favor?

Continuam os ecos da polêmica arbitral que marcou o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a diversidade de opiniões entre aqueles que consideraram que a seleção do “Tango” se beneficiou das decisões do árbitro francês François Litxer e aqueles que viram que todas as decisões polêmicas estavam corretas de acordo com os regulamentos.

Em meio às críticas contundentes vindas do lado egípcio — seja por meio da reclamação oficial apresentada à Federação Internacional de Futebol (FIFA), seja por meio de declarações de vários astros do futebol e da mídia —, o jornalista argentino Mariano Dayan publicou um longo artigo no jornal “Olé”, no qual defendeu a seleção de seu país, rejeitando o que descreveu como uma “campanha” que tenta convencer o mundo de que a Argentina conquista suas vitórias graças à arbitragem.

O autor analisou os principais episódios arbitrais polêmicos, tanto na partida contra o Egito quanto durante a trajetória da Argentina nas edições da Copa do Mundo de 2022 e 2026, afirmando que as conquistas da seleção de seu país foram resultado de sua superioridade em campo, e não de decisões dos árbitros.

Segue o texto do artigo: