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“Tivemos sorte!”: Luis Enrique se irrita com estrelas do PSG apesar de vitória brilhante na Champions League
Técnico do PSG faz alerta
Enrique alertou sua equipe de que teve “sorte” na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League. Apesar de ter aberto três gols de vantagem antes do intervalo, o treinador ficou insatisfeito com o desempenho do time após a volta do intervalo.
Ao falar dois dias depois do triunfo, o técnico espanhol não deixou que o resultado positivo encobrisse a queda de concentração de sua equipe no segundo tempo. Ele ressaltou que manter o controle continua sendo crucial para competir no mais alto nível da Europa.
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A exigência de controle
Em entrevista coletiva, Enrique ressaltou que sua equipe precisa administrar muito melhor as situações de jogo quando tem uma vantagem confortável. Ele destacou o perigo de deixar adversários de alto nível ganharem força.
“Tivemos sorte nesta partida”, explicou Enrique ao comentar o segundo tempo caótico, segundo o Football365. “Se você quer vencer fora de casa neste nível, precisa ser mais consistente durante toda a partida.
“Caso contrário, o adversário pode reagir e marcar mais gols do que você. O segundo tempo foi uma loucura porque houve uma grande diferença em relação ao primeiro. Não gosto de um segundo tempo caótico, prefiro ter o controle.”
Coragem em meio à loucura
Apesar das duras críticas à atuação no segundo tempo, Enrique elogiou a coragem demonstrada por sua equipe na etapa inicial. Ele destacou, em particular, uma "jogada magnífica" no primeiro gol, quando seu time saiu jogando sob forte pressão.
"Se tenho que destacar uma coisa nesta partida ou nos últimos três anos, é a capacidade dos jogadores de serem agressivos e corajosos o tempo todo, especialmente fora de casa", afirmou, observando que sua equipe "nunca tem medo".
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O que vem pela frente para o PSG?
A vitória sobre o Manchester City coloca o PSG na liderança da classificação da Champions League, com seis pontos em dois jogos. O time parisiense agora se prepara para enfrentar o Strasbourg em seu próximo compromisso pela Ligue 1. A equipe de Enrique ocupa atualmente a sexta posição no Campeonato Francês, com 11 pontos conquistados em seis jogos.
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