Em entrevista coletiva, Enrique ressaltou que sua equipe precisa administrar muito melhor as situações de jogo quando tem uma vantagem confortável. Ele destacou o perigo de deixar adversários de alto nível ganharem força.

“Tivemos sorte nesta partida”, explicou Enrique ao comentar o segundo tempo caótico, segundo o Football365. “Se você quer vencer fora de casa neste nível, precisa ser mais consistente durante toda a partida.

“Caso contrário, o adversário pode reagir e marcar mais gols do que você. O segundo tempo foi uma loucura porque houve uma grande diferença em relação ao primeiro. Não gosto de um segundo tempo caótico, prefiro ter o controle.”