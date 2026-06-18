"Tivemos Michel Platini, tivemos Zinedine Zidane e acredito firmemente que agora temos Michael Olise. Acho que ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro. Ele tem todas as qualidades necessárias para brilhar nos grandes palcos", disse Patrick Vieira à emissora de TV ITV Football.
Traduzido por
"Tivemos Platini, Zidane e agora Michael Olise!" Lenda francesa elogia efusivamente o astro do FC Bayern
O técnico de 49 anos explicou: “Ele tem uma excelente compreensão do jogo. Seu estilo de jogo e a qualidade de seus passes para Mbappé foram realmente extraordinários. Ele faz de tudo para colocar os atacantes em situações promissoras de gol.”
Olise deu duas assistências na estreia da França na Copa do Mundo, uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal. Aos 66 minutos, foi seu passe para Kylian Mbappé que deu início ao 1 a 0. Aos seis minutos do tempo adicional, a assistência de Olise chegou novamente a Mbappé, que marcou o gol que selou o placar final de 3 a 1, logo após o gol de empate dos africanos.
- Getty Images
Olise teve uma temporada excepcional no Bayern
Olise provou, assim, que, aparentemente, não há risco de queda de rendimento para ele. Já no âmbito dos clubes, o jogador de 24 anos teve um desempenho excepcional e conquistou com o FC Bayern a dobradinha de campeonato e Copa da Alemanha.
Em 52 partidas oficiais pelo clube recordista, Olise esteve diretamente envolvido em 53 gols. Ele marcou 22 gols e deu 31 assistências. No total, após dois anos em Munique, ele soma 42 gols e 54 assistências em 107 partidas oficiais.
Olise tornou-se um dos principais jogadores da França
Na seleção francesa, pela qual estreou em setembro de 2024, Olise tornou-se, nesse período, um jogador indispensável. Até o momento, ele disputou 18 partidas pela seleção. Nelas, marcou sete gols e deu cinco assistências.
O elogio de Vieira certamente significa muito para ele. Afinal, o ex-meio-campista sabe do que está falando. Entre 1997 e 2009, Vieira disputou um total de 107 partidas pela seleção de seu país. Com a Equipe Tricolore, o jogador de longa data do Arsenal FC foi campeão mundial em 1998 e conquistou o Campeonato Europeu dois anos depois. Em 2001, ele também venceu a Copa das Confederações.