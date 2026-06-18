"Tivemos Platini, Zidane e agora Michael Olise!" Lenda francesa elogia efusivamente o astro do FC Bayern

O técnico de 49 anos explicou: “Ele tem uma excelente compreensão do jogo. Seu estilo de jogo e a qualidade de seus passes para Mbappé foram realmente extraordinários. Ele faz de tudo para colocar os atacantes em situações promissoras de gol.”

Olise deu duas assistências na estreia da França na Copa do Mundo, uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal. Aos 66 minutos, foi seu passe para Kylian Mbappé que deu início ao 1 a 0. Aos seis minutos do tempo adicional, a assistência de Olise chegou novamente a Mbappé, que marcou o gol que selou o placar final de 3 a 1, logo após o gol de empate dos africanos.