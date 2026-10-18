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“Tive cãibras nos meus primeiros jogos!”: Bradley Barcola fala com sinceridade sobre a intensidade da Premier League
Barcola admite choque físico após transferência para a Premier League
O ponta do Liverpool Bradley Barcola fez uma avaliação sincera de sua adaptação física ao futebol inglês após sua transferência do Paris Saint-Germain. O atacante destacou a diferença drástica no volume de corrida entre a Ligue 1 e a Premier League.
Barcola revelou que o ritmo intenso de suas primeiras partidas pelo Liverpool lhe causou cansaço físico e cãibras musculares.
No entanto, o jogador da seleção francesa afirmou que enfrentar um desafio físico maior foi o principal motivo de sua transferência.
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Ponta explica as diferenças entre a Ligue 1 e a Premier League
Ao detalhar as diferenças táticas e físicas entre as duas ligas, Barcola observou que o futebol inglês depende muito das transições. "A grande diferença é que a Ligue 1 é muito física porque há muitos jogadores fortes que disputam os lances com muita intensidade", explicou Barcola à Sky Sports.
"Aqui, é mais exigente fisicamente por causa das corridas que você precisa fazer, porque os jogos vão de um gol ao outro."
"Acho que é menos tático do que na Ligue 1. É preciso correr muito, e foi por isso que tive cãibras nos meus primeiros jogos, porque a intensidade é muito alta."
Barcola abraça o desafio físico como uma nova etapa na carreira
Apesar do desgaste físico inicial, Barcola continua disposto a se esforçar para atender às exigências do futebol inglês. “Esse também é um dos motivos pelos quais vim para cá”, ressaltou Barcola.
“Superar isso é um novo desafio para mim.”
“Espero conseguir me adaptar bem e continuar melhorando meu desempenho.”
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Atleta da seleção francesa ganha ritmo de jogo para uma longa temporada
Com a condição física melhorando gradualmente nos treinos, Barcola se sente cada vez mais preparado para lidar com o calendário do futebol inglês.
Sua capacidade de manter arrancadas em alta velocidade ao longo dos 90 minutos continua sendo um trunfo crucial para o sistema ofensivo do Liverpool.
Barcola buscará dar sequência à sua evolução física enquanto o Liverpool luta por títulos importantes nesta temporada.
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