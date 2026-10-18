O ponta do Liverpool Bradley Barcola fez uma avaliação sincera de sua adaptação física ao futebol inglês após sua transferência do Paris Saint-Germain. O atacante destacou a diferença drástica no volume de corrida entre a Ligue 1 e a Premier League.

Barcola revelou que o ritmo intenso de suas primeiras partidas pelo Liverpool lhe causou cansaço físico e cãibras musculares.

No entanto, o jogador da seleção francesa afirmou que enfrentar um desafio físico maior foi o principal motivo de sua transferência.