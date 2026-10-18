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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Tive cãibras nos meus primeiros jogos!”: Bradley Barcola fala com sinceridade sobre a intensidade da Premier League

Liverpool
B. Barcola
Premier League

O ponta do Liverpool Bradley Barcola admitiu ter sofrido com cãibras em suas primeiras partidas devido à exigência de correr incessantemente de uma área à outra no futebol inglês. O ex-jogador do PSG contrastou o ritmo de ida e volta da Premier League com o caráter tático da Ligue 1.

  • Barcola admite choque físico após transferência para a Premier League

    O ponta do Liverpool Bradley Barcola fez uma avaliação sincera de sua adaptação física ao futebol inglês após sua transferência do Paris Saint-Germain. O atacante destacou a diferença drástica no volume de corrida entre a Ligue 1 e a Premier League.

    Barcola revelou que o ritmo intenso de suas primeiras partidas pelo Liverpool lhe causou cansaço físico e cãibras musculares.

    No entanto, o jogador da seleção francesa afirmou que enfrentar um desafio físico maior foi o principal motivo de sua transferência.

  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ponta explica as diferenças entre a Ligue 1 e a Premier League

    Ao detalhar as diferenças táticas e físicas entre as duas ligas, Barcola observou que o futebol inglês depende muito das transições. "A grande diferença é que a Ligue 1 é muito física porque há muitos jogadores fortes que disputam os lances com muita intensidade", explicou Barcola à Sky Sports.

    "Aqui, é mais exigente fisicamente por causa das corridas que você precisa fazer, porque os jogos vão de um gol ao outro."

    "Acho que é menos tático do que na Ligue 1. É preciso correr muito, e foi por isso que tive cãibras nos meus primeiros jogos, porque a intensidade é muito alta."

  • Barcola abraça o desafio físico como uma nova etapa na carreira

    Apesar do desgaste físico inicial, Barcola continua disposto a se esforçar para atender às exigências do futebol inglês. “Esse também é um dos motivos pelos quais vim para cá”, ressaltou Barcola.

    “Superar isso é um novo desafio para mim.”

    “Espero conseguir me adaptar bem e continuar melhorando meu desempenho.”

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    Atleta da seleção francesa ganha ritmo de jogo para uma longa temporada

    Com a condição física melhorando gradualmente nos treinos, Barcola se sente cada vez mais preparado para lidar com o calendário do futebol inglês.

    Sua capacidade de manter arrancadas em alta velocidade ao longo dos 90 minutos continua sendo um trunfo crucial para o sistema ofensivo do Liverpool.

    Barcola buscará dar sequência à sua evolução física enquanto o Liverpool luta por títulos importantes nesta temporada.

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