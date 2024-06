Os times classificados para a Libertadores 2025

Confira quais são as quatro equipes que já garantiram vaga na próxima edição da competição

Antes mesmo do término da edição de 2024, o cenário do futebol sul-americano já começa a tomar forma para a próxima edição da Copa Libertadores. Com a Conmebol distribuindo um total de 47 vagas para o torneio de 2025, sendo 28 correspondentes à fase de grupos, as atenções se voltam para os clubes que começam a assegurar presença na competição.

O Brasil lidera o contingente de equipes com sete vagas asseguradas. Os seis primeiros colocados do Brasileirão 2024, além do campeão da Copa do Brasil 2024, garantem presença na busca pela Glória Eterna. Vale destacar que, caso um time brasileiro vença tanto a Copa Sul-Americana quanto a edição atual da Libertadores, o país conquistará mais duas vagas, definidas de acordo com a tabela do Campeonato Brasileiro.

Confira, com GOAL, a lista completa de classificados por país

