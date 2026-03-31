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Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Thomas Tuchel está ERRADO: Harry Maguire deve fazer parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo

Opinion
Inglaterra
H. Maguire
Copa do Mundo
Manchester United
T. Tuchel
Inglaterra x Japão
Especiais e Opinião

Não há como criticar Thomas Tuchel quando se trata de honestidade. Trata-se de um técnico que afirmou em uma rádio nacional que sua mãe acha o craque Jude Bellingham “repulsivo”, que repreendeu os torcedores ingleses em Wembley por ficarem “em silêncio” durante um amistoso contra o País de Gales e que disse que o número de gols de Bukayo Saka pela seleção inglesa — o maior de qualquer jogador do Arsenal na história — não era bom o suficiente.

Assim, quando perguntaram a Tuchel o que achava de Harry Maguire após a primeira partida do zagueiro central pela Inglaterra em 18 meses, ele foi, sem surpresa, direto ao ponto. Sir Gareth Southgate sempre saiu em defesa de Maguire sempre que ele enfrentava críticas na seleção, enquanto todos os treinadores do Manchester United, até mesmo o franco Ruben Amorim, elogiaram Maguire, geralmente destacando seu profissionalismo e sua experiência.

Havia muito o que elogiar no desempenho de Maguire contra o Uruguai na sexta-feira, como seus dribles confiantes, seus chutes precisos para o ataque e suas duas defesas decisivas nos acréscimos para impedir que os sul-americanos marcassem o gol da vitória. Mas Tuchel, é claro, decidiu apresentar o quadro completo.

Em declarações aos jornalistas após o jogo, o técnico da Inglaterra destacou as qualidades bem conhecidas de Maguire. “Harry é muito bom com a bola, muito calmo, forte no jogo aéreo e uma arma nas jogadas ensaiadas”, disse ele. Em seguida, veio a inevitável ressalva. 

“Não mudei de ideia, mas vejo outros jogadores que gosto de escalar como titulares, vejo outros jogadores à frente com um perfil diferente”, disse ele. “Vejo Ezri Konsa à frente, vejo Marc Guehi à frente. Não é segredo. Vejo Trevoh Chalobah, em termos de mobilidade, um pouco à frente dele. Também John Stones, mas ele teve lesões, então [Maguire] precisava vir para o elenco. Eu precisava conhecê-lo pessoalmente para ver como ele se comporta dentro do grupo.”

Não foi exatamente um elogio entusiástico. Mas Tuchel está errado ao menosprezar um dos grandes jogadores renascidos da era moderna, que seria um verdadeiro trunfo para o seu elenco na Copa do Mundo.

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    Já passei por isso

    Maguire já passou por tudo com a Inglaterra. Ele é apenas um dos seis jogadores da convocatória de 35 nomes que Tuchel escolheu para os amistosos contra o Uruguai e o Japão que participaram da Copa do Mundo de 2018, onde os Três Leões tiveram sua melhor atuação em um torneio mundial em 28 anos. Maguire foi fundamental para o sucesso da equipe na Rússia, sendo titular em todas as partidas e dando a Inglaterra a vantagem nas quartas de final contra a Suécia com o primeiro de muitos cabeceios poderosos que marcaria pelo seu país.

    O roteiro se repetiu na Euro 2020, com Maguire apresentando um desempenho consistente na trajetória da Inglaterra até a final, marcando mais uma cabeçada certeira nas quartas de final, desta vez contra a Ucrânia. Ele também assumiu a responsabilidade na disputa de pênaltis da final contra a Itália, mandando a bola no ângulo superior antes que todos os seus companheiros de ataque errasse.

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  • Scotland v England - 150th Anniversary Heritage MatchGetty Images Sport

    Enfrentando as adversidades

    Apesar de um período difícil, tanto a nível coletivo quanto pessoal, com o United na temporada 2021-22, Maguire deixou de lado os aspectos negativos sempre que vestiu a camisa da Inglaterra e marcou quatro gols em suas quatro partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Posteriormente, ele foi titular em todos os jogos, levando a Inglaterra às quartas de final no Catar. Provavelmente teria feito o mesmo na Euro 2024 também, não fosse por uma lesão na panturrilha que o tirou do torneio.

    Não era a primeira vez que Maguire se recuperava de adversidades. Ele foi destituído da capitania do United por Erik ten Hag em 2023, quando ficou de fora do time titular, enquanto um de seus momentos mais difíceis ocorreu pouco depois, quando foi humilhado pela torcida da Escócia após marcar um gol contra em setembro. 

    No verão de 2023, Maguire esteve prestes a ser forçado a deixar o United, que havia efetivamente concordado em vendê-lo ao West Ham, mas o jogador se recusou a ir.

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    Fundamentos do renascimento do United

    Maguire lutou para reconquistar seu lugar na equipe do United sob o comando de Ten Hag, mantendo Raphael Varane fora da equipe e conquistando o prêmio de Jogador do Mês da Premier League em novembro de 2023, tornando-se o primeiro zagueiro do United a alcançar essa conquista em 14 anos. Quando Amorim sucedeu Ten Hag, Maguire logo se tornou um dos jogadores mais importantes do técnico português, uma arma altamente eficaz quando escalado no ataque. 

    Mas foi apenas recentemente que ele voltou a atingir seu melhor nível de forma pela primeira vez desde a temporada 2020-21, reforçando a recuperação do United sob o comando de Michael Carrick.

    Maguire formou uma dupla com Lisandro Martínez para neutralizar Erling Haaland no clássico de Manchester em janeiro e, uma semana depois, foi fundamental para que o United se tornasse o primeiro e único time a derrotar o Arsenal no Emirates Stadium nesta temporada. Sua presença aérea também ajudou o United a afastar a ameaça persistente do Everton na área de pênalti na vitória por 1 a 0 em Merseyside. 

    Sua habilidade de sair da defesa com a bola tem sido igualmente valiosa para os Red Devils durante a sequência de sete vitórias e dois empates em 10 partidas sob o comando de Carrick.

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    Grande convicção

    Maguire tem vivido uma trajetória cheia de altos e baixos desde que se transferiu do Leicester City para o United por 80 milhões de libras (105 milhões de dólares) em 2019. Além de suportar críticas implacáveis ao seu desempenho, ele teve que lidar com as repercussões contínuas de sua prisão na Grécia em 2020, uma saga que ainda não chegou a um desfecho satisfatório para ele. Mas Maguire conseguiu superar tudo isso.

    "Tenho muita confiança em mim mesmo. Sou um zagueiro central de alto nível", disse Maguire na semana passada, enquanto defendia a seleção da Inglaterra. "Você não joga sete anos no Manchester United, sob o escrutínio a que estamos sujeitos, especialmente na posição de zagueiro central, onde cada gol que você leva é analisado e examinado [sem ser um jogador de ponta].

    "Sinto que minha forma no Manchester United, provavelmente há três anos, tem estado em alto nível e, sempre que estou disponível – tem sido um pouco irregular nos últimos dois anos devido às minhas lesões –, estou em um bom ritmo agora."

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    Aproveite cada momento

    Maguire é exatamente o tipo de jogador capaz de inspirar os jovens e que Tuchel deveria querer em seu elenco. A experiência e o fato de ser “bem-visto pelo grupo” são as principais razões pelas quais Jordan Henderson tem sido uma presença constante sob o comando do alemão; então, por que não haveria espaço para Maguire também?

    A decisão de Tuchel de convocar Ben White não foi bem recebida pelos torcedores ingleses, já que o zagueiro do Arsenal deixou a seleção durante a última Copa do Mundo. Maguire não faria nada parecido e é, sem dúvida, um jogador que levantaria o ânimo da equipe. Mesmo que fosse seu quarto grande torneio com a Inglaterra, ele trataria cada um como se fosse o último e saborearia cada momento.

    “Estou em uma fase da minha carreira em que não se trata tanto de mim, não se trata tanto do indivíduo”, disse ele. “Tenho 33 anos. Agora penso apenas na equipe, em ajudar a equipe a avançar e a conquistar algo. Se eu jogar um minuto na Copa do Mundo ou todas as partidas da Copa do Mundo, ainda assim farei tudo o que puder para garantir que este país seja bem-sucedido.

    "Quero jogar. Eu não seria jogador de futebol se não quisesse a adrenalina de disputar todas as partidas. Mas também estou numa fase da minha carreira em que o mais importante é fazer parte de um grupo, um grupo de sucesso."

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    Sempre confiável

    No entanto, Tuchel não deveria escalar Maguire apenas pela energia que ele transmite. Ele deveria escalá-lo porque, quando está em boa forma, Maguire continua sendo um dos zagueiros centrais mais confiáveis do mundo, com uma incrível resistência mental. 

    E mesmo tendo enfrentado problemas com lesões nos últimos dois anos, ele está em muito melhor forma para jogar do que seu companheiro veterano da Copa do Mundo de 2018, Stones, que não joga na Premier League desde dezembro e teve que se retirar da última convocação devido a uma lesão. 

    Maguire também estará mais descansado do que muitos de seus companheiros da seleção inglesa quando a Copa do Mundo chegar, já que o United disputou apenas 40 partidas em toda a temporada. Tuchel, por mais que sua honestidade seja revigorante, deveria mostrar mais respeito a Maguire e dar-lhe uma chance em junho.

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