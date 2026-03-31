Thomas Tuchel está ERRADO: Harry Maguire deve fazer parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo

Assim, quando perguntaram a Tuchel o que achava de Harry Maguire após a primeira partida do zagueiro central pela Inglaterra em 18 meses, ele foi, sem surpresa, direto ao ponto. Sir Gareth Southgate sempre saiu em defesa de Maguire sempre que ele enfrentava críticas na seleção, enquanto todos os treinadores do Manchester United, até mesmo o franco Ruben Amorim, elogiaram Maguire, geralmente destacando seu profissionalismo e sua experiência.

Havia muito o que elogiar no desempenho de Maguire contra o Uruguai na sexta-feira, como seus dribles confiantes, seus chutes precisos para o ataque e suas duas defesas decisivas nos acréscimos para impedir que os sul-americanos marcassem o gol da vitória. Mas Tuchel, é claro, decidiu apresentar o quadro completo.

Em declarações aos jornalistas após o jogo, o técnico da Inglaterra destacou as qualidades bem conhecidas de Maguire. “Harry é muito bom com a bola, muito calmo, forte no jogo aéreo e uma arma nas jogadas ensaiadas”, disse ele. Em seguida, veio a inevitável ressalva.

“Não mudei de ideia, mas vejo outros jogadores que gosto de escalar como titulares, vejo outros jogadores à frente com um perfil diferente”, disse ele. “Vejo Ezri Konsa à frente, vejo Marc Guehi à frente. Não é segredo. Vejo Trevoh Chalobah, em termos de mobilidade, um pouco à frente dele. Também John Stones, mas ele teve lesões, então [Maguire] precisava vir para o elenco. Eu precisava conhecê-lo pessoalmente para ver como ele se comporta dentro do grupo.”

Não foi exatamente um elogio entusiástico. Mas Tuchel está errado ao menosprezar um dos grandes jogadores renascidos da era moderna, que seria um verdadeiro trunfo para o seu elenco na Copa do Mundo.