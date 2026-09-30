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Thomas Muller assina renovação de contrato com o Vancouver Whitecaps, e lenda alemã se compromete até a Sprint Season da MLS de 2027
Talismã alemão estende permanência no Canadá
O time da MLS anunciou oficialmente um novo acordo que vincula o veterano atacante ao clube até junho de 2027. O ex-ícone do Bayern de Munique se firmou imediatamente como uma peça fundamental após chegar sem custos na janela de verão de 2025. Esta renovação de contrato garante que o campeão da Copa do Mundo siga como o ponto focal do ataque da equipe até o fim da campanha da Sprint Season da próxima primavera.
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Atacante elogia a filosofia de jogo do clube
O experiente alemão expressou sua satisfação por comprometer seu futuro com o BC Place, destacando a calorosa recepção que recebeu e a forte conexão criada em todo o clube. Ao explicar sua decisão ao site oficial do clube, Muller disse: "Tenho realmente aproveitado meu tempo aqui desde o começo. Vancouver tem sido muito aberta e acolhedora comigo, e senti esse mesmo espírito em todo o clube."
Ele acrescentou: "Temos um estilo ofensivo, baseado na posse de bola, que é divertido de jogar e de assistir, e dá para sentir de verdade a empolgação em torno do time e da cidade neste momento. Os torcedores estão gostando disso, e acho que todo mundo quer fazer parte do que estamos construindo."
"Para mim, continua sendo muito divertido estar em campo toda semana, e me sinto bem fisicamente. Estou muito feliz por continuar essa jornada com o Vancouver Whitecaps, e estou ansioso pelo que podemos conquistar juntos neste ano e no próximo, na Sprint Season."
Impacto sensacional impulsiona a busca por títulos
O experiente atacante causou impacto imediato em sua temporada de estreia, conduzindo o Vancouver ao título do Campeonato Canadense e à primeira final de MLS Cup de sua história, na qual terminou como vice-campeão diante do Inter Miami. Em todas as competições, ele soma 19 gols e 12 assistências em 45 partidas, além de liderar as estatísticas do clube na liga com 16 gols e 11 assistências. Esse nível de excelência mantido também lhe rendeu uma convocação para o time do MLS All-Star deste ano.
- Chai v.d. Laage
Líderes da conferência encaram desafio de Chicago
O Vancouver Whitecaps agora volta sua atenção para manter esse embalo quando visitar o Chicago Fire em 6 de outubro. A equipe de Jesper Sorensen lidera a tabela da Conferência Oeste com 50 pontos em 26 partidas. Com o futuro de Muller definido, o Vancouver está com o foco totalmente voltado para garantir a primeira colocação antes dos play-offs.
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