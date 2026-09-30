O experiente alemão expressou sua satisfação por comprometer seu futuro com o BC Place, destacando a calorosa recepção que recebeu e a forte conexão criada em todo o clube. Ao explicar sua decisão ao site oficial do clube, Muller disse: "Tenho realmente aproveitado meu tempo aqui desde o começo. Vancouver tem sido muito aberta e acolhedora comigo, e senti esse mesmo espírito em todo o clube."

Ele acrescentou: "Temos um estilo ofensivo, baseado na posse de bola, que é divertido de jogar e de assistir, e dá para sentir de verdade a empolgação em torno do time e da cidade neste momento. Os torcedores estão gostando disso, e acho que todo mundo quer fazer parte do que estamos construindo."

"Para mim, continua sendo muito divertido estar em campo toda semana, e me sinto bem fisicamente. Estou muito feliz por continuar essa jornada com o Vancouver Whitecaps, e estou ansioso pelo que podemos conquistar juntos neste ano e no próximo, na Sprint Season."