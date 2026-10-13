Thomas Frank desponta como principal candidato a substituir Alvaro Arbeloa no Fulham

A situação de Arbeloa teria piorado ainda mais após uma derrota desmoralizante por 2 a 1 nos acréscimos, fora de casa, para o Ipswich Town no último fim de semana. Para agravar os problemas em campo, vieram à tona atritos internos em meio a relatos de um desentendimento entre o ex-técnico do Real Madrid e vários jogadores experientes do time principal. Ainda assim, o treinador, alvo de críticas, reagiu às duras cobranças após a partida e rejeitou a ideia de que estivesse sucumbindo à pressão crescente.