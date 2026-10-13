AFP
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Thomas Frank desponta como principal candidato a substituir Alvaro Arbeloa no Fulham
Frank surge como principal alvo
Segundo a talkSPORT, Frank é agora o principal candidato a assumir o comando no Craven Cottage caso Arbeloa seja demitido. O futuro do treinador espanhol está por um fio depois que o Fulham ficou isolado na lanterna da tabela, sem vencer nenhuma das seis primeiras partidas da temporada. Embora tenha conseguido empates respeitáveis contra Liverpool e Manchester United, o clube somou apenas dois pontos, resultado que deixou a diretoria profundamente preocupada.
- Every Second Media
Atritos no vestiário se intensificam
A situação de Arbeloa teria piorado ainda mais após uma derrota desmoralizante por 2 a 1 nos acréscimos, fora de casa, para o Ipswich Town no último fim de semana. Para agravar os problemas em campo, vieram à tona atritos internos em meio a relatos de um desentendimento entre o ex-técnico do Real Madrid e vários jogadores experientes do time principal. Ainda assim, o treinador, alvo de críticas, reagiu às duras cobranças após a partida e rejeitou a ideia de que estivesse sucumbindo à pressão crescente.
Outras opções entram na lista de candidatos da diretoria
Frank já estava no radar do Fulham durante o verão, após a saída de Marco Silva para o Benfica. No entanto, segundo o talkSPORT, o dinamarquês, que está sem trabalhar desde que foi demitido pelo Tottenham em fevereiro, exigiria um salário alto. Além do ex-técnico do Tottenham, Kieran McKenna, ex-técnico do Ipswich Town, também segue na lista de possíveis substitutos da diretoria.
- Getty Images Sport
Jogos decisivos definem o futuro dos treinadores
Os próximos dois jogos parecem decisivos para o futuro de Arbeloa, a começar por um confronto crucial em casa contra o recém-promovido Hull City, no sábado. A visita ao Coventry City na sequência será outro jogo que a equipe precisa vencer para elevar o ânimo do elenco e se afastar da zona de rebaixamento. Caso não conquiste a pontuação máxima nas duas partidas, a expectativa é de que a diretoria o demita antes da pausa para jogos de seleções de novembro.
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