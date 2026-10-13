Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
DENMARK-SPORT-FBL-FRANK-PORTRAITAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Thomas Frank desponta como principal candidato a substituir Alvaro Arbeloa no Fulham

T. Frank
A. Arbeloa
Fulham
Premier League
Tottenham

O ex-técnico do Tottenham Hotspur Thomas Frank é o primeiro nome na lista de preferências do Fulham para o cargo caso o clube decida demitir Alvaro Arbeloa. O treinador espanhol enfrenta forte pressão em Craven Cottage depois que uma sequência inicial sem vitórias deixou a equipe do oeste de Londres na lanterna da Premier League.

  • Frank surge como principal alvo

    Segundo a talkSPORT, Frank é agora o principal candidato a assumir o comando no Craven Cottage caso Arbeloa seja demitido. O futuro do treinador espanhol está por um fio depois que o Fulham ficou isolado na lanterna da tabela, sem vencer nenhuma das seis primeiras partidas da temporada. Embora tenha conseguido empates respeitáveis contra Liverpool e Manchester United, o clube somou apenas dois pontos, resultado que deixou a diretoria profundamente preocupada.

  • imago-sport-1084322653.jpgEvery Second Media

    Atritos no vestiário se intensificam

    A situação de Arbeloa teria piorado ainda mais após uma derrota desmoralizante por 2 a 1 nos acréscimos, fora de casa, para o Ipswich Town no último fim de semana. Para agravar os problemas em campo, vieram à tona atritos internos em meio a relatos de um desentendimento entre o ex-técnico do Real Madrid e vários jogadores experientes do time principal. Ainda assim, o treinador, alvo de críticas, reagiu às duras cobranças após a partida e rejeitou a ideia de que estivesse sucumbindo à pressão crescente.

  • Outras opções entram na lista de candidatos da diretoria

    Frank já estava no radar do Fulham durante o verão, após a saída de Marco Silva para o Benfica. No entanto, segundo o talkSPORT, o dinamarquês, que está sem trabalhar desde que foi demitido pelo Tottenham em fevereiro, exigiria um salário alto. Além do ex-técnico do Tottenham, Kieran McKenna, ex-técnico do Ipswich Town, também segue na lista de possíveis substitutos da diretoria.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Jogos decisivos definem o futuro dos treinadores

    Os próximos dois jogos parecem decisivos para o futuro de Arbeloa, a começar por um confronto crucial em casa contra o recém-promovido Hull City, no sábado. A visita ao Coventry City na sequência será outro jogo que a equipe precisa vencer para elevar o ânimo do elenco e se afastar da zona de rebaixamento. Caso não conquiste a pontuação máxima nas duas partidas, a expectativa é de que a diretoria o demita antes da pausa para jogos de seleções de novembro.

Próximas partidas
FUL

FUL

Premier League

17 de out. de 2026

HUL

HUL

TOT

TOT

Premier League

19 de out. de 2026

COV

COV