The Last Dance, a última Copa do Mundo de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: para CR7, ela vale mais

E finalmente chegou esse momento, a última volta de valsa, o último duelo à distância no palco mais prestigiado. Resumindo: nos Estados Unidos será “The Last Dance” para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.





Já se passaram vinte anos desde que o argentino e o português fizeram sua estreia na Copa do Mundo e, desde então, o mundo mudou. Em Berlim, a Itália viveu uma das noites mais incríveis de sua história ao derrotar a França nos pênaltis; agora, porém, a Azzurra nem sequer se classifica para a Copa do Mundo há já três edições. Basta olhar para o nosso próprio país para perceber que estamos falando quase de épocas diferentes; no meio disso tudo está a era que a Pulga e CR7 escreveram.





A rivalidade entre eles é a maior já vista no futebol, uma das maiores no esporte em geral. Limpa e leal, entre dois campeões que sempre demonstraram total respeito um pelo outro e se enfrentaram deixando que gols, jogadas e títulos falassem por si, vivendo o futebol com duas filosofias opostas. O talento cristalino nos pés de Leo, o trabalho quase “obsessivo” de Cristiano que lhe permitiu aliar à qualidade um físico que parecia mais uma máquina perfeita do que um corpo humano.