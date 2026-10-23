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Michael Carrick Eddie HoweGetty/GOAL
Emanuele Tramacere
Traduzido por

The Athletic: caos no Manchester United, Howe é o favorito; dois problemas para Nagelsmann e Conte

Manchester United
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
Mercado da bola
Juventus

O futuro de Carrick está por um fio e, talvez, também dependa da dificuldade de escolher o substituto ideal.

A desastrosa viagem a Como pela Champions League, com uma derrota incontestável por 4 a 1, abriu novamente um abismo na relação entre Michael Carrick, o elenco, a diretoria e a torcida do Manchester United. A situação dos Red Devils é um verdadeiro barril de pólvora: cada um rema para um lado e ninguém consegue sair vencedor. O clube registra seu pior início desde 2014/15 em termos de resultados, e o balanço, mais uma vez, apresentará um claro resultado negativo.

Se as coisas não melhorarem rapidamente, quem pagará a conta será, mais uma vez, o treinador. Com o confronto contra o Bournemouth, que venceu o Milan de forma convincente na Liga Europa, se aproximando, Carrick segue no cargo, ao menos por enquanto, mais pela dificuldade de encontrar o substituto ideal do que por uma vontade real de continuar trabalhando juntos.

E, segundo o The Athletic, agora são três os principais nomes considerados pelo clube: Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte.

  • CLUBE DIVIDIDO

    Para cada possível candidato, é preciso destacar que há pontos problemáticos e que uma parte da cadeia de comando tem dificuldade de se alinhar às demais.

    Basicamente, o clube está dividido entre as opiniões do principal dirigente, Sir Jim Ratcliff, do diretor da área esportiva, Jason Wilcox, e também de Michael Sansoni, diretor da área de dados e inteligência artificial, que vem ganhando cada vez mais poder nas decisões do clube.

  • HOWE É O FAVORITO

    Segundo o The Athletic, que cita fontes internas do clube, o favorito neste momento é Eddie Howe. O ex-técnico do Newcastle, que deixou o clube após uma saída conturbada, é considerado a pessoa ideal para levar de volta ao topo uma equipe em dificuldades, exatamente como fez em sua passagem pelos Magpies.

    O problema é que Howe já havia sido recomendado ao Manchester United após a saída de Erik ten Hag pelo então diretor esportivo Dan Ashworth, mas Ratcliffe preferiu pagar a multa rescisória de Amorim e tudo isso levou à saída do dirigente inglês apenas um mês depois da decisão.

  • NAGELSMANN

    Ontem, quinta-feira, 22 de outubro, os nomes de Fabian Hurzeler, atualmente no Brighton, e Julian Nagelsmann, livre após deixar a seleção alemã, ganharam força.

    O primeiro descartou a possibilidade assim que surgiram os rumores. Já o segundo conta com o apoio de Christopher Vivell, chefe de pessoal do United, que, porém, frequentemente diverge do diretor esportivo Jason Wilcox, defensor da contratação de Howe.

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  • Contе

    Por fim, há o nome de Antonio Conte, que se mostrou muito aberto à possibilidade de comandar o Manchester United, mas já explicou como gostaria de lidar com o vestiário e o mercado de transferências.

    O ex-treinador do Napoli (também cotado para voltar à Juventus) acredita que são necessários métodos mais rígidos no trato com o elenco e não aceitaria interferências da diretoria caso fosse escolhido.

    Justamente por isso, também na avaliação do diretor de Dados e IA, Michael Sansoni, a escolha de Conte seria arriscada, pois traria uma alta probabilidade de divergências com a diretoria.

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