A desastrosa viagem a Como pela Champions League, com uma derrota incontestável por 4 a 1, abriu novamente um abismo na relação entre Michael Carrick, o elenco, a diretoria e a torcida do Manchester United. A situação dos Red Devils é um verdadeiro barril de pólvora: cada um rema para um lado e ninguém consegue sair vencedor. O clube registra seu pior início desde 2014/15 em termos de resultados, e o balanço, mais uma vez, apresentará um claro resultado negativo.

Se as coisas não melhorarem rapidamente, quem pagará a conta será, mais uma vez, o treinador. Com o confronto contra o Bournemouth, que venceu o Milan de forma convincente na Liga Europa, se aproximando, Carrick segue no cargo, ao menos por enquanto, mais pela dificuldade de encontrar o substituto ideal do que por uma vontade real de continuar trabalhando juntos.

E, segundo o The Athletic, agora são três os principais nomes considerados pelo clube: Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte.