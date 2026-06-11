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Testemunha do legado de Pelé e Maradona... O Estádio Azteca, símbolo dos momentos de grandeza da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
México x África do Sul
México
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Brasil
Argentina
D. Maradona
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Sede da cerimônia de abertura da Copa do Mundo pela terceira vez

Esta noite, quinta-feira, os olhos dos fãs de futebol estão voltados para o Estádio Azteca, na Cidade do México, que sediará a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre o México e a África do Sul.

A história desse estádio rouba a cena na partida de abertura da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Estádio Azteca é um símbolo de toda a grandeza da Copa do Mundo, pois ocupa um lugar único na história do grande evento do futebol mundial, já que sediou duas partidas de abertura do torneio e foi palco de duas finais (1970 e 1986). Além disso, suas arquibancadas testemunharam um número recorde de partidas da competição, mas a importância desse marco do futebol mundial não se limita a isso.

  • O Estádio Azteca e o sonho do México

    Sediar a Copa do Mundo era um sonho que encantava a imaginação dos mexicanos, que aspiravam sediar a edição de 1958, mas acabaram permitindo que a Suécia fosse a única candidata oficial à organização do torneio.

    E quando Guillermo Canedo assumiu, em 1960, o cargo de presidente da Federação Mexicana de Futebol, ele anunciou seu desejo de construir um estádio histórico, dizendo: “Precisávamos do melhor estádio que o mundo já tivesse visto. O Brasil construiu o Maracanã para a edição de 1950. Era gigantesco e incrivelmente encantador. Queríamos construir um estádio ainda melhor do que aquele.”

    A disputa foi acirrada para ganhar o contrato de projeto e construção do ambicioso plano de Canedo, para o qual foi destinado um orçamento significativo de 95 milhões de pesos, com o objetivo de construir um verdadeiro edifício lendário, e que acabou sendo conquistado pelo experiente arquiteto Pedro Ramírez Vázquez.

    Entre os requisitos que o projeto deveria cumprir estava o fato de que o estádio, localizado na região de Cuauhtémoc, deveria acomodar pelo menos 100 mil torcedores, que suas arquibancadas criassem uma atmosfera emocionante, que incorporasse características de alguns dos mais belos estádios do mundo e que fosse mais impressionante do que as famosas pinturas da mais famosa figura que a região de Cuauhtémoc já produziu, a artista mexicana Frida Kahlo, que cresceu jogando futebol.

    Vazquez acolheu a entrada de seu colega arquiteto Rafael Mechares Alkerica na equipe, e os dois partiram em uma viagem para visitar os mais belos estádios da Europa: Wembley, San Siro, Camp Nou e Santiago Bernabéu, onde estudaram as características de cada um desses famosos templos do futebol.

    A construção do estádio deveria ter começado em 1961, mas Vasquez se deparou com uma rocha gigantesca no local da obra. Todos trabalharam diariamente por cerca de um ano e, no fim, conseguiram usar dinamite para explodir a rocha, dando início às obras propriamente ditas do estádio, em 1962.

    Canedo exerceu grande pressão para que o México sediasse a Copa do Mundo. Seus esforços incansáveis, seu entusiasmo intenso e seu plano abrangente levaram a Austrália, a Colômbia, o Japão e o Peru a retirar suas candidaturas.

     No Congresso da FIFA em Tóquio, em 1964, o México conseguiu superar seu único concorrente restante, a Argentina, conquistando a honra de organizar a Copa do Mundo de 1970, que seria realizada pela primeira vez fora da Europa e da América do Sul.

    • Publicidade
  • WORLD CUP-1970-PELEAFP

    A organização histórica da Copa do Mundo de 1970 e a conquista de Pelé

    O Azteca brilhou em uma edição histórica, que ficou gravada na memória do mundo do futebol com eventos marcantes, entre eles o “Jogo do Século”, que terminou com uma vitória surpreendente da Itália por 4 a 3 sobre a Alemanha Ocidental na semifinal; o feito de Garrincha de se tornar o primeiro jogador da história a marcar gols em todas as fases da Copa do Mundo; e o gol de Carlos Alberto, considerado um dos mais bonitos da história do torneio.

    Além disso, Pelé se tornou naquela edição o primeiro – e até hoje o único – jogador a conquistar o título da Copa do Mundo três vezes, graças à vitória do Brasil, que levou a Copa Jules Rimet ao pódio.

    O lendário Carlos Alberto disse: “A atmosfera e a agitação na final foram inacreditáveis. Dava a sensação de que todo o México havia se tornado brasileiro. Algo surpreendente e difícil de acreditar”.

    Canedo deixou o cargo após aquela final, mas muitos estavam convencidos de que ele havia alcançado seu objetivo: o México organizou, naquela época, a melhor edição da Copa do Mundo da história do futebol.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    A Copa do Mundo de 1986 e o brilho de Maradona

    Depois que aquela edição obteve um sucesso sem precedentes, o México tornou-se, em 1986, o primeiro país da história a ter a honra de sediar a Copa do Mundo pela segunda vez. Desta vez, o México surpreendeu o mundo inteiro.

    A história testemunha o brilhantismo de Diego Maradona na partida das quartas de final contra a Inglaterra, antes de marcar mais dois gols na semifinal contra a Bélgica.

     Já o gol da final, criado por Maradona e marcado por Jorge Burruchaga, tornou-se mais um momento imortal na história do torneio.

    Parece ilógico afirmar que existe outro estádio que tenha testemunhado o nascimento de momentos decisivos na história da Copa do Mundo e páginas do livro da arte do futebol — como descreveu Pelé — mais do que este imponente marco do futebol na capital mexicana.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Eventos históricos no Estádio Azteca

    132 mil pessoas assistiram à luta histórica que terminou com a vitória do querido pugilista Julio César Chávez sobre Greg Hogen no Estádio Azteca, em 1993. Essa foi a segunda maior luta de boxe da história em termos de público, e talvez fosse a primeira se não fosse pelo fato de que o número de torcedores na luta entre Tony Zall e Billy Brewer, em 1941, chegou a 135 mil, já que a entrada era gratuita.

    Além disso, 110 mil pessoas assistiram à seleção brasileira, liderada por Jorginho, Dunga e Bebeto, vencer a Argentina na final da Copa do Mundo Sub-21 neste estádio em 1983.

    O Azteca é o único estádio do mundo que já sediou quatro torneios organizados pela FIFA: a Copa do Mundo, a Copa do Mundo Sub-20, a Copa do Mundo Sub-17 e a Copa das Confederações.

    A Dinamarca conquistou neste estádio, em 1971, o título do Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que antecedeu a Copa do Mundo Feminina, e no torneio participaram as lendas do gol do futebol feminino Suzy Augustinsen e Elisabetta Vignotto.

    No Estádio Azteca, há duas placas de bronze que homenageiam a “Partida do Século” e o “Gol do Século”.

    Além disso, o Estádio Azteca foi palco de 6 das 10 partidas com maior público da história da Copa do Mundo.

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