Testemunha do legado de Pelé e Maradona... O Estádio Azteca, símbolo dos momentos de grandeza da Copa do Mundo

Sediar a Copa do Mundo era um sonho que encantava a imaginação dos mexicanos, que aspiravam sediar a edição de 1958, mas acabaram permitindo que a Suécia fosse a única candidata oficial à organização do torneio.

E quando Guillermo Canedo assumiu, em 1960, o cargo de presidente da Federação Mexicana de Futebol, ele anunciou seu desejo de construir um estádio histórico, dizendo: “Precisávamos do melhor estádio que o mundo já tivesse visto. O Brasil construiu o Maracanã para a edição de 1950. Era gigantesco e incrivelmente encantador. Queríamos construir um estádio ainda melhor do que aquele.”

A disputa foi acirrada para ganhar o contrato de projeto e construção do ambicioso plano de Canedo, para o qual foi destinado um orçamento significativo de 95 milhões de pesos, com o objetivo de construir um verdadeiro edifício lendário, e que acabou sendo conquistado pelo experiente arquiteto Pedro Ramírez Vázquez.

Entre os requisitos que o projeto deveria cumprir estava o fato de que o estádio, localizado na região de Cuauhtémoc, deveria acomodar pelo menos 100 mil torcedores, que suas arquibancadas criassem uma atmosfera emocionante, que incorporasse características de alguns dos mais belos estádios do mundo e que fosse mais impressionante do que as famosas pinturas da mais famosa figura que a região de Cuauhtémoc já produziu, a artista mexicana Frida Kahlo, que cresceu jogando futebol.

Vazquez acolheu a entrada de seu colega arquiteto Rafael Mechares Alkerica na equipe, e os dois partiram em uma viagem para visitar os mais belos estádios da Europa: Wembley, San Siro, Camp Nou e Santiago Bernabéu, onde estudaram as características de cada um desses famosos templos do futebol.

A construção do estádio deveria ter começado em 1961, mas Vasquez se deparou com uma rocha gigantesca no local da obra. Todos trabalharam diariamente por cerca de um ano e, no fim, conseguiram usar dinamite para explodir a rocha, dando início às obras propriamente ditas do estádio, em 1962.

Canedo exerceu grande pressão para que o México sediasse a Copa do Mundo. Seus esforços incansáveis, seu entusiasmo intenso e seu plano abrangente levaram a Austrália, a Colômbia, o Japão e o Peru a retirar suas candidaturas.

No Congresso da FIFA em Tóquio, em 1964, o México conseguiu superar seu único concorrente restante, a Argentina, conquistando a honra de organizar a Copa do Mundo de 1970, que seria realizada pela primeira vez fora da Europa e da América do Sul.