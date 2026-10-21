O site Goal reproduziu a fala de Kogan no podcast "The Rest Is Football", na qual ele esclareceu os limites das competências concedidas ao órgão, ressaltando sua capacidade de obrigar os proprietários do Manchester City a abdicarem da propriedade do clube caso considere que a forma de gestão do clube não atende aos critérios exigidos.

Kogan destacou que falar de medidas específicas neste momento é prematuro, diante da continuidade do recurso do Manchester City, e afirmou: "Temos a competência de exigir que os proprietários se afastem do clube se acreditarmos que o estão administrando de uma forma que carece de eficiência, justiça ou integridade".

E, quando questionado sobre a possibilidade de eles se recusarem a abdicar do clube, sua resposta foi categórica: "Não, não, não. Temos poder absoluto para fazer isso".

Kogan abordou também a possibilidade de o órgão abrir uma investigação independente sobre a conduta do Manchester City, esclarecendo que não emitirá um juízo prévio antes que todos os aspectos do caso sejam esclarecidos.

E acrescentou: "Não permitirei que me pressionem a adotar qualquer posição sobre essa questão antes de obtermos respostas para todas essas perguntas. Depois disso, teremos de decidir se vamos abrir nossa própria investigação, chegar a uma conclusão a respeito e definir as medidas que iremos tomar. Antecipar essas etapas seria um erro grave".