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Terremoto além do rebaixamento: Manchester City diante de uma ameaça sem precedentes

Aston Villa x Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
England

O clube está perdendo a sua identidade?

O caso das irregularidades financeiras atribuídas ao Manchester City entrou em uma fase mais delicada nas últimas horas.

O órgão independente regulador do futebol na Inglaterra (IFR) revelou possuir uma prerrogativa que lhe permite punir o City com algo ainda maior.

Apesar de o Manchester City ter recorrido da decisão proferida contra ele, as declarações do presidente do órgão, David Kogan, abriram caminho à possibilidade de adoção de medidas que vão além das sanções esportivas e financeiras, chegando a atingir o futuro da própria propriedade do clube, embora ele tenha ressaltado que o órgão não se precipitará na tomada de uma decisão antes de ficarem claros os resultados do recurso.



  • Desenvolvimento inédito no caso do City

    O site Goal reproduziu a fala de Kogan no podcast "The Rest Is Football", na qual ele esclareceu os limites das competências concedidas ao órgão, ressaltando sua capacidade de obrigar os proprietários do Manchester City a abdicarem da propriedade do clube caso considere que a forma de gestão do clube não atende aos critérios exigidos.

    Kogan destacou que falar de medidas específicas neste momento é prematuro, diante da continuidade do recurso do Manchester City, e afirmou: "Temos a competência de exigir que os proprietários se afastem do clube se acreditarmos que o estão administrando de uma forma que carece de eficiência, justiça ou integridade".

    E, quando questionado sobre a possibilidade de eles se recusarem a abdicar do clube, sua resposta foi categórica: "Não, não, não. Temos poder absoluto para fazer isso".

    Kogan abordou também a possibilidade de o órgão abrir uma investigação independente sobre a conduta do Manchester City, esclarecendo que não emitirá um juízo prévio antes que todos os aspectos do caso sejam esclarecidos.

    E acrescentou: "Não permitirei que me pressionem a adotar qualquer posição sobre essa questão antes de obtermos respostas para todas essas perguntas. Depois disso, teremos de decidir se vamos abrir nossa própria investigação, chegar a uma conclusão a respeito e definir as medidas que iremos tomar. Antecipar essas etapas seria um erro grave".

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  • A trajetória das investigações e da condenação

    Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City burlou os regulamentos da Premier League ao longo de nove temporadas, depois de ter firmado, segundo os resultados da investigação, acordos comerciais fictícios que contribuíram para inflar receitas ou reduzir custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas.

    A comissão também concluiu que o clube empreendeu esforços coordenados para obstruir a investigação da Premier League sobre esses acordos comerciais, o que coloca o clube diante da possibilidade de sofrer punições sem precedentes.

    Mas o City entrou com um recurso formal contra a decisão inicial, e o caso ainda aguarda o que resultará dessa medida antes de se definir o próximo passo.

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