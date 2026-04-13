"Tensão extrema"... Dembélé reacende as esperanças da Arábia Saudita e de Guardiola com o cenário do Dortmund e do Barcelona

A polêmica em torno do futuro do francês Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain, tem se intensificado nas últimas horas, após o surgimento de várias notícias que confirmam a existência de um impasse entre as partes quanto aos termos do novo contrato.

A situação de Ousmane Dembélé não segue o mesmo padrão das renovações de outros contratos. Embora seu contrato se estenda até 2028 e ele receba o maior salário do time e até mesmo da Ligue 1, estimado em cerca de 1,5 milhão de euros por mês, o futuro do atacante francês continua incerto.

Em dezembro passado, o jogador recusou uma oferta do clube da capital, exigindo um salário mais alto.

Desde então, o vencedor da Bola de Ouro de 2025 permanece em uma situação instável, apesar de ter declarado: “Não há motivo que me impeça de renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain”.