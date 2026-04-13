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"Tensão extrema"... Dembélé reacende as esperanças da Arábia Saudita e de Guardiola com o cenário do Dortmund e do Barcelona

Especiais e Opinião
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Grande incerteza sobre o futuro do astro francês

 A polêmica em torno do futuro do francês Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain, tem se intensificado nas últimas horas, após o surgimento de várias notícias que confirmam a existência de um impasse entre as partes quanto aos termos do novo contrato.

A situação de Ousmane Dembélé não segue o mesmo padrão das renovações de outros contratos. Embora seu contrato se estenda até 2028 e ele receba o maior salário do time e até mesmo da Ligue 1, estimado em cerca de 1,5 milhão de euros por mês, o futuro do atacante francês continua incerto.

 Em dezembro passado, o jogador recusou uma oferta do clube da capital, exigindo um salário mais alto.

 Desde então, o vencedor da Bola de Ouro de 2025 permanece em uma situação instável, apesar de ter declarado: “Não há motivo que me impeça de renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain”.

  • Ousmane DembeleGetty Images

    Revolta do Paris contra Dembélé

     Parece que a diretoria do Paris, liderada por Nasser Al-Khelaifi, rejeita as exigências do astro francês. De acordo com o jornal “L’Équipe”, a renovação do contrato do jogador não é uma das prioridades da diretoria do clube no momento, já que se prefere garantir o futuro de jovens talentos como Sini Mayolo e Bradley Barcola.

    A posição da diretoria do Paris surge em meio às dúvidas que cercam Dembélé. Embora a conquista da Bola de Ouro tenha elevado seu prestígio, algumas dúvidas ainda persistem devido às lesões que o afetaram na primeira metade da temporada.

    O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, confirmou recentemente a existência de um teto salarial, enfatizando que “o interesse da equipe e do clube é o mais importante”, uma declaração que muitos interpretaram como uma mensagem a Dembélé.

    • Publicidade

  • Plano saudita para contratar Dembélé

    Essa tensão na relação entre o Paris Saint-Germain e Ousmane Dembélé favorece a Arábia Saudita, que busca contratar o astro francês após a temporada atual.

    A rede “Sky Sports” informou, em janeiro passado, que dirigentes da Liga Saudita já haviam iniciado consultas preliminares sobre a possibilidade de Dembélé se transferir para um dos clubes da liga, em uma iniciativa que reflete a continuidade da estratégia saudita de atrair a elite do futebol mundial.

    A rede indicou que está sendo preparada uma oferta financeira significativa para convencer o jogador da seleção francesa a viver uma nova experiência nos campos sauditas, o que ocorrerá após sua esperada participação na Copa do Mundo no próximo verão.

  • بيب جوارديولاGetty Images Sport

    Guardiola e o sonho de contratar Dembélé

     Pep Guardiola, técnico do Manchester City, já havia demonstrado admiração por Ousmane Dembélé e tentou contratá-lo quando era técnico do Bayern de Munique.

    As notícias sempre associam o astro do Paris Saint-Germain a uma possível transferência para o Manchester City. Nesse contexto, o jornal espanhol “Sport” informou que Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, se reuniu recentemente com Hugo Viana, atual diretor esportivo do Manchester City.

    Esse encontro, que faz parte de uma série de reuniões periódicas entre agentes de jogadores e dirigentes dos grandes clubes europeus, gerou muitas especulações sobre o futuro do jogador da seleção francesa e a possibilidade de sua transferência para o time inglês.

    O Manchester City possui recursos financeiros para convencer Dembélé a se transferir para a Premier League, além do projeto esportivo de sucesso liderado por Guardiola.

  • Dembélé planeja uma rebelião antes da transferência

    Dembélé ficou conhecido por criar crises antes de deixar os times pelos quais jogou, A janela de transferências do verão de 2017 testemunhou uma famosa rebelião do jogador francês contra seu clube na época, o Borussia Dortmund, quando ele faltou aos treinos e se recusou a se reunir com a diretoria para pressionar por uma transferência para o Barcelona, o que acabou se concretizando posteriormente em uma transação recorde.

    Dembélé repetiu a dose no Barcelona, onde queria sair, e começou a criar crises, entrando em conflito com a diretoria.

    Devido às suas lesões e à falta de disciplina, o Barcelona se livrou de Dembélé no verão de 2023, vendendo-o por 60 milhões de euros ao Paris Saint-Germain.

    Atualmente, com o clima tenso entre Dembélé e o Paris Saint-Germain, será que o cenário se repetirá e Ousmane partirá para a Arábia Saudita ou Inglaterra no próximo verão?

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