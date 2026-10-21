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ten hag ronaldo(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Ten Hag é duríssimo: "Cristiano Ronaldo traiu a mim e à equipe, não corria, não tinha se preparado"

C. Ronaldo
Manchester United
E. ten Hag

O ex-técnico do Manchester United fala ao The Athletic

Erik Ten Hag, em uma longa entrevista ao The Athletic, fala, entre outros assuntos, de sua relação com Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United: "Ele traiu a mim e traiu o time, porque tínhamos planejado tudo juntos", afirma o treinador, sem rodeios. "Antes de chegar ao United, eu até fui a Portugal para conversar com ele sobre meus planos. Obviamente, ele é um dos melhores da história do futebol e eu o respeitava muito, mas naquele momento precisei tomar uma decisão racional."

  • Segundo seu relato, CR7 não treinava como ele gostaria: "Eu disse a ele várias vezes: 'Ronnie, todos querem trabalhar por você e te dar as condições certas para marcar, mas, se você não entra na área, não pode fazer gols'. Ele simplesmente não conseguia fazer isso. É errado dizer que eu esperava que ele fizesse pressão, mas ele não conseguia. Não corria nem com a posse de bola nem sem ela porque não havia se preparado. Toda equipe de alto nível deve acolher seu melhor jogador, mas o melhor jogador precisa trabalhar pela equipe. Ele, por sua vez, dizia aos jogadores: 'Poupem as pernas nos treinos'. Eu entendo isso se você está em perfeita forma, mas, para chegar lá, é preciso treinar", conclui Ten Hag.

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