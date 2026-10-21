Segundo seu relato, CR7 não treinava como ele gostaria: "Eu disse a ele várias vezes: 'Ronnie, todos querem trabalhar por você e te dar as condições certas para marcar, mas, se você não entra na área, não pode fazer gols'. Ele simplesmente não conseguia fazer isso. É errado dizer que eu esperava que ele fizesse pressão, mas ele não conseguia. Não corria nem com a posse de bola nem sem ela porque não havia se preparado. Toda equipe de alto nível deve acolher seu melhor jogador, mas o melhor jogador precisa trabalhar pela equipe. Ele, por sua vez, dizia aos jogadores: 'Poupem as pernas nos treinos'. Eu entendo isso se você está em perfeita forma, mas, para chegar lá, é preciso treinar", conclui Ten Hag.