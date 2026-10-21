Erik Ten Hag, em uma longa entrevista ao The Athletic, fala, entre outros assuntos, de sua relação com Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United: "Ele traiu a mim e traiu o time, porque tínhamos planejado tudo juntos", afirma o treinador, sem rodeios. "Antes de chegar ao United, eu até fui a Portugal para conversar com ele sobre meus planos. Obviamente, ele é um dos melhores da história do futebol e eu o respeitava muito, mas naquele momento precisei tomar uma decisão racional."
Ten Hag é duríssimo: "Cristiano Ronaldo traiu a mim e à equipe, não corria, não tinha se preparado"
Segundo seu relato, CR7 não treinava como ele gostaria: "Eu disse a ele várias vezes: 'Ronnie, todos querem trabalhar por você e te dar as condições certas para marcar, mas, se você não entra na área, não pode fazer gols'. Ele simplesmente não conseguia fazer isso. É errado dizer que eu esperava que ele fizesse pressão, mas ele não conseguia. Não corria nem com a posse de bola nem sem ela porque não havia se preparado. Toda equipe de alto nível deve acolher seu melhor jogador, mas o melhor jogador precisa trabalhar pela equipe. Ele, por sua vez, dizia aos jogadores: 'Poupem as pernas nos treinos'. Eu entendo isso se você está em perfeita forma, mas, para chegar lá, é preciso treinar", conclui Ten Hag.
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