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Temwa Chawinga Getty Images

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Temwa Chawinga, duas vezes MVP da NWSL e vencedora da Chuteira de Ouro, renova contrato com o KC Current até 2029

NWSL
T. Chawinga
Kansas City Current

A atacante do Kansas City Current, Temwa Chawinga, conquistou os prêmios de MVP e Chuteira de Ouro da NWSL nas duas últimas temporadas, e a jogadora indicada ao Ballon d'Or acaba de renovar seu contrato com o Current até 2029, por meio da regra de jogadoras de alto impacto.

  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    Temwa Chawinga vai ficar em KC

    O Kansas City Current renovou o contrato de Temwa Chawinga até 2029, conforme anunciou o clube nesta segunda-feira.

    Chawinga é a artilheira mais prolífica da Liga Nacional de Futebol Feminino nos últimos dois anos. Ela assinou com o Current em 2024, marcando 20 gols na temporada regular em sua temporada de estreia e, em seguida, 15 gols no ano passado. Ela já marcou sete gols nesta temporada, o que a coloca empatada em segundo lugar na liga. Além de marcar gols e conquistar a Chuteira de Ouro por dois anos consecutivos, ela também foi eleita a MVP duas vezes seguidas.

    No total, Chawinga marcou 42 gols, deu 11 assistências e também marcou 15 gols decisivos em suas 56 partidas pelo Current. Incluindo os playoffs, ela registrou 47 gols e 12 assistências.

    Essa renovação de contrato ocorre apenas uma semana depois que o Current negociou a atacante Ally Sentnor com o Angel City FC por US$ 850.000 em fundos intra-liga.


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  • Kansas City CurrentGetty Images

    Regra do Jogador de Alto Impacto

    De acordo com a ESPN, uma fonte a par do acordo confirmou que ele foi concretizado com base na nova regra de Jogadores de Alto Impacto (HIP) da NWSL.

    A regra HIP, informalmente conhecida como “Regra Rodman”, entra oficialmente em vigor em 1º de julho e permite que os clubes ultrapassem o teto salarial estabelecido em até US$ 1.000.000. Essa regra permite que os clubes da NWSL ultrapassem o teto salarial para jogadoras selecionadas, desde que elas atendam a determinados critérios. Chawinga é a primeira jogadora do Current cujo teto salarial foi ajustado por meio da aplicação da regra HIP.




  • Temwa Chawinga, Ally SentnorGetty Images

    "Considero Kansas City o meu lar"

    "Essa renovação de contrato significa muito para mim, porque considero Kansas City meu lar", disse Chawinga em comunicado do clube. "A forma como o clube e a cidade apoiam a mim e aos meus companheiros de equipe é realmente especial. Estou ansioso para ficar mais tempo em Kansas City e trabalhar duro com meus companheiros de equipe."

  • Temwa ChawingaGetty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    A NWSL volta à ação na sexta-feira, 26 de junho, quando o Kansas City Current e o Chawinga enfrentam o Gotham FC na prestigiada Challenge Cup da liga.

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