Temwa Chawinga, duas vezes MVP da NWSL e vencedora da Chuteira de Ouro, renova contrato com o KC Current até 2029

O Kansas City Current renovou o contrato de Temwa Chawinga até 2029, conforme anunciou o clube nesta segunda-feira.

Chawinga é a artilheira mais prolífica da Liga Nacional de Futebol Feminino nos últimos dois anos. Ela assinou com o Current em 2024, marcando 20 gols na temporada regular em sua temporada de estreia e, em seguida, 15 gols no ano passado. Ela já marcou sete gols nesta temporada, o que a coloca empatada em segundo lugar na liga. Além de marcar gols e conquistar a Chuteira de Ouro por dois anos consecutivos, ela também foi eleita a MVP duas vezes seguidas.

No total, Chawinga marcou 42 gols, deu 11 assistências e também marcou 15 gols decisivos em suas 56 partidas pelo Current. Incluindo os playoffs, ela registrou 47 gols e 12 assistências.

Essa renovação de contrato ocorre apenas uma semana depois que o Current negociou a atacante Ally Sentnor com o Angel City FC por US$ 850.000 em fundos intra-liga.



