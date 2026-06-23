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Temwa Chawinga, duas vezes MVP da NWSL e vencedora da Chuteira de Ouro, renova contrato com o KC Current até 2029
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Temwa Chawinga vai ficar em KC
O Kansas City Current renovou o contrato de Temwa Chawinga até 2029, conforme anunciou o clube nesta segunda-feira.
Chawinga é a artilheira mais prolífica da Liga Nacional de Futebol Feminino nos últimos dois anos. Ela assinou com o Current em 2024, marcando 20 gols na temporada regular em sua temporada de estreia e, em seguida, 15 gols no ano passado. Ela já marcou sete gols nesta temporada, o que a coloca empatada em segundo lugar na liga. Além de marcar gols e conquistar a Chuteira de Ouro por dois anos consecutivos, ela também foi eleita a MVP duas vezes seguidas.
No total, Chawinga marcou 42 gols, deu 11 assistências e também marcou 15 gols decisivos em suas 56 partidas pelo Current. Incluindo os playoffs, ela registrou 47 gols e 12 assistências.
Essa renovação de contrato ocorre apenas uma semana depois que o Current negociou a atacante Ally Sentnor com o Angel City FC por US$ 850.000 em fundos intra-liga.
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Regra do Jogador de Alto Impacto
De acordo com a ESPN, uma fonte a par do acordo confirmou que ele foi concretizado com base na nova regra de Jogadores de Alto Impacto (HIP) da NWSL.
A regra HIP, informalmente conhecida como “Regra Rodman”, entra oficialmente em vigor em 1º de julho e permite que os clubes ultrapassem o teto salarial estabelecido em até US$ 1.000.000. Essa regra permite que os clubes da NWSL ultrapassem o teto salarial para jogadoras selecionadas, desde que elas atendam a determinados critérios. Chawinga é a primeira jogadora do Current cujo teto salarial foi ajustado por meio da aplicação da regra HIP.
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"Considero Kansas City o meu lar"
"Essa renovação de contrato significa muito para mim, porque considero Kansas City meu lar", disse Chawinga em comunicado do clube. "A forma como o clube e a cidade apoiam a mim e aos meus companheiros de equipe é realmente especial. Estou ansioso para ficar mais tempo em Kansas City e trabalhar duro com meus companheiros de equipe."
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E agora, o que vem a seguir?
A NWSL volta à ação na sexta-feira, 26 de junho, quando o Kansas City Current e o Chawinga enfrentam o Gotham FC na prestigiada Challenge Cup da liga.