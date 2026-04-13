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Five Keys vs. Japan (04.13.2026)GOAL

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"Temos que nos preparar para a fase de classificação" – Cinco pontos-chave para o confronto entre a seleção feminina dos EUA e o Japão

Especiais e Opinião
Futebol feminino
Estados Unidos
E. Hayes
S. Wilson
T. Rodman
P. Tullis-Joyce
S. Coffey

A seleção feminina dos EUA derrotou o Japão por 2 a 1 no primeiro jogo da série de três partidas e entrará em campo com um elenco diferente na próxima partida, já que Emma Hayes continua testando o grupo antes das eliminatórias.

A Seleção Feminina dos Estados Unidos está prestes a enfrentar o Japão novamente, mas esqueçam a repetição da competição, pois a treinadora Emma Hayes vai escalar um time totalmente diferente.

Antes do primeiro confronto entre os dois países no fim de semana, Hayes disse à imprensa que é uma grande oportunidade enfrentar uma seleção do nível do Japão em três ocasiões, pois isso permite que ela observe grupos e jogadoras em diferentes posições e funções.

O que vimos no sábado pode ter sido o mesmo estilo de jogo e execução, mas com um elenco diferente.

No fim das contas, há um cronograma, e Hayes disse à imprensa após a vitória da USWNT por 2 a 1 contra o Japão: “Temos que nos preparar para as eliminatórias. Não temos muitas janelas de convocação restantes, então precisamos fazer com que algumas dessas jogadoras joguem juntas novamente.”

Enquanto a equipe se prepara para o segundo teste contra o Japão na terça-feira, há lições a serem aprendidas com a vitória no PayPal Park, em San Jose, Califórnia, mas também muito do que se orgulhar e levar para a próxima partida.

“Acho que, há 12 meses, talvez tivéssemos empatado este jogo”, disse Hayes à imprensa. “Acho que o progresso está em nos mantermos no jogo e não sofrermos um segundo gol. Foi uma partida bastante equilibrada nesse aspecto. Mas achei que administramos bem a parte final. Isso me deu alguns pontos que vou analisar no avião e tentar incorporar para o nosso próximo nível, mas é o teste que queremos e estou muito feliz por tê-lo, porque elas são uma equipe incrível.”

O GOAL analisa cinco pontos-chave para o confronto entre a seleção feminina dos EUA e o Japão...

  • Claire Hutton USWNT vs CanadaGetty Images

    Uma escalação diferente

    Hayes afirmou várias vezes que iria escalar duas equipes diferentes nos três jogos contra o Japão. No primeiro confronto, a seleção feminina dos EUA apresentou um elenco experiente, com o time titular apresentando uma média de 56,3 partidas pela seleção antes do jogo. Lindsey Heaps, com mais de 100 partidas pela seleção, liderou o meio-campo e marcou seu 40º gol internacional. Heaps se tornou a 16ª jogadora a marcar 40 gols ou mais na história da seleção feminina dos EUA. Rose Lavelle também trouxe experiência para a escalação inicial e conquistou sua 100ª partida como titular pela equipe. Ela também marcou na partida, registrando seu 28º gol pela seleção feminina dos EUA.

    O que vimos no segundo tempo foram meio-campistas entrando em campo que não necessariamente iriam mudar nada, mas manteriam o mesmo ritmo e o nível da partida. Isso é sinal de uma equipe bem organizada, quando as substituições não tiram nada ao entrar e, se alguma coisa, dão um impulso.

    Nesta segunda partida, provavelmente veremos Claire Hutton, Lily Yohannes, Olivia Moultrie e Jaedyn Shaw possivelmente no meio-campo. Será interessante ver se Hayes opta por um duplo pivô ou por um oito e um seis, já que na última partida ela escolheu a segunda opção.

    “Acho que quis colocar muita experiência no primeiro jogo. Essa foi a primeira parte”, disse Hayes à imprensa após a partida. “Então optei por isso. Eu queria jogar com uma seis e uma oito, em vez de duas seis.” É importante para Hayes ver as jogadoras em determinadas posições e jogando com certas companheiras, especialmente à medida que se aproxima o prazo final para a qualificação para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. Embora a partida de sábado tenha sido a ocasião certa para escalar Sophia Wilson ao lado de Trinity Rodman, o mesmo provavelmente não se aplicará ao jogo de terça-feira contra o Japão.

    • Publicidade
  • United States v China - International FriendlyGetty Images Sport

    Phallon Tullis-Joyce no gol

    Claudia Dickey parece ser a goleira titular no momento para Hayes e, para seu crédito, ela mereceu essa posição. Dickey conta agora com nove partidas pela seleção feminina dos EUA, todas como titular, e conseguiu sete jogos sem sofrer gols nessas nove partidas. Apesar de ter sofrido um gol contra o Japão, ela ainda conseguiu fazer duas defesas decisivas e garantir a vitória. Antes do sábado, ela havia mantido a baliza invicta nas cinco partidas anteriores.

    Este segundo jogo provavelmente contará com Phallon Tullis-Joyce, que parece ser a discreta segunda opção da Seleção Feminina dos EUA. Tullis-Joyce tem seis partidas pela seleção até o momento e é essencial para a posição consistente do Manchester United entre as quatro primeiras equipes na classificação da Superliga Feminina.

    Tullis-Joyce joga com passes diretos, algo que Hayes tem desejado ver ela melhorar, especialmente porque a seleção americana adota um estilo de jogo orientado para a posse de bola a partir da defesa. Há também a possibilidade de Jane Campbell entrar em campo, mas mesmo com suas 10 partidas pela seleção, esta segunda partida parece mais adequada para Tullis-Joyce.

  • Ally Sentor, Naomi Girma, Sam CoffeyGetty Images

    Domínio das cobranças de falta

    Para vencer partidas no mais alto nível, muitas vezes tudo se resume a um lance de falta. Para a Seleção Feminina dos EUA, isso é algo em que elas vêm trabalhando, tanto na execução de faltas ofensivas quanto na defesa contra elas.

    “É algo em que temos trabalhado. Precisamos melhorar nossas chances de marcar gols em jogadas de bola parada”, disse Hayes após o primeiro jogo contra o Japão. “Acho que a equipe fez um progresso real este ano, mas precisamos fazer o mesmo na defesa.”

    Contra uma equipe como o Japão, esse lance de bola parada foi o fator decisivo para construir confiança logo no início e assumir a liderança. Sam Coffey cobrou na trave oposta, e a bola foi desviada para o centro da grande área por Trinity Rodman. Lavelle executou com perfeição um voleio de pé esquerdo para colocar a seleção feminina dos EUA à frente por 1 a 0 aos nove minutos.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Um bom começo para Sophia Wilson

    Sophia Wilson não disputava uma partida pela Seleção Feminina dos EUA desde a final das Olimpíadas de Paris de 2024 e, no sábado, a atacante, sete meses após dar à luz sua primeira filha, entrou em campo na escalação titular da equipe. Wilson foi entrando no ritmo da partida, e Hayes reiterou após o jogo o quanto estava orgulhosa dela.

    “Essa é a primeira vez que [Soph] teve que jogar uma partida nesse nível desde a final da medalha de ouro olímpica, o que não é pouca coisa”, disse Hayes. “Então, estou orgulhosa dela por ter entrado em campo, e leva um pouco de tempo para encontrar esse ritmo. Acho que ela deu tudo de si. Uma das coisas que eu disse a ela é que ela precisa se reerguer aos poucos, mas estou muito satisfeita com ela. É um ótimo começo para ela.”

    Wilson jogou até aos 67 minutos e foi substituída por Ally Sentnor. É provável que Wilson não seja titular na terça-feira e que tenha tempo de jogo limitado. No entanto, tudo isto foi estratégico e algo que Hayes considerou importante, e o jogo certo para a colocar a jogar. Para Hayes, especialmente neste momento, o que importa é “acertar nessas combinações, e senti que era o jogo certo para colocar a [Soph] a jogar.”

  • Olivia Moultrie USWNTGetty Images

    Profundidade do elenco de laterais

    Emily Fox e Gisele Thompson foram as laterais titulares da Seleção Feminina dos EUA e tiveram ótimas atuações durante os 90 minutos. No entanto, a equipe conta com um elenco bastante forte nas laterais, então será interessante ver quem Hayes vai escalar para este segundo jogo. Há Lilly Reale, eleita a Jovem Jogadora do Ano pela U.S. Soccer, uma lateral atlética que não tem medo de avançar pela linha lateral. Depois, há Avery Patterson, uma zagueira inteligente que também é conhecida por suas longas arrancadas pela linha e participação no ataque. Hayes elogiou especificamente o desempenho de Thompson.

    “Achei que foi uma atuação fantástica da Gisele. Acho que ela saiu bem da pressão. Acho que, tecnicamente, na tomada de decisões e na execução, ela não perdeu a bola”, disse Hayes. “Acho que ela precisa melhorar algumas coisas defensivamente. No segundo tempo, senti que ela saiu em situações em que deveria ter ficado na linha de defesa.”

    Hayes continuou: “Quando se joga contra um adversário como o Japão, se você assistir ao gol novamente, não sofrer pressão no saque é o que é exigido no mais alto nível.”

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