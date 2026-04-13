"Temos que nos preparar para a fase de classificação" – Cinco pontos-chave para o confronto entre a seleção feminina dos EUA e o Japão

A Seleção Feminina dos Estados Unidos está prestes a enfrentar o Japão novamente, mas esqueçam a repetição da competição, pois a treinadora Emma Hayes vai escalar um time totalmente diferente.

Antes do primeiro confronto entre os dois países no fim de semana, Hayes disse à imprensa que é uma grande oportunidade enfrentar uma seleção do nível do Japão em três ocasiões, pois isso permite que ela observe grupos e jogadoras em diferentes posições e funções.

O que vimos no sábado pode ter sido o mesmo estilo de jogo e execução, mas com um elenco diferente.

No fim das contas, há um cronograma, e Hayes disse à imprensa após a vitória da USWNT por 2 a 1 contra o Japão: “Temos que nos preparar para as eliminatórias. Não temos muitas janelas de convocação restantes, então precisamos fazer com que algumas dessas jogadoras joguem juntas novamente.”

Enquanto a equipe se prepara para o segundo teste contra o Japão na terça-feira, há lições a serem aprendidas com a vitória no PayPal Park, em San Jose, Califórnia, mas também muito do que se orgulhar e levar para a próxima partida.

“Acho que, há 12 meses, talvez tivéssemos empatado este jogo”, disse Hayes à imprensa. “Acho que o progresso está em nos mantermos no jogo e não sofrermos um segundo gol. Foi uma partida bastante equilibrada nesse aspecto. Mas achei que administramos bem a parte final. Isso me deu alguns pontos que vou analisar no avião e tentar incorporar para o nosso próximo nível, mas é o teste que queremos e estou muito feliz por tê-lo, porque elas são uma equipe incrível.”

O GOAL analisa cinco pontos-chave para o confronto entre a seleção feminina dos EUA e o Japão...