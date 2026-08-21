'Temos que melhorar' - Fabian Hurzeler reage após o Brighton empatar com o Tromso no play-off da Conference League

Hurzeler admitiu que sua equipe foi lenta demais com a bola e cobrou uma resposta defensiva muito mais firme contra os contra-ataques no jogo de volta.

Avaliando a atuação de seu time, Hurzeler insistiu: "Acho que controlamos o jogo, mas não fomos rápidos o suficiente com a posse de bola", disse ele, como citado pela TNT Sports. "Ainda tivemos algumas oportunidades, mas acho que, no geral, o Tromso defendeu bem.

"Eles tiveram duas grandes chances após momentos de transição, nos quais temos que defender melhor. No geral, [eles foram] um adversário difícil, o que era o que esperávamos. Criamos oportunidades, mas, no fim, temos que ficar satisfeitos com o empate, embora não seja o resultado que esperávamos.

"Agora estamos ansiosos pela oportunidade de vencer o jogo diante da nossa torcida. Há certos aspectos que temos que melhorar contra o Tromso. No geral, como eu disse, eles são um bom time de futebol, então teremos que jogar no nosso mais alto nível para vencer o jogo no Amex."