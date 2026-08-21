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Adhe Makayasa

Traduzido por

'Temos que melhorar' - Fabian Hurzeler reage após o Brighton empatar com o Tromso no play-off da Conference League

F. Hurzeler
Tromsoe x Brighton
Tromsoe
Brighton
Liga da Conferência
Premier League

O técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, admitiu que sua equipe precisa melhorar o desempenho após um frustrante empate sem gols fora de casa contra o Tromso no jogo de ida do play-off da Conference League da Uefa. O Brighton dominou a posse de bola na Noruega, mas sobreviveu a duas chances claras de contra-ataque, enquanto o confronto segue totalmente em aberto antes da partida de volta.

  • Exibição dominante rende empate sem gols

    O Brighton dominou as ações no norte da Noruega, com 25 finalizações, mas uma atuação inspirada do goleiro do Tromso, Jakob Haugaard, garantiu que o jogo de ida terminasse sem gols. Os donos da casa quase arrancaram uma vitória surpreendente no contra-ataque, forçando Bart Verbruggen a fazer uma defesa crucial no mano a mano para negar Heine Asen Larsen no início do segundo tempo. Um erro de Isak Vadebu no fim deixa o confronto em aberto antes do jogo de volta da próxima semana, no Amex Stadium.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    "Temos que melhorar"

    Hurzeler admitiu que sua equipe foi lenta demais com a bola e cobrou uma resposta defensiva muito mais firme contra os contra-ataques no jogo de volta.

    Avaliando a atuação de seu time, Hurzeler insistiu: "Acho que controlamos o jogo, mas não fomos rápidos o suficiente com a posse de bola", disse ele, como citado pela TNT Sports. "Ainda tivemos algumas oportunidades, mas acho que, no geral, o Tromso defendeu bem.

    "Eles tiveram duas grandes chances após momentos de transição, nos quais temos que defender melhor. No geral, [eles foram] um adversário difícil, o que era o que esperávamos. Criamos oportunidades, mas, no fim, temos que ficar satisfeitos com o empate, embora não seja o resultado que esperávamos.

    "Agora estamos ansiosos pela oportunidade de vencer o jogo diante da nossa torcida. Há certos aspectos que temos que melhorar contra o Tromso. No geral, como eu disse, eles são um bom time de futebol, então teremos que jogar no nosso mais alto nível para vencer o jogo no Amex."

  • Estreantes aparecem em meio a especulações

    O confronto marcou as estreias competitivas do reforço recorde de £ 46 milhões Luka Vuskovic, de Ibrahim Osman, Zadok Yohanna e de Amario Cozier-Duberry sob o comando de Hurzeler. O Brighton viajou sem Carlos Baleba e Yankuba Minteh por lesão em meio a intensas especulações de transferência, com Baleba em negociações por uma ida ao Manchester United e o clube rejeitando uma investida do Liverpool por Minteh. Como favorito do torneio, o Brighton tem como objetivo chegar à final em Istambul para seguir West Ham United, Chelsea e Crystal Palace como vencedores ingleses da competição.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    Estreia em casa antecede decisão

    O Brighton precisa se recompor rapidamente para iniciar sua campanha na Premier League de 2026-27 em casa contra o Aston Villa no domingo. Essa abertura da temporada nacional oferece um teste imediato da profundidade do elenco antes de receber o Tromso novamente em Sussex para o decisivo jogo de volta de quinta-feira. Uma gestão inteligente do elenco e eficiência implacável nas finalizações serão imperativas para que a equipe de Hurzeler assegure vaga na fase de grupos de uma competição europeia e, ao mesmo tempo, embale no cenário nacional logo no início.

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