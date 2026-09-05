A derrota na Supercopa foi o primeiro prego que o Al-Nassr cravou no caixão do técnico francês Laurent Blanc no comando do Al-Ittihad, antes de cravar ele mesmo o último prego também.

Isso aconteceu no dia 26 de setembro do ano passado, quando as duas equipes se enfrentaram na quarta rodada da Liga Roshn, e o Al-Nassr conseguiu vencer por 2 a 0.

Apesar de a derrota ter sido a primeira do Al-Ittihad na Liga Roshn, depois de 3 vitórias consecutivas, a diretoria do clube saudita decidiu demitir Laurent Blanc do cargo de técnico da equipe, sem esperar pela partida seguinte.

Blanc, campeão da dobradinha nacional, deixou o Al-Ittihad da pior forma possível, e o clube saudita passou depois dele por um período de instabilidade sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, que fracassou em resgatar as glórias de seu antecessor francês.

E por causa dessas instabilidades, o Al-Ittihad encerrou a Liga Roshn na quinta colocação, além de se despedir da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final.