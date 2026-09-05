Já a maior derrota da temporada passada coube ao Al-Nassr, e não foi por causa do próprio Al-Ittihad, mas por causa de seu atual treinador, o alemão Jens Wissing.
Isso aconteceu na famosa noite de 16 de maio, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, quando o Al-Nassr recebeu o japonês Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da Ásia 2 de 2025.
Todos os prognósticos antes da partida apontavam para uma vitória histórica do Al-Nassr, diante da diferença de recursos entre ele e o clube japonês, mas o atual treinador do Al-Ittihad tinha outra opinião.
Wissing, que comandava o Gamba Osaka naquele momento, levou a equipe japonesa ao pódio da conquista da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, após uma vitória histórica sobre o Al-Nassr por 1 a 0.
O treinador alemão privou o Al-Nassr de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, bem como de erguer seu primeiro troféu asiático em 28 anos, mais precisamente desde a conquista da Supercopa Continental em 1998.
Hoje, Wissing volta a enfrentar o Al-Nassr, mas desta vez com o Al-Ittihad, carregando sobre os ombros a missão de derrubar o "Mundial" pela primeira vez na temporada atual, assim como fez pela última vez no fim da temporada passada.
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