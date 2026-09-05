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Ahmed Mansy

Traduzido por

Técnico histórico e sonho asiático: 5 revezes que tingem o clássico entre Al-Ittihad e Al-Nassr com cores de vingança

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
J. Wissing
L. Blanc
Arábia Saudita
Portugal
Alemanha
França

Partida emocionante repleta de muitas lembranças

A vingança faz parte da diversão do futebol, e é usada às vezes por técnicos e torcedores para motivar os jogadores em partidas importantes, e o clássico desta noite entre Al-Ittihad e Al-Nassr será um desses jogos.

O Al-Nassr será o visitante do Al-Ittihad, na noite deste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na partida mais importante da quinta rodada da Liga Roshn Saudita.

As duas equipes entram em campo com diversas motivações, mas a bandeira da vingança vai tremular alto sobre o estádio Al-Inma, por conta das diversas cenas que aconteceram entre os dois protagonistas do clássico na temporada passada.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    O sonho da tríplice coroa perdido

    Tudo começou logo no primeiro jogo da temporada passada, quando o Al-Nassr enfrentou o Al-Ittihad em Hong Kong, na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita.

    O Al-Nassr conseguiu vencer o Al-Ittihad pelo placar de 2 a 1 e se classificou para a partida final, antes de perder para o Al-Ahli nas cobranças de pênaltis.

    O Al-Ittihad não perdeu apenas a semifinal da Supercopa da Arábia Saudita, mas também perdeu uma oportunidade de ouro de conquistar a tríplice coroa nacional pela primeira vez em sua história.

    O Al-Ittihad havia sido campeão, antes daquela partida, da dobradinha nacional pela primeira vez em sua história, ao conseguir juntar a Roshn Saudi League e a Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, antes de o Al-Nassr o impedir de completar a tríplice coroa com a Supercopa.

    • Publicidade
  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Queda de um técnico histórico

    A derrota na Supercopa foi o primeiro prego que o Al-Nassr cravou no caixão do técnico francês Laurent Blanc no comando do Al-Ittihad, antes de cravar ele mesmo o último prego também.

    Isso aconteceu no dia 26 de setembro do ano passado, quando as duas equipes se enfrentaram na quarta rodada da Liga Roshn, e o Al-Nassr conseguiu vencer por 2 a 0.

    Apesar de a derrota ter sido a primeira do Al-Ittihad na Liga Roshn, depois de 3 vitórias consecutivas, a diretoria do clube saudita decidiu demitir Laurent Blanc do cargo de técnico da equipe, sem esperar pela partida seguinte.

    Blanc, campeão da dobradinha nacional, deixou o Al-Ittihad da pior forma possível, e o clube saudita passou depois dele por um período de instabilidade sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, que fracassou em resgatar as glórias de seu antecessor francês.

    E por causa dessas instabilidades, o Al-Ittihad encerrou a Liga Roshn na quinta colocação, além de se despedir da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Derrota sem Cristiano Ronaldo

    O Al-Nassr não se contentou em vencer o Al-Ittihad no primeiro turno, mas devolveu a moeda no segundo turno, com uma nova vitória pelo mesmo placar.

    O pior para o Al-Ittihad não foi apenas a derrota, mas a forma como ela aconteceu, já que o Al-Nassr conquistou sua terceira vitória sobre o "Decano" em uma única temporada, e desta vez sem seu craque português Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo estava afastado das partidas naquele período, em protesto contra o forte reforço do Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, e não interrompeu seu protesto nem mesmo pelo clássico contra o Al-Ittihad.

    Apesar da ausência de Ronaldo, o Al-Nassr conquistou a vitória e derrotou o Al-Ittihad tanto na ida quanto na volta do Campeonato Saudita pela sexta vez desde o início da era do profissionalismo na temporada 2008-2009.

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  • A persistência da maldição da Copa

    Em contrapartida, veio a vingança em menor escala por parte do Al-Ittihad no torneio da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, quando derrotou o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1 e o eliminou nas oitavas de final.

    O Al-Ittihad desperdiçou diversas oportunidades diante do Al-Nassr com essa eliminação, sendo a mais notável a chance de conquistar a dobradinha nacional, especialmente porque o Al-Nassr conseguiu recuperar o título do Campeonato Saudita ao fim da temporada, após 7 anos de ausência.

    E se o Al-Nassr conseguiu recuperar o título da liga, o Al-Ittihad o impediu de repetir o mesmo feito no torneio da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, que ele não vencia há cerca de 36 anos, mais precisamente desde 1990.

    Ao final, o Al-Ittihad não completou sua trajetória no torneio da Copa, tendo se despedido nas semifinais, após a derrota para o Al-Khaleej nos pênaltis, em uma surpresa de peso.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    A perda do sonho asiático

    Já a maior derrota da temporada passada coube ao Al-Nassr, e não foi por causa do próprio Al-Ittihad, mas por causa de seu atual treinador, o alemão Jens Wissing.

    Isso aconteceu na famosa noite de 16 de maio, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, quando o Al-Nassr recebeu o japonês Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da Ásia 2 de 2025.

    Todos os prognósticos antes da partida apontavam para uma vitória histórica do Al-Nassr, diante da diferença de recursos entre ele e o clube japonês, mas o atual treinador do Al-Ittihad tinha outra opinião.

    Wissing, que comandava o Gamba Osaka naquele momento, levou a equipe japonesa ao pódio da conquista da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, após uma vitória histórica sobre o Al-Nassr por 1 a 0.

    O treinador alemão privou o Al-Nassr de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, bem como de erguer seu primeiro troféu asiático em 28 anos, mais precisamente desde a conquista da Supercopa Continental em 1998.

    Hoje, Wissing volta a enfrentar o Al-Nassr, mas desta vez com o Al-Ittihad, carregando sobre os ombros a missão de derrubar o "Mundial" pela primeira vez na temporada atual, assim como fez pela última vez no fim da temporada passada.

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