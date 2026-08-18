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Técnico do Wrexham FICA FURIOSO com árbitro após gol de empate devastador do Cardiff aos 98 minutos
Golpe no fim para o Wrexham
Parkinson reclamou abertamente da quantidade de acréscimos disputados no dramático empate por 1 a 1 de sua equipe na Championship contra o rival galês Cardiff City. O Wrexham parecia absolutamente destinado a uma famosa vitória na rodada de abertura até os momentos finais caóticos da partida.
Parkinson insistiu que não mais do que quatro minutos de acréscimos deveriam ter sido assinalados pelo árbitro Andrew Kitchen. Em vez disso, um mínimo de seis minutos foi mostrado no painel, deixando o frustrado técnico do Wrexham completamente perplexo à beira do campo.
Após uma falta tardia de George Dobson na entrada da área, outros dois minutos se passaram antes de Rubin Colwill finalmente ir para a cobrança. O reserva do Cardiff bateu uma falta feroz por cima da barreira do Wrexham e superou o goleiro Anthony Patterson para arrancar um ponto.
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Parkinson questiona a marcação de tempo do árbitro
O impressionante gol de empate nos acréscimos foi um golpe duro para o Wrexham, que havia se defendido com firmeza e conforto durante quase toda a partida. Falando após o apito final, Parkinson deixou bem claro toda a sua fúria em relação ao tempo de acréscimo.
"Para ser sincero, não sei de onde o árbitro tirou seis minutos", disse Parkinson, como citado pela ESPN. "Achei que foram mais para quatro. Não acho que tenha havido uma lesão no segundo tempo, e achei que o trabalho estava feito.
"Mas tivemos chances suficientes para matar o jogo. Deveríamos ter aberto uma vantagem confortável, na verdade. Parte do nosso jogo ofensivo foi de altíssimo nível e, em muitos aspectos, estou satisfeito com a atuação, mas obviamente, quando você sofre um gol no fim, dói. Obviamente eles estavam alçando bolas na área e, mais recuados no fim, nós defendemos isso."
Cardiff comemora ponto vital
Para o Cardiff, o gol de empate nos acréscimos teve gosto de uma enorme vitória diante de uma torcida da casa pulsante e hostil. O técnico Brian Barry-Murphy comemorou o golaço de Colwill com uma disparada apaixonada à beira do campo, o que depois lhe rendeu um cartão amarelo.
"Rubin treinou por apenas dois dias, na verdade, então provavelmente eu não deveria tê-lo colocado tão cedo quanto coloquei", explicou Barry-Murphy. "Mas, da forma como o jogo estava se desenrolando, senti que precisávamos de algo um pouco diferente.
"Ele é um profissional impecável, ama o jogo, ama o clube, então é uma figura enorme para nós aqui, não posso negar isso. Ele só precisa encontrar ritmo e volume nos treinos, porque não teve muitos dias de treinamento."
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O que vem a seguir?
O Wrexham agora buscará se recuperar rapidamente desse desfecho decepcionante enquanto disputa sua segunda temporada na Championship. O resultado frustrante na estreia vem na sequência da recente eliminação na primeira fase da Copa da Liga Inglesa para o Middlesbrough. A equipe de Parkinson receberá o Watford no Racecourse Ground em uma partida da Championship no sábado.
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