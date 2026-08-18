Parkinson reclamou abertamente da quantidade de acréscimos disputados no dramático empate por 1 a 1 de sua equipe na Championship contra o rival galês Cardiff City. O Wrexham parecia absolutamente destinado a uma famosa vitória na rodada de abertura até os momentos finais caóticos da partida.

Parkinson insistiu que não mais do que quatro minutos de acréscimos deveriam ter sido assinalados pelo árbitro Andrew Kitchen. Em vez disso, um mínimo de seis minutos foi mostrado no painel, deixando o frustrado técnico do Wrexham completamente perplexo à beira do campo.

Após uma falta tardia de George Dobson na entrada da área, outros dois minutos se passaram antes de Rubin Colwill finalmente ir para a cobrança. O reserva do Cardiff bateu uma falta feroz por cima da barreira do Wrexham e superou o goleiro Anthony Patterson para arrancar um ponto.