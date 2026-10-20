Embora tenha acompanhado o talento e a rápida evolução do ponta quase exclusivamente pela televisão,

o treinador destacou os atributos físicos impressionantes do jogador, ressaltando sua capacidade de acelerar de 0 a 100 em poucos metros e sua versatilidade nas duas pontas. Demichelis enfatizou, porém, que, embora uma instituição de prestígio como o Real Madrid vá cercá-lo de treinadores de elite e companheiros de nível mundial, a evolução do jovem a longo prazo dependerá, em última análise, de sua própria motivação e de sua vontade incansável de melhorar.

“Ele é um daqueles que hoje fazem a diferença, tanto pela esquerda quanto pela direita, graças à sua grande habilidade e ao controle da bola com os dois pés. Dependerá dele, nessa grande instituição que é o Real Madrid, a maneira como poderá acompanhar a própria evolução. Não tenho dúvidas de que terá grandes treinadores e grandes companheiros, mas dependerá um pouco mais dele, de sua vontade de melhorar”, acrescentou o treinador.