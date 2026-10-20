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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Técnico do RB Leipzig, Martin Demichelis exalta Yan Diomande antes de difícil confronto com o Real Madrid

Y. Diomande
Real Madrid
M. Demichelis
Leipzig
Liga dos Campeões

O técnico do RB Leipzig, Martin Demichelis, expressou sua profunda admiração por Yan Diomande enquanto prepara a equipe para um grande confronto pela Champions League no Santiago Bernabéu. Apesar de uma recente derrota pesada na Bundesliga, o treinador argentino segue confiante de que seu elenco pode impor um duro desafio ao gigante espanhol.

  • Admirando Diomande pela tela

    Antes do confronto na capital espanhola, Demichelis reservou um momento para falar sobre o talento de Diomande, que se tornou uma peça-chave do Real Madrid desde que deixou a Alemanha. O técnico do Leipzig admitiu que mal teve a oportunidade de treinar o atacante pessoalmente. Nomeado para o cargo em julho, quando Diomande disputava a Copa do Mundo, ele contou que acompanhou o talento e a evolução do ponta quase inteiramente pela televisão, e não de perto nos treinamentos.

    “Não pude aproveitá-lo muito. Fui nomeado técnico do Leipzig em julho, e o jogador estava na Copa do Mundo. Por isso, conheço Yan praticamente mais por vê-lo na televisão ou no computador do que por ter podido acompanhá-lo em campo”, explicou Demichelis em entrevista ao AS.

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Demichelis elogia rápida ascensão de Diomande

    Embora tenha acompanhado o talento e a rápida evolução do ponta quase exclusivamente pela televisão,

    o treinador destacou os atributos físicos impressionantes do jogador, ressaltando sua capacidade de acelerar de 0 a 100 em poucos metros e sua versatilidade nas duas pontas. Demichelis enfatizou, porém, que, embora uma instituição de prestígio como o Real Madrid vá cercá-lo de treinadores de elite e companheiros de nível mundial, a evolução do jovem a longo prazo dependerá, em última análise, de sua própria motivação e de sua vontade incansável de melhorar.

    “Ele é um daqueles que hoje fazem a diferença, tanto pela esquerda quanto pela direita, graças à sua grande habilidade e ao controle da bola com os dois pés. Dependerá dele, nessa grande instituição que é o Real Madrid, a maneira como poderá acompanhar a própria evolução. Não tenho dúvidas de que terá grandes treinadores e grandes companheiros, mas dependerá um pouco mais dele, de sua vontade de melhorar”, acrescentou o treinador.

  • Respeitando o perigo que Kylian Mbappe representa

    O técnico sabe que perder a concentração por um segundo sequer pode ser suficiente para que os donos da casa punam sua equipe com eficiência, especialmente pelo perfil tático do esquema atual de Jose Mourinho na capital espanhola. Boa parte do planejamento tático de Demichelis gira em torno de neutralizar a velocidade e a eficiência do ataque do Real Madrid. Ele apontou Kylian Mbappe como a maior ameaça e destacou como o francês pode transformar uma simples jogada defensiva em gol num piscar de olhos.

    “Veja o Mbappe, por exemplo: ele mostra que eles só precisam de dois passes para que qualquer um de seus atacantes rompa a defesa, encontre espaço onde quase não há e, com um único drible, passe pelo goleiro e finalize a jogada sem sequer apoiar o outro pé no chão. É por isso que ele é único. Precisaremos estar muito atentos às transições ofensivas extremamente rápidas do Real Madrid e, ao mesmo tempo, conseguir entrar no jogo. As equipes de Jose são muito marcadas por isso: por serem compactas, por saberem quando recuperar a bola e quando atacar”, analisou.

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  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Redenção no Bernabéu

    Após a dura derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, Demichelis cobra uma reação de seus jogadores contra os campeões europeus. Ele ressaltou que o Leipzig precisa ser mais ousado com a bola para evitar os contra-ataques letais liderados por Kylian Mbappe, a quem descreveu como uma ameaça única, capaz de marcar gols sem sequer firmar os pés.

    “Somos uma equipe totalmente diferente daquela que éramos. Na realidade, não fomos nós mesmos em nenhum aspecto do que considero importante no futebol, com e sem a bola. Tenho total confiança de que será muito fácil mudar o que fomos outro dia contra o Bayern”, concluiu Demichelis.

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