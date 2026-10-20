Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico do RB Leipzig, Martin Demichelis exalta Yan Diomande antes de difícil confronto com o Real Madrid
Admirando Diomande pela tela
Antes do confronto na capital espanhola, Demichelis reservou um momento para falar sobre o talento de Diomande, que se tornou uma peça-chave do Real Madrid desde que deixou a Alemanha. O técnico do Leipzig admitiu que mal teve a oportunidade de treinar o atacante pessoalmente. Nomeado para o cargo em julho, quando Diomande disputava a Copa do Mundo, ele contou que acompanhou o talento e a evolução do ponta quase inteiramente pela televisão, e não de perto nos treinamentos.
“Não pude aproveitá-lo muito. Fui nomeado técnico do Leipzig em julho, e o jogador estava na Copa do Mundo. Por isso, conheço Yan praticamente mais por vê-lo na televisão ou no computador do que por ter podido acompanhá-lo em campo”, explicou Demichelis em entrevista ao AS.
- Getty Images Sport
Demichelis elogia rápida ascensão de Diomande
Embora tenha acompanhado o talento e a rápida evolução do ponta quase exclusivamente pela televisão,
o treinador destacou os atributos físicos impressionantes do jogador, ressaltando sua capacidade de acelerar de 0 a 100 em poucos metros e sua versatilidade nas duas pontas. Demichelis enfatizou, porém, que, embora uma instituição de prestígio como o Real Madrid vá cercá-lo de treinadores de elite e companheiros de nível mundial, a evolução do jovem a longo prazo dependerá, em última análise, de sua própria motivação e de sua vontade incansável de melhorar.
“Ele é um daqueles que hoje fazem a diferença, tanto pela esquerda quanto pela direita, graças à sua grande habilidade e ao controle da bola com os dois pés. Dependerá dele, nessa grande instituição que é o Real Madrid, a maneira como poderá acompanhar a própria evolução. Não tenho dúvidas de que terá grandes treinadores e grandes companheiros, mas dependerá um pouco mais dele, de sua vontade de melhorar”, acrescentou o treinador.
Respeitando o perigo que Kylian Mbappe representa
O técnico sabe que perder a concentração por um segundo sequer pode ser suficiente para que os donos da casa punam sua equipe com eficiência, especialmente pelo perfil tático do esquema atual de Jose Mourinho na capital espanhola. Boa parte do planejamento tático de Demichelis gira em torno de neutralizar a velocidade e a eficiência do ataque do Real Madrid. Ele apontou Kylian Mbappe como a maior ameaça e destacou como o francês pode transformar uma simples jogada defensiva em gol num piscar de olhos.
“Veja o Mbappe, por exemplo: ele mostra que eles só precisam de dois passes para que qualquer um de seus atacantes rompa a defesa, encontre espaço onde quase não há e, com um único drible, passe pelo goleiro e finalize a jogada sem sequer apoiar o outro pé no chão. É por isso que ele é único. Precisaremos estar muito atentos às transições ofensivas extremamente rápidas do Real Madrid e, ao mesmo tempo, conseguir entrar no jogo. As equipes de Jose são muito marcadas por isso: por serem compactas, por saberem quando recuperar a bola e quando atacar”, analisou.
- Getty Images Sport
Redenção no Bernabéu
Após a dura derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, Demichelis cobra uma reação de seus jogadores contra os campeões europeus. Ele ressaltou que o Leipzig precisa ser mais ousado com a bola para evitar os contra-ataques letais liderados por Kylian Mbappe, a quem descreveu como uma ameaça única, capaz de marcar gols sem sequer firmar os pés.
“Somos uma equipe totalmente diferente daquela que éramos. Na realidade, não fomos nós mesmos em nenhum aspecto do que considero importante no futebol, com e sem a bola. Tenho total confiança de que será muito fácil mudar o que fomos outro dia contra o Bayern”, concluiu Demichelis.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.