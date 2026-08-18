De acordo com o De Telegraaf, o técnico do NEC Schreuder deu uma visão honesta e sem filtros sobre as recentes transformações inspiradas na Champions League em De Goffert. Enquanto o clube se prepara para a competição europeia de elite, os ajustes necessários no estádio trouxeram algumas dores de cabeça não intencionais para a comissão técnica.

Schreuder admitiu que não está totalmente "hoteldebotel" com as extensas alterações feitas na casa do clube. As mudanças logísticas exigidas para atender aos rígidos padrões do torneio claramente atrapalharam a rotina na base de treinamentos.