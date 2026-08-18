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Dick SchreuderZiggo Sport

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Técnico do NEC, Dick Schreuder revela realidade "frustrante" da corrida por vaga na Champions League

NEC Nijmegen x Bodo/Glimt
NEC Nijmegen
D. Schreuder
Bodo/Glimt
Champions League Qualification
Liga dos Campeões

O técnico do NEC, Dick Schreuder, admitiu que não está totalmente impressionado com a recente reforma da Champions League em De Goffert. O treinador holandês revelou que as modificações no estádio e as mudanças logísticas até o deixaram um tanto irritado.

  • Reação às mudanças no estádio

    De acordo com o De Telegraaf, o técnico do NEC Schreuder deu uma visão honesta e sem filtros sobre as recentes transformações inspiradas na Champions League em De Goffert. Enquanto o clube se prepara para a competição europeia de elite, os ajustes necessários no estádio trouxeram algumas dores de cabeça não intencionais para a comissão técnica.

    Schreuder admitiu que não está totalmente "hoteldebotel" com as extensas alterações feitas na casa do clube. As mudanças logísticas exigidas para atender aos rígidos padrões do torneio claramente atrapalharam a rotina na base de treinamentos.

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  • Frustrações com a logística diária

    O ponto de incômodo mais notável para o técnico do NEC gira em torno do acesso diário e dos esquemas de estacionamento no local. Schreuder confessou, de forma bem-humorada e franca, que a reforma do estádio transformou tarefas simples, como estacionar seu carro, em uma luta diária.

    "O mais importante para mim é trabalhar com calma com o grupo. Haver ou não uma placa no topo do estádio dizendo Champions League não vai mudar nada nisso", disse o técnico do NEC, de forma direta.

  • Equilibrando a ambição europeia e a tradição

    As melhorias ambiciosas refletem a ascensão notável do NEC e sua prontidão para competir no maior palco continental. No entanto, administrar a transição de um estádio tradicional de clube holandês para um palco europeu em conformidade exige paciência de todos os envolvidos.

    "Precisamos atingir nosso ápice para alcançar um resultado que nos mantenha na disputa para o jogo de volta. A torcida também pode desempenhar um papel nisso, se nos apoiar em massa", acrescentou Schreuder, mantendo o foco firmemente no desafio que se aproxima.

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  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    De olho nos jogos europeus

    Com as formalidades e os ajustes no estádio se aproximando da conclusão, as atenções agora se voltam totalmente para os próximos compromissos no horizonte. Os torcedores do NEC estão ansiosos para ver como a equipe vai se adaptar às exigências do futebol europeu em meio ao novo visual do De Goffert.

    Schreuder e seu elenco vão tentar deixar de lado os problemas de estacionamento enquanto se preparam para se testar contra uma oposição de elite na fase de play-off da Liga dos Campeões da UEFA. O jogo de ida será com o NEC recebendo o Bodø/Glimt em Nijmegen, em 19 de agosto de 2026, com início às 21h no horário local, no Goffertstadion, enquanto esta campanha histórica promete noites memoráveis para o clube e sua torcida fiel.

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Bodo/Glimt
BOD