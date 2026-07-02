Técnico do Japão: Hajime Moriyasu ganha tempo, Keisuke Honda se candidata

Se Moriyasu decidir deixar o cargo, há a hipótese de que o atual técnico da Seleção Sub-23, Go Oiwa, seja promovido para substituí-lo, embora não se possa descartar a possibilidade de uma contratação estrangeira. É improvável que a candidatura espontânea de Keisuke Honda, ex-jogador do Milan e atualmente comentarista de TV da Copa do Mundo, seja levada em consideração. Ontem, ele declarou: “Embora eu espere reações contraditórias, deixem-me dizer... Li que querem oferecer a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas, se for uma oferta provisória porque, até o momento, não há outros candidatos, então me deem uma chance por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, demitam-me sem discussão. Seria um belo desafio”.