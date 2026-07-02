O futuro do comando técnico da seleção japonesa ainda está em aberto. Hoje foi realizada uma coletiva de imprensa na qual o atual técnico, Hajime Moriyasu, preferiu não se pronunciar sobre o futuro. Ele agradeceu aos torcedores e pediu um tempo; agora, quer apenas descansar. Nos próximos dias, conversará com a JFA, a federação japonesa. Segundo a mídia japonesa, a federação estaria disposta a oferecer a ele uma renovação de contrato por um ano, até o final da Copa da Ásia, programada para acontecer de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027, na Arábia Saudita.
(C)Yuta Tamada
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Técnico do Japão: Hajime Moriyasu ganha tempo, Keisuke Honda se candidata
- (C)Yuta Tamada
O EX-JOGADOR DO MILAN, HONDA, SE CANDIDATA
Se Moriyasu decidir deixar o cargo, há a hipótese de que o atual técnico da Seleção Sub-23, Go Oiwa, seja promovido para substituí-lo, embora não se possa descartar a possibilidade de uma contratação estrangeira. É improvável que a candidatura espontânea de Keisuke Honda, ex-jogador do Milan e atualmente comentarista de TV da Copa do Mundo, seja levada em consideração. Ontem, ele declarou: “Embora eu espere reações contraditórias, deixem-me dizer... Li que querem oferecer a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas, se for uma oferta provisória porque, até o momento, não há outros candidatos, então me deem uma chance por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, demitam-me sem discussão. Seria um belo desafio”.