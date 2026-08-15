Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, dá atualização sobre Lionel Messi antes de duelo com o Nashville

L. Messi
Inter Miami CF
Nashville SC x Inter Miami CF
Nashville SC
Major League Soccer
A. Hoyos

O técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, se recusou a confirmar se Lionel Messi estará em campo no confronto crucial de sábado pela MLS contra o Nashville. A estrela argentina voltou recentemente a atuar após a trágica morte de seu pai, mas o clube insiste que ele próprio definirá seu cronograma de jogos.

  • Data de retorno de Messi segue incerta

    Hoyos não confirmou se Messi estará disponível para o confronto crucial de sábado pela MLS contra o Nashville. O técnico do Inter Miami falou com os repórteres após um treino da equipe na sexta-feira.

    Messi entrou em campo recentemente no segundo tempo da derrota do Miami para o Club Leon que resultou na eliminação da Leagues Cup. A participação aconteceu poucos dias depois de ele voltar de Rosario após o falecimento trágico de seu pai, Jorge. O clube está administrando com cautela o retorno gradual de seu capitão às atividades com o time principal. O Miami está determinado a dar ao astro o tempo necessário para viver o luto ao lado da família.

    • Publicidade
  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Hoyos pede calma e paz

    Ao ser perguntado sobre a disponibilidade imediata de Messi, Hoyos enfatizou que a situação precisa ser conduzida com extremo cuidado. O treinador reconheceu o forte impacto emocional que a perda recente teve sobre o lendário atacante.

    "Acho que a situação do Leo precisa continuar evoluindo aos poucos porque há muita dor ali", disse Hoyos aos repórteres. "Isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Então acho que silêncio, calma e paz são o melhor, e que ele encontre seus próprios momentos.

  • Elogiando um ser humano maravilhoso

    Hoyos continuou oferecendo uma reflexão pessoal sincera sobre Messi para além de sua imensa habilidade no futebol. Ele destacou seu próprio papel como uma figura de apoio, e não como um técnico que coloca pressão sobre seu jogador estrela.

    "Temos de apoiá-lo sempre dentro desse silêncio, que para mim é um aliado para que ele possa sair disso", acrescentou. "Mas ele realmente é um ser humano maravilhoso, com uma família maravilhosa. Quero deixar isso muito claro, porque pessoas assim não são comuns neste mundo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Calendário apertado espera o Inter Miami

    Além do desafiador duelo de sábado contra o Nashville, a agenda intensa do Miami não dá sinais de desacelerar. O clube viaja para enfrentar o Philadelphia Union em 19 de agosto.

    Depois dessa partida fora de casa, o Miami volta para receber o Toronto FC em 22 de agosto e o CF Montreal em 29 de agosto. Esses são compromissos cruciais enquanto o Miami segue na briga tanto na tabela da MLS quanto pela Supporters’ Shield.

Major League Soccer
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA