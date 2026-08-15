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Técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, dá atualização sobre Lionel Messi antes de duelo com o Nashville
Data de retorno de Messi segue incerta
Hoyos não confirmou se Messi estará disponível para o confronto crucial de sábado pela MLS contra o Nashville. O técnico do Inter Miami falou com os repórteres após um treino da equipe na sexta-feira.
Messi entrou em campo recentemente no segundo tempo da derrota do Miami para o Club Leon que resultou na eliminação da Leagues Cup. A participação aconteceu poucos dias depois de ele voltar de Rosario após o falecimento trágico de seu pai, Jorge. O clube está administrando com cautela o retorno gradual de seu capitão às atividades com o time principal. O Miami está determinado a dar ao astro o tempo necessário para viver o luto ao lado da família.
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Hoyos pede calma e paz
Ao ser perguntado sobre a disponibilidade imediata de Messi, Hoyos enfatizou que a situação precisa ser conduzida com extremo cuidado. O treinador reconheceu o forte impacto emocional que a perda recente teve sobre o lendário atacante.
"Acho que a situação do Leo precisa continuar evoluindo aos poucos porque há muita dor ali", disse Hoyos aos repórteres. "Isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Então acho que silêncio, calma e paz são o melhor, e que ele encontre seus próprios momentos.
Elogiando um ser humano maravilhoso
Hoyos continuou oferecendo uma reflexão pessoal sincera sobre Messi para além de sua imensa habilidade no futebol. Ele destacou seu próprio papel como uma figura de apoio, e não como um técnico que coloca pressão sobre seu jogador estrela.
"Temos de apoiá-lo sempre dentro desse silêncio, que para mim é um aliado para que ele possa sair disso", acrescentou. "Mas ele realmente é um ser humano maravilhoso, com uma família maravilhosa. Quero deixar isso muito claro, porque pessoas assim não são comuns neste mundo."
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Calendário apertado espera o Inter Miami
Além do desafiador duelo de sábado contra o Nashville, a agenda intensa do Miami não dá sinais de desacelerar. O clube viaja para enfrentar o Philadelphia Union em 19 de agosto.
Depois dessa partida fora de casa, o Miami volta para receber o Toronto FC em 22 de agosto e o CF Montreal em 29 de agosto. Esses são compromissos cruciais enquanto o Miami segue na briga tanto na tabela da MLS quanto pela Supporters’ Shield.
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