Hoyos não confirmou se Messi estará disponível para o confronto crucial de sábado pela MLS contra o Nashville. O técnico do Inter Miami falou com os repórteres após um treino da equipe na sexta-feira.

Messi entrou em campo recentemente no segundo tempo da derrota do Miami para o Club Leon que resultou na eliminação da Leagues Cup. A participação aconteceu poucos dias depois de ele voltar de Rosario após o falecimento trágico de seu pai, Jorge. O clube está administrando com cautela o retorno gradual de seu capitão às atividades com o time principal. O Miami está determinado a dar ao astro o tempo necessário para viver o luto ao lado da família.