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Técnico do Galatasaray critica o “pior árbitro do mundo” após goleada sofrida contra o Liverpool
Uma noite de frustração em Merseyside
O gigante turco viajou para Anfield com esperança após uma vitória apertada na primeira partida, mas esses sonhos foram sistematicamente desfeitos por uma atuação implacável do Liverpool. Embora o placar de 4 a 0 sugerisse um domínio total, o discurso da delegação visitante centrou-se na arbitragem.
A equipe de Buruk teve dificuldades para lidar com a intensidade do time da Premier League, encontrando-se sobrecarregada nas transições. No entanto, a principal reclamação do técnico foi a falta de proteção dada ao seu principal atacante, Victor Osimhen, que foi submetido a uma batalha física durante toda a partida de volta das oitavas de final.
- AFP
A avaliação contundente do gerente
Em uma acalorada coletiva de imprensa pós-jogo, Buruk não mediu palavras. Ele considerou que sua equipe foi injustamente prejudicada por um árbitro que não cumpriu os padrões exigidos para uma partida eliminatória europeia de alto nível.
“[Ibrahima] Konate cometeu faltas com muita facilidade na posição de Victor Osimhen”, afirmou Buruk, conforme citado pelo Hurriyet. “Enquanto esperávamos o melhor árbitro do mundo, o pior árbitro do mundo apitou a partida. O Liverpool claramente mereceu a vitória.”
A derrota foi agravada por uma lista crescente de lesões, com Buruk confirmando: “Noa Lang sofreu uma lesão grave no dedo. Ele irá ao hospital aqui. Victor Osimhen também está com dores.”
Honestidade em meio aos escombros
Apesar da raiva contra os árbitros, Buruk foi sincero quanto às deficiências de sua equipe. Ele reconheceu que o Galatasaray não conseguiu atingir o nível necessário para competir com um grande clube europeu, apesar das defesas heroicas de seu goleiro.
“Nada deu certo na partida”, acrescentou. “Nossas escolhas, nossas decisões erradas durante o jogo... você pode perder uma partida, mas não merecíamos vencer em termos de desempenho. Precisávamos jogar muito melhor, mas não conseguimos. Levamos quatro gols, desperdiçamos muitas chances. Ugurcan Cakir fez um bom trabalho, mas mesmo assim o placar ficou 4 a 0. Estou muito chateado.”
Ele concluiu com um pedido de desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, destacando a falta de experiência do seu elenco. O técnico disse: “Demos esperança aos nossos torcedores, mas não conseguimos cumprir. Somos um time novo; muitos dos nossos jogadores estão atuando neste nível da Liga dos Campeões pela primeira vez. Temos poucos jogadores que já disputaram as oitavas de final. Parabenizo nossos jogadores pelo esforço, mas também peço desculpas aos nossos torcedores.”
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O foco volta-se novamente para a glória nacional
Após a eliminação das competições europeias, o Galatasaray precisa voltar rapidamente a se concentrar na Super Lig, onde atualmente ocupa a liderança da tabela. O time mantém um bom desempenho no campeonato nacional, tendo conquistado quatro vitórias e sofrido uma derrota nos últimos cinco jogos da liga, mantendo uma vantagem de quatro pontos sobre o seu rival mais próximo, o Fenerbahçe. O Cimbom enfrentará o Trabzonspor na Super Lig no início de abril.
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