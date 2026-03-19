Técnico do Galatasaray critica o “pior árbitro do mundo” após goleada sofrida contra o Liverpool

Apesar da raiva contra os árbitros, Buruk foi sincero quanto às deficiências de sua equipe. Ele reconheceu que o Galatasaray não conseguiu atingir o nível necessário para competir com um grande clube europeu, apesar das defesas heroicas de seu goleiro.

“Nada deu certo na partida”, acrescentou. “Nossas escolhas, nossas decisões erradas durante o jogo... você pode perder uma partida, mas não merecíamos vencer em termos de desempenho. Precisávamos jogar muito melhor, mas não conseguimos. Levamos quatro gols, desperdiçamos muitas chances. Ugurcan Cakir fez um bom trabalho, mas mesmo assim o placar ficou 4 a 0. Estou muito chateado.”

Ele concluiu com um pedido de desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, destacando a falta de experiência do seu elenco. O técnico disse: “Demos esperança aos nossos torcedores, mas não conseguimos cumprir. Somos um time novo; muitos dos nossos jogadores estão atuando neste nível da Liga dos Campeões pela primeira vez. Temos poucos jogadores que já disputaram as oitavas de final. Parabenizo nossos jogadores pelo esforço, mas também peço desculpas aos nossos torcedores.”