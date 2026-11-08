Susto em Tromso x Bodo/Glimt: parte do setor visitante desaba, um torcedor está no hospital

Susto na Noruega. A partida da Eliteserien entre Tromsø e Bodø/Glimt foi interrompida após 40 minutos de jogo devido ao desabamento de parte do setor visitante do Alfheim Stadion, localizado atrás do gol. "Cinco pessoas caíram, uma foi internada no hospital", declarou Simen Pedersen, responsável pelas relações com a imprensa do Bodø/Glimt. Ele informou que o torcedor levado às pressas ao hospital de ambulância estava consciente.