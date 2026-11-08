Susto na Noruega. A partida da Eliteserien entre Tromsø e Bodø/Glimt foi interrompida após 40 minutos de jogo devido ao desabamento de parte do setor visitante do Alfheim Stadion, localizado atrás do gol. "Cinco pessoas caíram, uma foi internada no hospital", declarou Simen Pedersen, responsável pelas relações com a imprensa do Bodø/Glimt. Ele informou que o torcedor levado às pressas ao hospital de ambulância estava consciente.
AFP
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Susto em Tromso x Bodo/Glimt: parte do setor visitante desaba, um torcedor está no hospital
O QUE ACONTECEU
"Cantávamos e pulávamos como sempre fazemos. De repente, o piso cedeu e a fileira à nossa frente se partiu em duas. Vi pelo menos duas pessoas caírem", contou um torcedor ao jornal VG.
Na disputa pelo título
A polícia abriu uma investigação. Os torcedores visitantes foram inicialmente retirados do local e depois realocados em uma arquibancada lateral reservada ao Tromsø. A partida foi retomada às 16h, e o Bodo/Glimt venceu por 2 a 0, com dois gols de Ola Brynhildsen. Faltando quatro rodadas para o fim, o Bodo tem 62 pontos, os mesmos do Viking.
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