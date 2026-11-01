O nome do português João Félix, meia-armador do Al-Nassr, foi associado a uma possível transferência para o Al-Hilal na próxima janela de transferências de verão.

Félix havia se juntado ao Al-Nassr no verão de 2025, vindo do Chelsea, da Inglaterra, e conseguiu apresentar grandes atuações, levando sua equipe à conquista do título da Liga Roshn na última edição.

O mágico português também foi premiado como melhor jogador da Liga Roshn na última temporada, o que fez seu nome ser associado a uma saída após o término de seu contrato no próximo mês de junho, quando entrará no período de livre negociação em janeiro de 2027.