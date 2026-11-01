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Surpresa estrondosa: o Al-Hilal vai contratar João Félix?

J. Felix
Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Grande crise persegue o Al-Nassr saudita!

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O nome do português João Félix, meia-armador do Al-Nassr, foi associado a uma possível transferência para o Al-Hilal na próxima janela de transferências de verão.

Félix havia se juntado ao Al-Nassr no verão de 2025, vindo do Chelsea, da Inglaterra, e conseguiu apresentar grandes atuações, levando sua equipe à conquista do título da Liga Roshn na última edição.

O mágico português também foi premiado como melhor jogador da Liga Roshn na última temporada, o que fez seu nome ser associado a uma saída após o término de seu contrato no próximo mês de junho, quando entrará no período de livre negociação em janeiro de 2027.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal na foto!

    A história começou com o renomado comunicador Turki Al-Ajma em seu programa "Al-Mansa", na rede de canais "Thmanyah", quando ele perguntou a Tarek Al-Tuwaijri, ex-diretor-executivo do Al-Hilal, sobre os tweets que publicou a respeito da possibilidade de o "Al-Zaeem" contratar João Félix.

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    Al-Tuwaijri respondeu da seguinte forma: "Desejo, em primeiro lugar, que Félix não deixe a Liga Roshn, e se o Al-Hilal conseguir contratá-lo, isso será ótimo, e o mesmo vale para o Al-Ittihad e o Al-Ahli".

    O que acendeu a conversa entre a dupla foi a sensação de Turki Al-Ajma de que Al-Tuwaijri conhecia alguma informação, diante das conversas existentes sobre a dificuldade de renovar o contrato de Félix.

    Leia também: Gols inéditos: a 12ª rodada escreve um número histórico sem precedentes!

  • O que João Félix apresentou no Al-Nassr?

    Félix conseguiu alcançar números impressionantes com o Al-Nassr até o momento, tendo disputado 60 partidas em diferentes competições nacionais e continentais, com 58 participações em gols.

    O mágico português conseguiu marcar 31 gols e deu 27 assistências, e na última partida que o internacional disputou contra o Al-Khaleej conseguiu participar de 4 gols.

    Esta é a primeira vez que um jogador do Al-Nassr consegue dar 4 assistências em uma única partida na história do clube.

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