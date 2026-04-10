Suplemento do Campeonato de Futebol da Elite... Confronto entre Al-Ittihad e Neom... E o Al-Qadsia busca recuperar seu sonho perdido

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O Al-Qadsia entra na partida contra o Al-Fayha com o moral abalado, após perder a chance de se classificar para as quartas de final nos últimos instantes, após a derrota para o Al-Ahli na última rodada por 1 a 3.

O time do leste não conseguiu manter a vantagem contra o “Al-Raqi”, sofrendo sua primeira derrota na Liga Elite após cinco vitórias consecutivas.

Devido a essa derrota, o Al-Qadsia caiu para a quinta posição na tabela de classificação, cedendo o quarto lugar ao Al-Taawoun, que se classificou diretamente para as quartas de final em seu lugar.

Embora o Al-Qadisiyah vá enfrentar o Al-Fayha, que ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, a última vaga para a repescagem, sua missão de passar por esta fase não será nada fácil.

E isso não se resume apenas ao baixo moral dos jogadores do Al-Qadsia, mas também ao excelente desempenho dos jogadores do Al-Fayha nos últimos tempos, que conquistaram quatro vitórias nos últimos seis jogos, além de um empate e uma derrota.

O Al-Fayha conta com vários jogadores capazes de fazer a diferença na equipe, liderados pelo brilhante atacante Moaz Al-Habib, quinto artilheiro da Liga Joi de Elite com 10 gols, e também por Ammar Al-Khaibari.

O que torna a partida ainda mais emocionante é o fato de as duas equipes já terem se enfrentado na fase de grupos, mais precisamente em novembro passado, no estádio do Al-Safa, quando o jogo terminou empatado em 2 a 2.