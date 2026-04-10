Suplemento do Campeonato de Futebol da Elite... Confronto entre Al-Ittihad e Neom... E o Al-Qadsia busca recuperar seu sonho perdido

Grave e assista à Liga Saudita de Futebol gratuitamente na stc tv. Na fase de classificação, foram disputadas 240 partidas, das quais 191 terminaram em vitória, enquanto apenas 49 terminaram empatadas.
Os jogos da fase de liga registraram 711 gols, com uma média próxima a 3 gols por partida, o que é um índice extremamente alto.
O Al-Hilal continua sendo o time com o ataque mais forte da fase de classificação, com 46 gols, 4 gols à frente do Al-Nassr e do Al-Fateh.
Por outro lado, o Al-Nassr foi o time com a defesa mais sólida na fase de grupos, sofrendo 19 gols, com uma média inferior a um gol por partida, dois gols à frente do Al-Fateh, segundo colocado.
O Al-Nassr também possui a maior diferença entre gols marcados e sofridos, com 23 gols, um gol à frente do Al-Hilal, segundo colocado.
O Al-Ittifaq foi o time com o maior número de vitórias, com 13 partidas, uma a mais que o Al-Taawoun, segundo colocado, e também o que menos empatou, com apenas um empate, empatado com o Al-Arabi e o Al-Jabalain.
Já o Al-Hilal foi o time com menos derrotas na fase de grupos, com apenas duas partidas, duas a menos que o Al-Nasr, que perdeu quatro confrontos.
Basem Al-Arini, atacante do Al-Taawoun, lidera a artilharia da Liga Aérea de Elite na temporada atual com 18 gols, três à frente de Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ittifaq, segundo colocado.
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