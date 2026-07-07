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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Suíça, golpe para Manzambi: lesão do craque, que fica de fora das oitavas de final contra a Colômbia

Suíça
Suíça x Colômbia
Colômbia
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Más notícias para a Suíça rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. Johan Manzambi não estará disponível para o confronto contra a Colômbia devido a uma lesão sofrida durante o último treino em Vancouver.


Segundo o Blik, o meio-campista nascido em 2005, Manzambi, teria sentido uma dor no joelho durante uma partida de cinco contra cinco, sem que houvesse contato aparente com um adversário.

Ainda não se sabe a gravidade exata da lesão e se Manzambi poderá eventualmente voltar a estar à disposição caso a equipe se classifique para as quartas de final.

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