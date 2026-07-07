Suíça, golpe para Manzambi: lesão do craque, que fica de fora das oitavas de final contra a Colômbia

Más notícias para a Suíça rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. Johan Manzambi não estará disponível para o confronto contra a Colômbia devido a uma lesão sofrida durante o último treino em Vancouver.





Segundo o Blik, o meio-campista nascido em 2005, Manzambi, teria sentido uma dor no joelho durante uma partida de cinco contra cinco, sem que houvesse contato aparente com um adversário.

Ainda não se sabe a gravidade exata da lesão e se Manzambi poderá eventualmente voltar a estar à disposição caso a equipe se classifique para as quartas de final.