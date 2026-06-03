Steven Gerrard explicou por que Declan Rice, o craque do Arsenal, ainda não é um candidato ao Ballon d’Or

O ex-atacante da seleção inglesa Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse, quando questionado se Rice pode se tornar um candidato constante ao prêmio de Bola de Ouro: “Gosto do Declan Rice.

“Acho que, quando falamos sobre Declan Rice e o quão bom ele é, você o compara, obviamente, a nomes como Stevie G. Para ser sincero, não acho que ele esteja no nível do Steven. Não é por eu ser torcedor do Liverpool. Acho que Declan Rice, desde que foi para o Arsenal, se tornou um jogador mais completo. Mas não acho que ele esteja no nível do Steven Gerrard ainda. Olha, Steven Gerrard nunca ganhou a Bola de Ouro.

“É o que é em termos de desempenho. Ele tem sido ótimo pelo Arsenal e, obviamente, subiu um degrau. Mas acho que ele precisa subir mais um degrau, se for sincero em relação ao desempenho dele. Pode parecer que estou criticando um pouco, mas não estou. Acho que Declan Rice é um jogador fantástico, mas não acho que ele esteja no nível da lista do Ballon d’Or ainda.”