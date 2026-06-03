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Steven Gerrard explicou por que Declan Rice, o craque do Arsenal, ainda não é um candidato ao Ballon d’Or
Rice ajudou a trazer títulos importantes de volta ao Arsenal
Muitos têm sugerido que Rice poderia ser um candidato ao prêmio de Bola de Ouro em 2026, dada a sua importância para o time no Emirates Stadium. Ele desempenhou um papel de destaque na equipe de Mikel Arteta, quando o título da Premier League voltou ao norte de Londres após uma ausência de 22 anos.
Contratado pelos Gunners por uma taxa de transferência recorde na Grã-Bretanha na época, de £ 105 milhões (US$ 141 milhões) em 2023, o jogador formado na base do West Ham tem sido quase sempre titular de uma equipe que deu passos gigantescos com ele no centro do campo.
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A Inglaterra está pronta para iniciar mais uma jornada em busca da glória na Copa do Mundo
Rice provou ser uma das peças finais de um complexo quebra-cabeça rumo à conquista de títulos. A Inglaterra, após 60 anos sem nenhum sucesso concreto para comemorar, espera que ele se torne um amuleto da sorte para a seleção em solo norte-americano neste verão.
Conquistar um título mundial com os Três Leões impulsionaria um jogador amplamente considerado como futuro capitão de seu país ainda mais para cima na lista de candidatos à Bola de Ouro — compensando a decepção da final da Liga dos Campeões em nível de clubes.
Fowler, no entanto, não está convencido de que Rice esteja pronto para receber o título de “melhor jogador do planeta”. Quando comparado ao ex-capitão da Inglaterra e ícone do Liverpool, Gerrard — que ficou em terceiro lugar na votação do Ballon d’Or de 2005 —, o camisa 41 do Arsenal ainda tem degraus a subir para chegar ao topo da escada.
Por que Rice ainda não atingiu o nível do grande Gerrard, do Liverpool
O ex-atacante da seleção inglesa Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse, quando questionado se Rice pode se tornar um candidato constante ao prêmio de Bola de Ouro: “Gosto do Declan Rice.
“Acho que, quando falamos sobre Declan Rice e o quão bom ele é, você o compara, obviamente, a nomes como Stevie G. Para ser sincero, não acho que ele esteja no nível do Steven. Não é por eu ser torcedor do Liverpool. Acho que Declan Rice, desde que foi para o Arsenal, se tornou um jogador mais completo. Mas não acho que ele esteja no nível do Steven Gerrard ainda. Olha, Steven Gerrard nunca ganhou a Bola de Ouro.
“É o que é em termos de desempenho. Ele tem sido ótimo pelo Arsenal e, obviamente, subiu um degrau. Mas acho que ele precisa subir mais um degrau, se for sincero em relação ao desempenho dele. Pode parecer que estou criticando um pouco, mas não estou. Acho que Declan Rice é um jogador fantástico, mas não acho que ele esteja no nível da lista do Ballon d’Or ainda.”
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Será que uma vitória memorável na Bola de Ouro fará parte do futuro de Rice?
Na votação do Ballon d’Or de 2025, Rice ficou bem abaixo na lista, na 27ª posição. No entanto, ele não conseguiu conquistar nenhum título importante com o Arsenal antes de ver seu desempenho avaliado por observadores de todo o mundo.
Ele agora tem um título nacional em seu currículo e esteve agonizantemente perto de conquistar uma dupla notável — ajudando o Arsenal a fazer história no processo. Seu foco está prestes a se voltar para assuntos internacionais.
O humilde nativo de Kingston upon Thames será o primeiro a admitir que, nesta fase de sua carreira, não está no mesmo patamar de Gerrard em termos de talento, mas a intenção é alcançar esse nível, e ele nunca foi do tipo que recua diante de um desafio — o que significa que uma conquista da Bola de Ouro pode muito bem fazer parte de seu futuro.