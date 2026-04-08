Steve Holland dá a entender que o Manchester United ainda não desistiu do título da Premier League

A comissão técnica tem trabalhado para desviar o foco dos jogadores das equipes que estão atrás deles, priorizando, em vez disso, as vitórias em cada partida para diminuir a diferença em relação aos líderes. Holland reconhece a importância de terminar entre os quatro primeiros, mas insiste que a mentalidade do clube deve estar sempre voltada para os troféus.

Ao discutir os objetivos da equipe no siteoficial do clube, o assistente técnico explicou: “Acho que a linguagem que devemos usar neste clube é terminar o mais perto possível do topo. Não sei até que ponto isso é possível, mas esse deve ser sempre o desafio: chegar o mais perto possível do topo.

“Temos conversado mais com os jogadores sobre vencer nossas partidas, em vez de pensar demais no que está acontecendo abaixo. Mas, claramente, dado o contexto, terminar em uma das vagas da Liga dos Campeões seria uma boa situação para nós, mas acho que sempre devemos buscar mais do que isso.”