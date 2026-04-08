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Steve Holland dá a entender que o Manchester United ainda não desistiu do título da Premier League
Final ambicioso
Desde que Michael Carrick assumiu o comando em meados de janeiro, o United tem vivido uma recuperação significativa, subindo para a terceira posição na tabela da Premier League a sete rodadas do fim. Suas perspectivas de retornar à principal competição europeia foram reforçadas pela vitória do Arsenal sobre o Sporting CP na noite de terça-feira, que garantiu mais uma vez a quinta vaga na Liga dos Campeões para os clubes ingleses na próxima temporada. Atualmente com uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, os Red Devils estão bem posicionados para retornar à competição que já venceram três vezes.
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Os padrões de Old Trafford
A comissão técnica tem trabalhado para desviar o foco dos jogadores das equipes que estão atrás deles, priorizando, em vez disso, as vitórias em cada partida para diminuir a diferença em relação aos líderes. Holland reconhece a importância de terminar entre os quatro primeiros, mas insiste que a mentalidade do clube deve estar sempre voltada para os troféus.
Ao discutir os objetivos da equipe no siteoficial do clube, o assistente técnico explicou: “Acho que a linguagem que devemos usar neste clube é terminar o mais perto possível do topo. Não sei até que ponto isso é possível, mas esse deve ser sempre o desafio: chegar o mais perto possível do topo.
“Temos conversado mais com os jogadores sobre vencer nossas partidas, em vez de pensar demais no que está acontecendo abaixo. Mas, claramente, dado o contexto, terminar em uma das vagas da Liga dos Campeões seria uma boa situação para nós, mas acho que sempre devemos buscar mais do que isso.”
Retiro em Dublin
Para se preparar para a reta final, o United aproveitou uma rara pausa de 24 dias — resultado dos jogos internacionais e das eliminações precoces nas copas nacionais — para realizar um estágio intensivo nos arredores de Dublin. Refletindo sobre a importância do retiro na Irlanda e da pausa no calendário, Holland acrescentou: “Nosso último jogo, de Bournemouth contra o Leeds, é um recorde da Premier League, eu acho, em termos de intervalo entre partidas. Então, a pausa foi a maior possível, na verdade. Acho que sentimos que era importante reunir todo o grupo novamente e nos concentrarmos de verdade em terminar bem a temporada. Acho que esse foi o local perfeito para isso, realmente.”
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Fase final exaustiva
O United retoma sua campanha contra o Leeds em 13 de abril, marcando o início de uma reta decisiva que inclui confrontos cruciais fora de casa contra o Chelsea e em casa contra o Brentford. A intensidade aumenta em maio, quando o time recebe o rival Liverpool, seguido por viagens desafiadoras a Sunderland e Brighton, com um jogo em casa contra o Nottingham Forest no meio. Para manter vivas suas escassas esperanças de título e diminuir a diferença de 15 pontos para o Arsenal, a equipe de Carrick precisa agora ter uma sequência impecável nessas sete partidas finais.