Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Steve Holland dá a entender que o Manchester United ainda não desistiu do título da Premier League

Manchester United
Premier League

O assistente técnico do Manchester United, Steve Holland, desafiou o elenco a ir além da mera classificação para a Liga dos Campeões e a buscar a melhor colocação possível nas últimas semanas da temporada. Apesar de estar atualmente 15 pontos atrás do líder Arsenal, o técnico insiste que a tradição do clube exige uma busca incansável pelo título.

  • Final ambicioso

    Desde que Michael Carrick assumiu o comando em meados de janeiro, o United tem vivido uma recuperação significativa, subindo para a terceira posição na tabela da Premier League a sete rodadas do fim. Suas perspectivas de retornar à principal competição europeia foram reforçadas pela vitória do Arsenal sobre o Sporting CP na noite de terça-feira, que garantiu mais uma vez a quinta vaga na Liga dos Campeões para os clubes ingleses na próxima temporada. Atualmente com uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, os Red Devils estão bem posicionados para retornar à competição que já venceram três vezes.

    • Publicidade
  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os padrões de Old Trafford

    A comissão técnica tem trabalhado para desviar o foco dos jogadores das equipes que estão atrás deles, priorizando, em vez disso, as vitórias em cada partida para diminuir a diferença em relação aos líderes. Holland reconhece a importância de terminar entre os quatro primeiros, mas insiste que a mentalidade do clube deve estar sempre voltada para os troféus.

    Ao discutir os objetivos da equipe no siteoficial do clube, o assistente técnico explicou: “Acho que a linguagem que devemos usar neste clube é terminar o mais perto possível do topo. Não sei até que ponto isso é possível, mas esse deve ser sempre o desafio: chegar o mais perto possível do topo.

    “Temos conversado mais com os jogadores sobre vencer nossas partidas, em vez de pensar demais no que está acontecendo abaixo. Mas, claramente, dado o contexto, terminar em uma das vagas da Liga dos Campeões seria uma boa situação para nós, mas acho que sempre devemos buscar mais do que isso.”

  • Retiro em Dublin

    Para se preparar para a reta final, o United aproveitou uma rara pausa de 24 dias — resultado dos jogos internacionais e das eliminações precoces nas copas nacionais — para realizar um estágio intensivo nos arredores de Dublin. Refletindo sobre a importância do retiro na Irlanda e da pausa no calendário, Holland acrescentou: “Nosso último jogo, de Bournemouth contra o Leeds, é um recorde da Premier League, eu acho, em termos de intervalo entre partidas. Então, a pausa foi a maior possível, na verdade. Acho que sentimos que era importante reunir todo o grupo novamente e nos concentrarmos de verdade em terminar bem a temporada. Acho que esse foi o local perfeito para isso, realmente.”

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fase final exaustiva

    O United retoma sua campanha contra o Leeds em 13 de abril, marcando o início de uma reta decisiva que inclui confrontos cruciais fora de casa contra o Chelsea e em casa contra o Brentford. A intensidade aumenta em maio, quando o time recebe o rival Liverpool, seguido por viagens desafiadoras a Sunderland e Brighton, com um jogo em casa contra o Nottingham Forest no meio. Para manter vivas suas escassas esperanças de título e diminuir a diferença de 15 pontos para o Arsenal, a equipe de Carrick precisa agora ter uma sequência impecável nessas sete partidas finais.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE