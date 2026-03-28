Stefano Fiore ao CM: “Aquela vez em que Stam me jogou no meio das plantas em Formello”

Já se passaram vinte anos desde a conquista da Copa do Mundo pela Itália, mas Stefano Fiore ainda pensa nisso. Com um pouco de pesar, por não ter feito parte daquele grupo, apesar de estar no elenco da Azzurra de Marcello Lippi. O motivo? O próprio nos explica em nossa entrevista: “Provavelmente foi o ano mais importante da minha carreira”, conta Fiore, “mas os desentendimentos que tive com Ranieri no Valencia me fizeram perder a convocação para a Seleção e ficar de fora da Copa do Mundo de 2006, apesar de, naquela época, eu estar no grupo da Seleção. Foi o Ranieri quem me quis fortemente na Espanha, depois ele pensou apenas nos seus interesses e não me deixou jogar”. Depois de algumas experiências na comissão técnica de Massimo Oddo, hoje o ex-meio-campista aguarda um novo projeto que o convença e, enquanto isso, acionou a máquina do tempo, relembrando sua carreira entre anedotas e bastidores.



