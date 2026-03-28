Já se passaram vinte anos desde a conquista da Copa do Mundo pela Itália, mas Stefano Fiore ainda pensa nisso. Com um pouco de pesar, por não ter feito parte daquele grupo, apesar de estar no elenco da Azzurra de Marcello Lippi. O motivo? O próprio nos explica em nossa entrevista: “Provavelmente foi o ano mais importante da minha carreira”, conta Fiore, “mas os desentendimentos que tive com Ranieri no Valencia me fizeram perder a convocação para a Seleção e ficar de fora da Copa do Mundo de 2006, apesar de, naquela época, eu estar no grupo da Seleção. Foi o Ranieri quem me quis fortemente na Espanha, depois ele pensou apenas nos seus interesses e não me deixou jogar”. Depois de algumas experiências na comissão técnica de Massimo Oddo, hoje o ex-meio-campista aguarda um novo projeto que o convença e, enquanto isso, acionou a máquina do tempo, relembrando sua carreira entre anedotas e bastidores.
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Stefano Fiore ao CM: “Aquela vez em que Stam me jogou no meio das plantas em Formello”
Como foi para você, aos 18 anos, conviver naquele vestiário do Parma com Zola, Sensini, Bucci e Dino Baggio?
"Quando o Parma me contratou, eu deveria ter ficado mais uma temporada emprestado ao Cosenza, mas, em vez disso, surgiu a maior reviravolta da minha carreira. Uma experiência incrível, vivida sem pressões, que encarei como um presente que caiu do céu".
Você poderia nos contar sobre os espetáculos de balé da Asprilia?
"Eles eram muito divertidos, tornavam cada momento engraçado tocando música sul-americana e contando piadas. Havia até quem o acompanhasse, Crippa estava sempre na primeira fila."
Como era Ancelotti como técnico no início da carreira?
"Ele era querido por todos, assim como hoje. Era rotulado de 'sacchiano' e estava preso a um 4-4-2 sem meias criativas, mas com o passar dos anos mudou e percebeu que os jogadores são fundamentais".
Qual foi o treinador com quem você teve mais problemas?
"Com Zaccheroni na Lazio, não conseguimos nos entender em termos táticos, mas com quem eu realmente não me dei bem foi Claudio Ranieri no Valencia."
Você pode nos contar o que aconteceu?
"Ele me chamou para jogar no meio-campo ofensivo no lugar de um jogador que ia sair, mas depois me disse que ele ficaria e quis me colocar na direita, onde havia jogadores melhores do que eu".
Aos 20 anos, em Pádua, você assumiu a liderança do vestiário numa situação complicada.
"Foi uma decisão que não me compensou, porque, a partir daquele momento, passei a jogar ainda menos. Naquela época, eu estava no serviço militar e ficava fora com frequência; estávamos passando por um momento difícil e, durante as reuniões, nenhuma das figuras mais importantes do time se posicionava; então, fui eu quem tomei a iniciativa, mesmo estando emprestado e, em teoria, não devendo ter todo esse interesse".
Quem é o seu melhor amigo no mundo do futebol?
"Giuliano Giannichedda. Jogamos juntos em Udine e depois na Lazio; hoje somos vizinhos em Roma."
E qual é o companheiro de equipe mais “chato”?
"O Cholo Simeone falava tanto em campo que parecia estar fazendo a narração. Dava para ouvi-lo o tempo todo dando conselhos a todos, uma característica que ele manteve mesmo como técnico: se prestarem atenção, ele nunca fica parado no banco."
Existe algum time com o qual você não assinaria contrato hoje?
"O Valencia. Mas, quando aceitei, estava convencido de que seria uma experiência importante. Aceitei porque as perspectivas eram diferentes; o Ranieri me propôs jogar no meio-campo ofensivo e depois me colocou na direita".
Qual é o seu maior arrependimento?
"A Copa do Mundo de 2006. No ano anterior, eu estava no auge da minha carreira e, por causa daquela experiência no Valencia, perdi a convocação para a Seleção. Às vezes ainda penso nisso…".
No verão de 2001, você chegou à Lazio.
"Mais tarde, Lippi me contou que a Juve também tinha tentado me contratar, mas os Pozzo fecharam o negócio com Cragnotti porque ele contratou tanto a mim quanto a Giannichedda".
Como foi a sua experiência ao se mudar de Udine para Roma?
"Foi um impacto difícil, porque eu sempre tinha morado em cidades pequenas; além disso, tivemos um início de temporada complicado e os torcedores estavam nos criticando. Sofri muito, não entrava em campo tranquilo e esse medo também afetou meu desempenho".
Você poderia nos contar algo sobre Mihajlovic?
"Uma personalidade marcante, a mais incrível que já conheci na vida. E isso transparecia até no visual dela; suas roupas no vestiário não faziam muito sucesso."
Alguma história engraçada com ele?
"Antes e depois do treino, ele costumava ir fazer massagens que duravam bastante tempo, então aproveitávamos para esconder todas as suas roupas. Podem imaginar a raiva dele quando voltava para o vestiário; os culpados sempre saíam antes que ele voltasse."
Quem era mais “malvado” entre ele e o Stam?
"Não se esqueça também do Fernando Couto; se tivéssemos que brigar, estaríamos bem servidos. Grandes zagueiros e personalidades distintas, com quem era melhor não discutir. O Stam tinha uma postura profissional, pouco dado a brincadeiras; eu aprendi isso na pele."
O que aconteceu?
"Certa vez, eu estava tirando sarro dele por causa do seu italiano chapado; depois de imitar a fala dele, ele me pegou nos ombros como um lutador de wrestling e me jogou entre as plantas de Formello. Na verdade, por sorte, ele me deitou no chão."
O que significa jogar e marcar no clássico de Roma?
"É indescritível com palavras, não quero cair no clichê. Posso dizer que, depois daquele gol, corri em direção à arquibancada porque já não entendia mais nada. Joga-se futebol para viver esse tipo de emoção."
Seleção Nacional: como foi ter Paolo Maldini como capitão?
"Depois de cada jogo, no vestiário, ele apertava a mão de todos para nos agradecer; era um líder incrível. Lembro que, na minha primeira convocação, ele me deu as boas-vindas e depois me convidou para jogarmos um 'torello' juntos, como se eu já jogasse na Seleção desde sempre."
Titular na final da Euro 2000 pela França, você estava no banco quando Trezeguet marcou o gol de ouro. O que você sentiu?
"Foi um verdadeiro drama esportivo. Antes de Barthez cobrar a falta que resultou no gol de Wiltord, estávamos todos abraçados, esperando o apito final; achávamos que viria a clássica defesa dos nossos zagueiros, mas, em vez disso, deu errado. Foi aí que percebemos que o jogo tinha tomado um rumo desfavorável."
Na semifinal contra a Holanda, ficou famosa aquela jogada de Totti contra Van der Sar.
"Nos treinos, ele sempre chutava normalmente; nenhum de nós imaginava que ele fosse chutar daquele jeito. Eu tinha saído do campo e, no banco com os outros, vimos que o Maldini estava repreendendo-o, mas não entendíamos o motivo; parecia que ele estava dizendo 'não faça besteira'. Depois do jogo, rolou muita risada; todos nós dissemos a ele que tinha sido uma loucura".