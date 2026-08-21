Aleksandar Stankovicnão tem intenção de deixar a Inter. O meio-campista nascido em 2005 quer permanecer em Appiano Gentile e brigar por seu espaço com os campeões da Itália, apesar do forte interesse de vários clubes italianos e estrangeiros.
Segundo informações da Sky Sport, o filho de Dejan Stankovic não estaria no mercado, nem mesmo por empréstimo. Uma vontade compartilhada também pela Inter, que nas últimas semanas já recusou propostas importantes vindas da Premier League, entre elas a do Brentford.