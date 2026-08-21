Chegou à mesa uma oferta de 40 milhões de euros mais 5 em bônus, mas a Inter optou por não aprofundar a negociação. A hipótese de um empréstimo, por outro lado, foi avaliada, sobretudo à luz do interesse do Torino, mas a posição do jogador contribuiu para fechar a porta para essa solução.





Stankovic, de fato, deixou claro que quer permanecer na Pinetina. Não faltam interessados no meio-campista: além do Torino, vários clubes italianos e estrangeiros demonstraram interesse, incluindo alguns que disputarão a próxima Champions League.





No momento, porém, a linha está traçada: Stankovic ficará em Milão pelo menos até janeiro, com o objetivo de conquistar espaço no elenco da Inter. Somente se, nos próximos meses, a minutagem se revelar particularmente limitada, o jogador nascido em 2005 poderá considerar novas soluções na segunda parte da temporada.







