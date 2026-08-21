Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Stankovic grafica
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Stankovic quer ficar. Inter, ouça Capello: "Ele tem de ser mantido"

Inter de Milão
Mercado da bola
A. Stankovic

Para o filho de um ex-jogador, a Inter disse não a uma oferta importante. E chega uma investidura nada pequena

Aleksandar Stankovicnão tem intenção de deixar a Inter. O meio-campista nascido em 2005 quer permanecer em Appiano Gentile e brigar por seu espaço com os campeões da Itália, apesar do forte interesse de vários clubes italianos e estrangeiros.


Segundo informações da Sky Sport, o filho de Dejan Stankovic não estaria no mercado, nem mesmo por empréstimo. Uma vontade compartilhada também pela Inter, que nas últimas semanas já recusou propostas importantes vindas da Premier League, entre elas a do Brentford.


  • QUER FICAR

    Chegou à mesa uma oferta de 40 milhões de euros mais 5 em bônus, mas a Inter optou por não aprofundar a negociação. A hipótese de um empréstimo, por outro lado, foi avaliada, sobretudo à luz do interesse do Torino, mas a posição do jogador contribuiu para fechar a porta para essa solução.


    Stankovic, de fato, deixou claro que quer permanecer na Pinetina. Não faltam interessados no meio-campista: além do Torino, vários clubes italianos e estrangeiros demonstraram interesse, incluindo alguns que disputarão a próxima Champions League.


    No momento, porém, a linha está traçada: Stankovic ficará em Milão pelo menos até janeiro, com o objetivo de conquistar espaço no elenco da Inter. Somente se, nos próximos meses, a minutagem se revelar particularmente limitada, o jogador nascido em 2005 poderá considerar novas soluções na segunda parte da temporada.



    • Publicidade

  • O conselho de Capello

    Para reforçar a ideia de apostar no jovem meio-campista, há também a opinião de Fabio Capello. O ex-treinador de Milan, Juventus e Roma, hoje comentarista, falou à Gazzetta dello Sport, detendo-se também sobre o futuro do filho de craque.


    Não por acaso, o jornal escolheu um título eloquente: "Só faltava Jones. Inter sem rivais. E Stankovic deve ser mantido".


    Uma chancela importante para o jovem da Inter, que agora terá a oportunidade de mostrar em campo que merece a confiança do clube.




    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON