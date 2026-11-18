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Ruben Amorim é um grande admirador do zagueiro nascido em 2001 e o receberia de braços abertos em Milanello. Já havia enviado um SMS antes: "Goncalo, venha comigo para o Milan, queremos fazer grandes coisas".

Para o Sporting de Lisboa, Inacio não é um jogador qualquer, mas o capitão da equipe. Por isso, qualquer decisão sobre ele precisa ser tomada com muita cautela. No verão passado, o presidente Frederico Nuno Faro Varandas não quis assinar os documentos para a transferência ao Milan, mas agora algo está mudando.

Nos últimos dias, a diretoria do Sporting discutiu internamente a situação de Inacio até chegar a uma decisão final e definitiva: Goncalo não será considerado inegociável em janeiro. É uma novidade importante, que pode ter grande peso no futuro do jogador da seleção portuguesa.

Inacio pode deixar o Sporting em janeiro, mas apenas se uma condição indispensável for atendida. Qual? Uma oferta muito alta. O ponto de partida seria em torno de 40 milhões, com bônus a mais ou a menos. Mas essa abertura para a venda também pode significar disposição para negociar.

Inacio tem os mesmos agentes de Amorim, e a relação deles com o Milan é ótima, com contatos bastante frequentes. Um acordo sobre os termos do contrato não seria problema algum. Agora a bola está com Gerry Cardinale, que, ao lado do futuro diretor de futebol Markus Krosche, terá de decidir se avança com força pelo jogador nascido em 2001 para atender a um desejo de seu treinador, Amorim.